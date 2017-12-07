Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад

 

Второй иск "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей обвалил акции последней более чем на 22%, и эта цифра может оказаться не концом падения, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Роснефть и подконтрольная ей Башнефть просят суд взыскать с АФК "Система" сумму дивидендов, полученных АФК от башкирской компании с 2009 по 2014 годы. Акции "Системы" могут упасть еще сильнее, если рынок будет убежден, что риски проигрыша второго иска слишком высоки. Первый иск на 136,3 миллиарда рублей компания уже оспаривает в арбитраже.

Статьи по теме:

03.07.2017 Ю. Ла­ты­ни­на об ис­ке ком­па­нии Рос­нефть к АФК "Система": Схе­ма со­вер­шен­но по­тря­са­ю­щая
То есть сна­ча­ла ты за­би­ра­ешь ку­со­чек, а по­том под пред­ло­гом, что за­бран­ный то­бой ку­со­чек пло­хо управ­лял­ся, ты за­би­ра­ешь еще и всё це­лое.

Необычно

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что иск о возмещении убытков, образовавшихся в результате выплаты дивидендов, довольно необычный. "Закон об АО устанавливает трехмесячный срок для обжалования решения акционеров, которое, по мнению истца, нарушило его право. Восстановление пропущенного срока, за исключением отдельных обстоятельств, не предусмотрена", - объясняет он.

Из прецедентных решений можно вспомнить только случаи, когда отменялись решения собрания, в результате которых у общества возникал убыток, напоминает он. "Срок этот давно пропущен, и "Роснефть" на тот момент акционером не была, поэтому пока непонятно, как истец собирается доказывать убытки и вину в этом холдинга", - размышляет Ващенко. "Башнефть" выплачивала щедрые дивиденды с 2010 года, признает эксперт, замечая, что убытков компания не имела. "Прибыль компании с 2009 по 2015 годы выросла с 14 до 15 млрд рублей", - отмечает он.

Если иски будут проиграны

Белов признает, что сумма обоих исков немаленькая. "Это означает рост долговой нагрузки. Способность привлекать финансирование на фоне таких новостей, конечно, ослабляется", - говорит он, замечая, что о банкротстве холдинга говорить точно не стоит. "Активы "Системы" все равно превышают те обязательства, которые есть и которые могут возникнуть при негативном исходе судов. Это скорее вопрос ликвидности. Зачем же говорить о банкротстве?", - рассуждает он.

Белов говорит, что АФК может по-разному решить проблему с выплатами в пользу "Роснефти", если суд признает ее виновной. Он не исключил, что холдинг может продать пакет МТС или привлечь финансирование под залог какого-либо актива. "У АФК достаточно неплохой портфель с бизнесами, которые неплохо себя чувствуют. Даже если взять пакет МТС, он сейчас стоит порядка 250 миллиардов рублей, а есть и другие активы", - перечисляет он, замечая, что дальше будет стоять вопрос о том, как управлять денежными потоками. По его словам, исключать, что в дальнейшем компания может не платить дивиденды, не стоит.

Кокорева добавляет, что вероятность проигрыша по второму иску есть. Если случится так, что "Система" должна будет выплатить средства по обоим искам, то финансовое положении компании существенно ухудшится, говорит она, компании придется продать существенную часть своих активов для погашения иска. "Естественно, в такой ситуации компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года и, вероятно, в последующие года тоже", - отмечает она, добавляя, что риск банкротства пока все же маловероятен, однако в случае обострения ситуации не исключен.

Сергей Суверов из БКС считает, что АФК весьма вероятно придется продать часть активов для удовлетворения исков. "Во всяком случае, судя по котировкам компаний группы, на рынке именно так считают", - говорит он. По его словам, возможен и альтернативный вариант, когда компания примет решение о сокращении инвестиций и дивидендов. "Но, скорее всего, АФК придется ужаться в размерах", - считает он.

По мнению Ващенко, игроки сейчас используют любой инфоповод вокруг "Системы" для спекулятивной игры. "Капитализация "Системы" на закрытие вчерашнего дня составляла 1,9 миллиарда долларов, сегодня она снижается на 17%. Размер чистых активов "Системы" на 30 сентября 2017 года составляет 212 миллиардов. Сумма иска меньше", - замечает он.

Ващенко полагает, что банкротства не случится, если только обеспечительные меры не парализуют деятельность компании. "Инвесторы, по понятным причинам, консервативно оценивают перспективы компании, которую преследуют судебные разбирательства со стороны сильных противников", - объясняет он, отмечая, что бумаги останутся спекулятивными еще долгое время.

По его словам, в случае появления негативных новостей о ходе суда, капитализация может упасть примерно до 1 миллиарда долларов. "При столь низкой стоимости нельзя исключать того, что контролирующий акционер будет искать способы делистинга бумаг с московской и лондонской площадок, чтобы избежать дальнейшего преследования уже со стороны миноритариев АФК", - заключает он.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

18:48 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 7 де­каб­ря из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

17:41 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 07.12.17

17:38 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 7 де­каб­ря со­ста­вил 27,1194 грн

16:43 Ак­ти­вы ФГВФЛ в но­яб­ре уве­ли­чи­лись на 2,2% до 14,6 млрд гри­вен

16:37 ФГВФЛ обес­по­ко­ен дей­стви­я­ми го­сре­ги­стра­то­ров в ча­сти сме­ны ру­ко­во­ди­те­лей не­пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков

16:33 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 266,4 млн гри­вен до 326,3 млрд гри­вен 7 де­каб­ря

15:50 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро, иене и фун­ту 7 де­каб­ря, ры­нок ждет сиг­на­лов из Ва­шинг­то­на

