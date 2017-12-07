Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад

Второй иск "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей обвалил акции последней более чем на 22%, и эта цифра может оказаться не концом падения, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Роснефть и подконтрольная ей Башнефть просят суд взыскать с АФК "Система" сумму дивидендов, полученных АФК от башкирской компании с 2009 по 2014 годы. Акции "Системы" могут упасть еще сильнее, если рынок будет убежден, что риски проигрыша второго иска слишком высоки. Первый иск на 136,3 миллиарда рублей компания уже оспаривает в арбитраже.

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То есть сна­ча­ла ты за­би­ра­ешь ку­со­чек, а по­том под пред­ло­гом, что за­бран­ный то­бой ку­со­чек пло­хо управ­лял­ся, ты за­би­ра­ешь еще и всё це­лое.



Необычно

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что иск о возмещении убытков, образовавшихся в результате выплаты дивидендов, довольно необычный. "Закон об АО устанавливает трехмесячный срок для обжалования решения акционеров, которое, по мнению истца, нарушило его право. Восстановление пропущенного срока, за исключением отдельных обстоятельств, не предусмотрена", - объясняет он.

Из прецедентных решений можно вспомнить только случаи, когда отменялись решения собрания, в результате которых у общества возникал убыток, напоминает он. "Срок этот давно пропущен, и "Роснефть" на тот момент акционером не была, поэтому пока непонятно, как истец собирается доказывать убытки и вину в этом холдинга", - размышляет Ващенко. "Башнефть" выплачивала щедрые дивиденды с 2010 года, признает эксперт, замечая, что убытков компания не имела. "Прибыль компании с 2009 по 2015 годы выросла с 14 до 15 млрд рублей", - отмечает он.

Если иски будут проиграны

Белов признает, что сумма обоих исков немаленькая. "Это означает рост долговой нагрузки. Способность привлекать финансирование на фоне таких новостей, конечно, ослабляется", - говорит он, замечая, что о банкротстве холдинга говорить точно не стоит. "Активы "Системы" все равно превышают те обязательства, которые есть и которые могут возникнуть при негативном исходе судов. Это скорее вопрос ликвидности. Зачем же говорить о банкротстве?", - рассуждает он.

Белов говорит, что АФК может по-разному решить проблему с выплатами в пользу "Роснефти", если суд признает ее виновной. Он не исключил, что холдинг может продать пакет МТС или привлечь финансирование под залог какого-либо актива. "У АФК достаточно неплохой портфель с бизнесами, которые неплохо себя чувствуют. Даже если взять пакет МТС, он сейчас стоит порядка 250 миллиардов рублей, а есть и другие активы", - перечисляет он, замечая, что дальше будет стоять вопрос о том, как управлять денежными потоками. По его словам, исключать, что в дальнейшем компания может не платить дивиденды, не стоит.

Кокорева добавляет, что вероятность проигрыша по второму иску есть. Если случится так, что "Система" должна будет выплатить средства по обоим искам, то финансовое положении компании существенно ухудшится, говорит она, компании придется продать существенную часть своих активов для погашения иска. "Естественно, в такой ситуации компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года и, вероятно, в последующие года тоже", - отмечает она, добавляя, что риск банкротства пока все же маловероятен, однако в случае обострения ситуации не исключен.

Сергей Суверов из БКС считает, что АФК весьма вероятно придется продать часть активов для удовлетворения исков. "Во всяком случае, судя по котировкам компаний группы, на рынке именно так считают", - говорит он. По его словам, возможен и альтернативный вариант, когда компания примет решение о сокращении инвестиций и дивидендов. "Но, скорее всего, АФК придется ужаться в размерах", - считает он.

По мнению Ващенко, игроки сейчас используют любой инфоповод вокруг "Системы" для спекулятивной игры. "Капитализация "Системы" на закрытие вчерашнего дня составляла 1,9 миллиарда долларов, сегодня она снижается на 17%. Размер чистых активов "Системы" на 30 сентября 2017 года составляет 212 миллиардов. Сумма иска меньше", - замечает он.

Ващенко полагает, что банкротства не случится, если только обеспечительные меры не парализуют деятельность компании. "Инвесторы, по понятным причинам, консервативно оценивают перспективы компании, которую преследуют судебные разбирательства со стороны сильных противников", - объясняет он, отмечая, что бумаги останутся спекулятивными еще долгое время.

По его словам, в случае появления негативных новостей о ходе суда, капитализация может упасть примерно до 1 миллиарда долларов. "При столь низкой стоимости нельзя исключать того, что контролирующий акционер будет искать способы делистинга бумаг с московской и лондонской площадок, чтобы избежать дальнейшего преследования уже со стороны миноритариев АФК", - заключает он.