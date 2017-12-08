Рада приняла госбюджет-2018

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год.

За принятие в целом законопроекта №7000 проголосовало 273 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Министр финансов Александр Данилюк, выступая в Раде перед голосованием, назвал бюджет сбалансированным и реалистичным.

Он отметил, что дефицит госбюджета-2018 уменьшен до 2,5% ВВП против 2,7% ВВП в 2017 году.

В следующем году ожидается рост доходов сводного бюджета на 19% до более 1 трлн гривен.

При доработке госбюджета на льготы и жилищные субсидии населения выделили почти дополнительно 16 млрд гривен.

На поддержку животноводства увеличили расходы общего фонда госбюджета на 1,7 млрд гривен.

Предусмотрено дополнительно 1,3 млрд гривен на реформирование угольной отрасли, в частности на выплату задолженности по зарплате шахтерам.

Ресурс местных бюджетов на 2018 год увеличился на 35 млрд гривен до 556 млрд гривен, объем трансфертов, предоставляемых из госбюджета, увеличился на 29 млрд гривен.

Повышение минимальной заработной платы с 1 января предусмотрено до 3 723 гривен.

Ранее ко второму чтению законопроектом предлагалось установить доходы общего фонда госбюджета в сумме 839,8 млрд гривен и доходы спецфонда в сумме 73,8 млрд гривен.

Расходы общего фонда госбюджета в следующем году предлагалось установить в размере 906,7 млрд гривен, спецфонда - 81,9 млрд гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета-2018 планировалось установить в размере 81,8 млрд гривен (ранее был 77,9 млрд гривен), в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - 61,7 млрд гривен, спецфонда - 20,1 млрд гривен.

Предельный размер госдолга на конец 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн гривен.

Документ также предусматривает перечисление Национальным банком 49,549 млрд гривен прибыли вместо 47,8 млрд гривен, заявленных ранее.

Документ разработан исходя из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен.

Прибыль прибыльных предприятий ожидается на уровне 754,7 млрд гривен.

Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 4% и составит 55,7 млрд долларов, объем импорта - на 6,3% и составит 63,4 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2018 год 15 сентября.

14 ноября парламент принял проект госбюджета-2018 в первом чтении.