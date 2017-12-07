Как будет работать налог на выведенный капитал и чем он лучше налога на прибыль

Ирина Гудзь / Depo.ua

Президент пообещал бизнесу, что парламент до конца года рассмотрит законопроект об отмене налога на прибыль и введении налога на выведенный капитал. Правда, у парламента для этого осталась лишь одна пленарная неделя - 19-22 декабря.

В конце прошлой недели на встрече с бизнесом президент Петр Порошенко пообещал предпринимателям новые "налоговые послабления", которые будут "стимулировать инвестиции" и "станут инъекцией для экономического роста". Речь идет о законопроекте, который с начала 2019-го должен отменить налог на прибыль и ввести вместо него налог на выведенный капитал (НнВК).

Идея введения нового налога активно обсуждается еще с 2015 года. Тогда глава налогового комитета Нина Южанина в своем либеральном законопроекте №3357 предложила облагать налогом только распределенную прибыль. Но тогда Минфин во главе с Наталией Яресько настоял на текущей модели и сохранил налог на прибыль. На тот момент большим вызовом было, в частности, удержание дефицита госбюджета в рамках 3,7%, да и правительство пошло на другие важные изменения, унифицировав и снизив ставку ЕСВ на уровне 22%.

В комитете считали, что если облагать налогом только распределенную прибыль, бизнес перестанет использовать офшорные схемы и будет вкладывать деньги в развитие.

"Это абсолютно здоровое предложение для нашей страны ввиду отсутствия кредитных ресурсов", - утверждала в интервью Delo.UA Нина Южанина.

Минфин вместо этого предложил другой стимулирующий механизм - инвестиционный налоговый кредит. Речь идет о возможности для бизнеса в течение 2016-2018 гг. уменьшать облагаемый налогом годовой доход на 30% стоимости инвестиций в основные средства. В Минфине тогда рассчитывали, что бизнес таким образом сэкономит до 50% налоговых обязательств в течение этих трех лет.

К идее введения налога на выведенный капитал вернулись в 2016-м. Правда, и новый министр финансов Александр Данилюк не счел возможным отказ от налога на прибыль в ближайшие годы. Тем не менее, с подачи Нины Южаниной на Кабмин все же возложили обязанность разработать в течение 2017-го законодательную и нормативную базу для запуска в Украине нового подхода к налогообложению прибыли бизнеса.

Что меняет налог на выведенный капитал

Законопроект о НнВК предлагает изменить базу налогообложения, то есть то, с чего платится налог. Если сейчас им облагается прибыть предприятий, то новый подход предлагает вместо этого облагать дивиденды и приравненные к ним платежи.

Как раз в базе (а не, к примеру, в ставке) кроется ключевая проблема налога на прибыль, утверждают эксперты. Мол, фискалы нередко прибегают к "растягиванию" базы к выручке: таким образом налог на прибыль фактически превращается в налог с оборота.

Новый же подход предлагает облагать только выведенный капитал, освобождая при этом часть прибыли, которая осталась "работать" как оборотные средства.

Именно это, по мнению властей и экспертов, и должно стимулировать бизнес реинвестировать часть своей прибыли, к примеру, в расширение и создание новых производств, модернизацию оборудования или внедрение новых технологий.

Ставка налогообложения также меняется. Для дивидендов она должна составить 15%, это ровно в три раза выше действующей. Для приравненных к дивидендам платежей - в частности, роялти, процентов и инвестиций в уставный фонд неплательщиков налога - будет действовать ставка 20%.

Как налог повлияет на госбюджет

Главное и наиболее понятное опасение по поводу налога на выведенный капитал заключается в сокращении поступлений госбюджета. Если в 2017-м налог на прибыль обеспечивает чуть больше 67 млрд грн (11% налоговых поступлений или 9% общих доходов), то в следующем, согласно прогнозам правительства, поступления вырастут на 22%. То есть в 2018-м от налога на прибыль ожидают получить 82 млрд грн, это опять-таки 11% налоговых поступлений или 9% общих доходов.

Если в 2015-м введение налога на выведенный капитал сдерживала, в частности, планка по размеру дефицита бюджета, то в этот раз - предстоящие в 2018 и 2019-м выплаты по госдолгу.

В Минфине и в Государственной фискальной службе утверждают, что годовые потери бюджета на первых порах будут составлять 35-45 млрд грн.

Правда, есть и гораздо более оптимистичные оценки. Согласно расчетам Украинского института будущего, в первый год после введения налога бюджет недополучит всего лишь 23 млрд грн (правда, оценка учитывает предполагаемую детенизацию экономики). Это, мол, мелочь по сравнению с выгодами, которые сулит новый налог. В Украинском институте будущего считают, что НнВК станет для Украины "козырем в рукаве": в течение первых пяти лет он позволит привлечь 500-600 млрд грн дополнительных инвестиций.

Как компенсировать потери

Сколько бы не составили потери - 20 или 40 млрд грн - правительству одинаково придется искать компенсаторы. В Минфине безальтернативно утверждают: придется сокращать расходы бюджета (по словам Александра Данилюка, хотя бы на 30 млрд грн в первый год). Правда, для этого необходимо будет "обуздать" народных депутатов, с чьей подачи расходы бюджета ежегодно растут не на 10-13% как предлагает Кабмин, а на 17-20%.

С другой стороны руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что проблема с недополучением бюджетом средств уже практически решена.

"У нас абсолютно определены приоритеты: борьба с теневым сектором экономики, с незаконным оборотом подакцизных товаров, борьба с контрабандой и уменьшение числа нарушений таможенных правил. Эти компенсаторы могут заместить "минус", который образуется при внедрении налога на выведенный капитал", - уверен Продан.

Делать ставку лишь на детенизацию весьма рисковая для бюджета идея.

Стоит только вспомнить ожидаемые результаты снижения ЕСВ до 22%: мол, этот шаг должен был создать условия для легализации занятости. Тогда предусматривалось, что бизнес направит средства, которые освободились благодаря снижению ЕСВ, на повышение официальных зарплат. Тем не менее, в 2016-м поступления в Пенсионный фонд сократились практически на 30% или 54 млрд грн. Потому не стоит ожидать, что детенизация произойдет одномоментно. По словам экс-замглавы Минфина (которая была одним из инициаторов снижения ЕСВ), "это вопрос доверия, а оно выстраивается годами".

Какие еще есть "но"

В Минфине настаивают, что для введения налога на выведенный капитал сокращения госрасходов недостаточно, также нужна "комплексная реформа фискальной службы". Ведь есть риск, что бизнес сможет уклоняться от уплаты нового налога (хотя ему это удается и с действующим налогом на прибыль, "рисуя" убытки).

По словам Данилюка, в ГФС должна быть сильная функция контроля за трансфертным ценообразованием, а этим налоговая пока похвалиться не может.

Есть способы выплатить дивиденды, не называя их таковыми (то есть без уплаты налогов после введения НнВК).

К примеру, можно скрыто выплачивать дивиденды через изменения оборотного капитала, а "это обычная хозяйственная деятельность и никто не сможет ее ограничить, поскольку нормальный уровень недоказуем", прокомментировал идею нового налога член правления ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Украина Роман Перепелица.

То есть закон не сможет предусмотреть всех вариантов уклонения. Потому для введения НнВК необходима работоспособная ГФС, а у Минфина, по всей видимости, на этот счет пока есть сомнения.