Зачем Нацбанк играет против гривни

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный рынок настраивается на рост курса доллара. 11 декабря торговля на межбанке завершилась 2-копеечным повышением котировок, и фиксацией в рамках 27,12-27,13 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Торговля больше не укладывалась в 1-2-копеечные колебания, как на прошлой неделе. Была более размашистой.

«Торги открылись на уровне пятничного финиша рынка. После чего котировки поднялись к 27,13-27,17 грн./$, а к 11 часам откатились к 27,10-27,14 грн./$. И в этих рамках шли до обеда. В целом спрос и предложение были сбалансированы», - заверил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Однако насторожил казначеев не курсовой скачок в несколько копеек, а поведение Нацбанка после отката. Как только межбанк двинулся ниже 27,14 грн./$, регулятор вышел покупать валюту в режиме наилучшего курса - у 20-ки уполномоченных банков. Поразил выкупленный нацбанковцами объем валюты - мизерные $2 млн.

В былые времена НБУ не выходил бы на торги ради крошечных сделок, обычно его интересовали приобретения от $10 млн. То ли у чиновников совсем туго с наполнением золотовалютных резервов, и они готовы собирать каждый цент по рынку, то ли стоит задача защищать этот уровень - 27,10-27,11 грн./$. Чтобы помочь больше заработать экспортерам, а власти - наполнить госбюджет (за счет увеличения налоговой базы крупных предприятий).

Дело не в самих $2 млн., а в сигнале, который центробанк дает рынку - сейчас он увидел в регуляторе мощного защитника доллара. Хотя и на небольших объемах.

11 декабря объем межбанковских торгов просел с пятничных $368,02 млн. до $268,78 млн.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, ОТП Банк и ING Bank. А из покупателей (кроме НБУ) - Ситибанк, Укргазбанк и ProCredit Bank.

Дорожает и наличный доллар. В банковских кассах ценники на продаже поднялись в среднем на 3-5 копеек, и достигли на максимуме 27,40 грн./$. Кстати, его выставил один из системных банков - ПУМБ.

Хотя курс продажи доллара в рамках 27,30-27,40 грн./$ поставило немало банков, и крупнейшие тоже: Приватбанк, Мегабанк, Кредобанк, Сбербанк, Альфа-Банк, А-Банк, Forward Bank, ВТБ Банк, Укрсоцбанк.

С минимальной стоимостью - 27,20 грн./$ - вышло куда меньше финучреждений: Укргазбанк и Марфин Банк.