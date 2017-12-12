Минюст планировал до 19 декабря подать иск в ЕСПЧ против Роснефти, но обыск НАБУ ставит это под угрозу - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что министерство планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти", относительно причинения ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного 8 декабря обыска Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).





"Министерство юстиции и офис уполномоченного готовили иск против российской компании "Роснефть" на 700 млн грн ущерба, причиненного государству Украина незаконным захватом имущества этой компанией и ее аффилированными структурами в Украине... Таким предписанием ставятся под угрозу наши дела против России, речь идет о том, что таким предписанием, которым судья постановил, что изъять документы необходимо до 15 декабря, а мы собирались подать иск против "Роснефти" до 19 декабря, фактически подрывается возможность иска против российской компании", - сказал он в эфире ICTV в понедельник вечером.

П.Петренко рассказал, что обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы касательно исков Украины против России, на которые самими ЕСПЧ наложен гриф "секретно".

"Среди огромного количества пунктов того, что судья хочет изъять из этого офиса, есть один пункт: извлечение оригиналов документов, а именно, заявлений и материалов дел, которые находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, где одной из сторон выступало государство Украина за период с 1 января 2013 года по настоящее время", - проинформировал министр.

При этом он добавил, что предписание об изъятии документов сейчас находится в Минюсте на исполнении.

Ранее в опубликованном в начале декабря интервью агентству "Интерфакс-Украина" П.Петренко сообщил, что Минюст Украины намерен в судебном порядке взыскать с российских собственников Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) почти 1 млрд грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Агрокомплекс". "В ближайшую неделю в украинском суде будет большой иск Украины к компании с владельцами из РФ о взыскании в регрессном порядке почти 1 млрд грн", - сказал он.

П.Петренко напомнил, что речь идет о событиях середины 90-х годов - начала 2000-х годов, когда через судебную систему и влияние на нее органов исполнительной власти был отобран большой массив объектов, в том числе нефтеперерабатывающий завод, после чего пострадавшая компания судилась более 10 лет в ЕСПЧ и выиграла спор у Украины.

"Мы год готовили доказательную базу, и идем с регрессом к той компании, которая сейчас владеет частью тех объектов, которые были экспроприированы. Выяснилось, что эта компания управляется россиянами", - резюмировал П.Петренко.

Министр не уточнил, к какой конкретно компании будет подан иск, хотя в вышедшем 20 ноября интервью изданию "Деловая столица" министр называл ответчиком "Роснефть". "Если новые хозяева получили имущество, которое по решению ЕСПЧ было незаконно выведено из собственности потерпевшей компании, и наше государство заплатило "Агрокомплексу" компенсацию, то "Роснефть" должна теперь возместить Украине эти деньги", - сказал тогда глава Минюста.

Как сообщалось, в конце 2016 года Антимонопольный комитет Украины согласовал компании Glusco Energy SA (Швейцария) приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе - Кипр), на которые были оформлены ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) и сеть автозаправочных станций компании "Роснефть" (РФ) в Украине.

По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на конец третьего квартала этого года собственником "Линика" все еще оставалась Rosneft Management Company Limited.

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию "Агрокомплекс" пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить "Агрокомплексу" EUR27 млн справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что "Агрокомплекс" проводила с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004гг, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.