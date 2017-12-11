Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ

Национальный банк отмечает, что инфляция в 2017 году существенно превысит его октябрьский прогноз 12,2%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка, передают Українські Новини.

НБУ отмечает, что потребительская инфляция в ноябре ожидаемо замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре.

В месячном исчислении рост потребительских цен также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре.

"Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года, в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сообщает НБУ.

В октябре НБУ ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года потребительские цены повысились на 0,9%.

Инфляция в годовом измерении составила 13,6%.

В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.

Ранее Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.

Изначально государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.