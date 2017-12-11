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Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
19:09 11.12.2017 |
Национальный банк отмечает, что инфляция в 2017 году существенно превысит его октябрьский прогноз 12,2%.
Об этом говорится в комментарии Национального банка, передают Українські Новини.
НБУ отмечает, что потребительская инфляция в ноябре ожидаемо замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре.
В месячном исчислении рост потребительских цен также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре.
"Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года, в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сообщает НБУ.
В октябре НБУ ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года потребительские цены повысились на 0,9%.
Инфляция в годовом измерении составила 13,6%.
В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.
Ранее Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
Изначально государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.
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Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
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