Финансовые новости
- |
- 08.12.17
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Военный бюджет-2018: Сколько и на что Украина потратит миллиарды
09:42 08.12.2017 |
7 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на следующий, 2018-й год. Depo.ua решил проанализировать - что из него досталось Вооруженным силам Украины и насколько принятый законопроект отличается от первоначального.
Для начала стоит вспомнить, что в сентябре мы разбирали только поданный на рассмотрение Верховной Раде проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", точнее ту его часть, которая касается армии.
Если сравнить первоначальный вариант бюджета, и тот, который вчера приняла Верховная Рада, то расходы на безопасность и оборону несколько отличаются, но в лучшую сторону.
В частности, в принятом варианте дополнительно предусмотрены новой бюджетной программой КПКВК 2101450 "Расходы для Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" в сумме 2 700,0 млн. грн. по специальному фонду за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.
В пояснительной записке отмечается, что указанные расходы спланировано направить на закупку и производство боеприпасов, строительство жилья для военнослужащих, приобретение современного вооружения и военной техники.
Но не только Министерство обороны отвечает за оборону и безопасность государства. Про другие органы и структуры власти также не забыли.
Для Администрации Государственной пограничной службы Украины по КПКРК 1002120 "Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы" предусмотрены расходы развития по специальному фонду в сумме 300,0 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.
Указанные средства планируется направить на обеспечение мероприятий по усилению охраны границы на украинско-российском участке границы.
Увеличены расходы Национальной гвардии 250,0 млн. грн. по специальному фонду для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства по КПКРК 1003100 "Расходы для Национальной гвардии Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
Кроме этого, увеличены расходы по специальному фонду по КПКРК 1007040 "Расходы для Национальной полиции Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" 126,2 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.
Для Администрации государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по КПКРК 6641140 "Расходы для Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" предусмотрены расходы развития по специальному фонду в сумме 38,0 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которфх были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.
С целью обеспечения государственной поддержки развития оборонно-промышленного комплекса предусмотрены дополнительные расходы по специальному фонду за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения:
- Минэкономразвития в сумме 386,0 млн. грн. по бюджетной программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения";
- Государственного космического агентства в сумме 104,4 млн. грн. по бюджетной программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения".
Указанные выше дополнительные расходы предусмотрено обеспечить за счет увеличения доходной части бюджета, в частности:
- за счет пересмотра макропрогноза Минэкономразвития - 11,0 млрд. грн.;
- средств, перечисляемых Национальным банком Украины соответственно Закону Украины "О Национальный банк Украины" - 1,7 млрд. грн.;
- поступления от внедрения радиотехнологий 4G - 6,3 млрд. грн.;
- части чистой прибыли за счет роста экономических показателей государственных предприятий, а также установление базового норматива отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 75% для НАК "Нафтогаз Украины" - 13,4 млрд. грн.;
- конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения - 4,7 млрд. гривен.
Также были учтены последние тенденции на складах боеприпасов и осуществлено перераспределение расходов Министерства обороны путем уменьшения по общему фонду расходов потребления по КПКРК 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" на 200,0 млн. грн. и соответственно увеличение на ту же сумму по общему фонду расходы развития по КПКРК 2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и составов Вооруженных Сил Украины" для повышения уровня защищенности объектов хранения боезапаса Вооруженных Сил.
Итак, в целом, как видим, внимание государства к армии продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Однако, нельзя не заметить, что финансирование этого внимания напрямую привязано к экономическому развитию. То есть, если макроэкономические прогнозы не оправдаются и этого самого развития по определенным причинам не будет, то не будет и описанного выше финансирования.
На последок напомним, что в первоначальном проекте Государственного бюджета Украины на 2018-й год расходы Министерство обороны Украины было предусмотрено в сумме 83 314 500,0 тыс. грн., что на 19 287 100,0 тыс. грн. больше против 2017-го года и на 27 686 571,6 тыс. грн. больше, чем было в 2016-ом. А в принятом Верховной Радой законопроекте, после внесенных изменений и доработок, эта цифра увеличилась на 2 700 000,0 тыс. грн. Таким образом военный бюджет Украины на 2018-й год составляет 86 014 500,0 тыс. грн. (86 миллиардов 014 миллионов 500 тысяч гривен).
И это правильно, ведь, как известно, как известно: народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин временно остановил работу системы рисков с НДС
ТОП-НОВОСТИ
|Военный бюджет-2018: Сколько и на что Украина потратит миллиарды
|Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате НДС при ввозе оборудования до 2020
|Рада приняла госбюджет-2018
|В Молдавии запретили трансляцию российских новостей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАБУ раздора. Как помирятся Запад и власть
|Большой переполох в Иерусалиме. Что задумал Трамп назло Госдепу
|Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках
|Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019
|Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад
|Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета
|Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен со 2-го полугодия 2018 согласовано, - депутат Рады Геращенко
Это интересно
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus