Военный бюджет-2018: Сколько и на что Украина потратит миллиарды

Руслан Рудомський / Depo.ua

7 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на следующий, 2018-й год. Depo.ua решил проанализировать - что из него досталось Вооруженным силам Украины и насколько принятый законопроект отличается от первоначального.

Для начала стоит вспомнить, что в сентябре мы разбирали только поданный на рассмотрение Верховной Раде проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", точнее ту его часть, которая касается армии.

Если сравнить первоначальный вариант бюджета, и тот, который вчера приняла Верховная Рада, то расходы на безопасность и оборону несколько отличаются, но в лучшую сторону.

В частности, в принятом варианте дополнительно предусмотрены новой бюджетной программой КПКВК 2101450 "Расходы для Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" в сумме 2 700,0 млн. грн. по специальному фонду за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.

В пояснительной записке отмечается, что указанные расходы спланировано направить на закупку и производство боеприпасов, строительство жилья для военнослужащих, приобретение современного вооружения и военной техники.

Но не только Министерство обороны отвечает за оборону и безопасность государства. Про другие органы и структуры власти также не забыли.

Для Администрации Государственной пограничной службы Украины по КПКРК 1002120 "Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы" предусмотрены расходы развития по специальному фонду в сумме 300,0 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Указанные средства планируется направить на обеспечение мероприятий по усилению охраны границы на украинско-российском участке границы.

Увеличены расходы Национальной гвардии 250,0 млн. грн. по специальному фонду для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства по КПКРК 1003100 "Расходы для Национальной гвардии Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Кроме этого, увеличены расходы по специальному фонду по КПКРК 1007040 "Расходы для Национальной полиции Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" 126,2 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Для Администрации государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по КПКРК 6641140 "Расходы для Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" предусмотрены расходы развития по специальному фонду в сумме 38,0 млн. грн. за счет остатка средств, источником формирования которфх были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства.

С целью обеспечения государственной поддержки развития оборонно-промышленного комплекса предусмотрены дополнительные расходы по специальному фонду за счет остатка средств, источником формирования которых были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения:

- Минэкономразвития в сумме 386,0 млн. грн. по бюджетной программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения";

- Государственного космического агентства в сумме 104,4 млн. грн. по бюджетной программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения".

Указанные выше дополнительные расходы предусмотрено обеспечить за счет увеличения доходной части бюджета, в частности:

- за счет пересмотра макропрогноза Минэкономразвития - 11,0 млрд. грн.;

- средств, перечисляемых Национальным банком Украины соответственно Закону Украины "О Национальный банк Украины" - 1,7 млрд. грн.;

- поступления от внедрения радиотехнологий 4G - 6,3 млрд. грн.;

- части чистой прибыли за счет роста экономических показателей государственных предприятий, а также установление базового норматива отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 75% для НАК "Нафтогаз Украины" - 13,4 млрд. грн.;

- конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения - 4,7 млрд. гривен.

Также были учтены последние тенденции на складах боеприпасов и осуществлено перераспределение расходов Министерства обороны путем уменьшения по общему фонду расходов потребления по КПКРК 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" на 200,0 млн. грн. и соответственно увеличение на ту же сумму по общему фонду расходы развития по КПКРК 2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и составов Вооруженных Сил Украины" для повышения уровня защищенности объектов хранения боезапаса Вооруженных Сил.

Итак, в целом, как видим, внимание государства к армии продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Однако, нельзя не заметить, что финансирование этого внимания напрямую привязано к экономическому развитию. То есть, если макроэкономические прогнозы не оправдаются и этого самого развития по определенным причинам не будет, то не будет и описанного выше финансирования.

На последок напомним, что в первоначальном проекте Государственного бюджета Украины на 2018-й год расходы Министерство обороны Украины было предусмотрено в сумме 83 314 500,0 тыс. грн., что на 19 287 100,0 тыс. грн. больше против 2017-го года и на 27 686 571,6 тыс. грн. больше, чем было в 2016-ом. А в принятом Верховной Радой законопроекте, после внесенных изменений и доработок, эта цифра увеличилась на 2 700 000,0 тыс. грн. Таким образом военный бюджет Украины на 2018-й год составляет 86 014 500,0 тыс. грн. (86 миллиардов 014 миллионов 500 тысяч гривен).

И это правильно, ведь, как известно, как известно: народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.