Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" (законопроект №7206), который, в частности, предполагает введение удельного веса "местной составляющей" не ниже 20% в тендерном предложении на участие в публичных госзакупках.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 241 народный депутат.

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Ана­лиз за­ко­но­про­ек­та "По­ку­пай укра­ин­ское, пла­ти укра­ин­цам" от Цен­тра усо­вер­шен­ство­ва­ния за­ку­пок при Ки­ев­ской шко­ле эко­но­ми­ки.



Как сообщалось, зарегистрированный 31 депутатом законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам" (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию промышленного производства и малого и среднего предпринимательства), предусматривает, в частности, что при публичных закупках должна быть учтена "местная составляющая".

Документ предлагает выделить категории товаров, работ или услуг, закупки которых будут проводиться исключительно по ценовому критерию. Для остальных он предусматривает дополнительные неценовые критерии. В частности, планируется ввести удельный вес "местной составляющей" не ниже 20% в тендерном предложении.

Под местной составляющей депутаты предлагают понимать долю местного производства товара – стоимость сырья, заработную плату сотрудникам, траты на аренду и ряд других финансовых трат. Также к местной составляющей товара или услуги предлагается отнести наличие сервисных центров для обслуживания предмета закупки в Украине.

Против принятия этого закона, в частности, выступило Министерство экономического развития и торговли.

В частности, как сообщалось, первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов на своей странице в соцсети Facebook написал, что красивое название законопроекта "маскирует целый ряд вредных инициатив, согласно которым в любом тендере заказчик будет обязан переплатить до 43% за товар, который по сложной формуле определен кем-то как отечественный".

По словам М.Нефедова, такая норма является нарушением Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также создает значительные коррупционные риски, поскольку для подтверждения отечественного происхождения товара, предлагаемые правки в законодательство предусматривают предоставление 23 справок.