13:20 Пер­вое IPO на укра­ин­ском рын­ке бу­дет через 3-5 лет, - НКЦБФР

13:11 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии 7 де­каб­ря не по­ка­за­ли еди­ной тен­ден­ции

12:59 Боль­шие ко­мис­сии и во­ла­тиль­ность за­ста­ви­ли Steam от­ка­зать­ся от бит­ко­и­на

12:48 Юж­но­ко­рей­ский ре­гу­ля­тор за­пре­тил фью­черсы на бит­ко­ин

12:14 По­ли­ция по­до­зре­ва­ет слу­жеб­ных лиц НБУ в сго­во­ре с ру­ко­во­ди­те­ля­ми 37 бан­ков

11:16 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 07.12.2017

11:12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 06.12.2017

• дальше…

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

19:29 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект с нор­мой о до­ле то­ва­ра мест­но­го про­из­вод­ства в пуб­лич­ных за­куп­ках

18:18 Ра­да раз­ре­ши­ла пре­зи­ден­ту са­мо­сто­я­тель­но ком­плек­то­вать НКРЭКУ до кон­курс­но­го от­бо­ра но­вых чле­нов ре­гу­ля­то­ра

18:04 Це­ны на нефть уси­ли­ли рост 7 де­каб­ря, Brent по­до­ро­жа­ла до $61,89 за бар­рель

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

16:13 По­вы­ше­ние ми­ни­маль­ной зар­пла­ты до 4,1 тыс. гри­вен со 2-го по­лу­го­дия 2018 со­гла­со­ва­но, - де­пу­тат Ра­ды Ге­ра­щен­ко

15:42 Ра­да при­ня­ла прав­ки в Бюд­жет­ный ко­декс - пер­вый за­кон из бюд­жет­но­го па­ке­та-2018

13:03 Ра­да от­ме­ни­ла нор­му о со­кра­ще­нии ко­ли­че­ства про­ку­ро­ров с 2018 го­да

10:27 Сколь­ко ев­роб­лях в Укра­ине и что с ни­ми де­лать?

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

• дальше…

17:30 Не­ве­ро­ят­но, но факт: Рос­нефть про­сит суд вер­нуть ди­ви­ден­ды Баш­неф­ти на­зад

13:29 Visa при­оста­но­ви­ла об­слу­жи­ва­ние бан­ков Турк­ме­нии из-за дол­гов - СМИ

12:03 Бли­жай­шие три ме­ся­ца Пу­тин бу­дет де­лать вид, что у не­го есть план, ко­то­ро­го в ре­аль­но­сти нет

09:07 Пе­ре­го­во­ры о вы­хо­де Бри­та­нии из ЕС: Те­ре­за Мэй в коль­це вра­гов

08:42 Кто сле­ду­ю­щий: по­сле по­ра­же­ния в Си­рии ИГ ме­тит в Аф­га­ни­стан?

08:11 В КНДР за­яви­ли о не­из­беж­но­сти вой­ны на Ко­рей­ском по­лу­ост­ро­ве

06.12 Тур­ция сто­ит на по­ро­ге ги­пе­рин­фля­ции

06.12 В ЕС пред­ста­ви­ли план со­зда­ния Ев­ро­пей­ско­го ва­лют­но­го фон­да

06.12 Прочь из НАТО: кто на­стра­и­ва­ет Ан­ка­ру на вы­ход из Аль­ян­са

06.12 Пу­тин объ­явил об уча­стии в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах

06.12 Бри­тан­ское пра­ви­тель­ство не оце­ни­ва­ло сек­то­раль­ные по­след­ствия Brexit - Дэ­вис

06.12 Бри­тан­ским топ-ме­не­дже­рам при­дет­ся ждать пре­мий в фор­ме ак­ций по 5 лет

06.12 Экс-гла­ву контр­раз­вед­ки Поль­ши за­дер­жа­ли из-за до­го­во­ра с ФСБ

06.12 ЕС вклю­чил в чер­ный спи­сок 17 оф­шо­ров

06.12 ЕС при­зы­ва­ет Трам­па не при­зна­вать Иеру­са­лим сто­ли­цей Из­ра­и­ля

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

17:03 Ра­да ото­зва­ла Со­боле­ва с по­ста гла­вы ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го ко­ми­те­та

15:54 Суд ре­шил до­про­сить По­ро­шен­ко, Тур­чи­но­ва, Ава­ко­ва, Па­ру­бия и Яце­ню­ка по де­лу Яну­ко­ви­ча

10:51 По­ро­шен­ко вне­сет свой за­ко­но­про­ект об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де, ес­ли до 11 де­каб­ря не уви­дит про­грес­са по это­му во­про­су в Ра­де

10:01 Бои на фрон­те: Где и по­че­му за­ше­ве­ли­лись тер­ро­ри­сты

09:26 Се­мен­чен­ко, Со­болев и дру­гие: Ко­го при­ва­лит день­га­ми Кур­чен­ко

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

06.12 По­че­му ООН уре­за­ет гум­по­мощь Дон­бас­су

06.12 Лу­цен­ко про­тив Са­а­ка­шви­ли. Кто по­бе­дит в пи­ар-войне

06.12 Лу­цен­ко анон­си­ро­вал спец­кон­фис­ка­цию ме­диа­хол­дин­га UMH Сер­гея Кур­чен­ко. О чем идет речь?

05.12 Кри­ми­наль­ная се­мья. Кто та­кой Дан­гад­зе, ко­то­рый про­сил день­ги у Кур­чен­ко для Са­а­ка­шви­ли

05.12 Не ис­клю­че­но, что хит­рый гру­зин и его со­рат­ни­ки про­сто раз­во­ди­ли Кур­чен­ко на день­ги

05.12 Ак­ти­ви­сты осво­бо­ди­ли Са­а­ка­шви­ли

05.12 Ген­про­ку­рор Укра­и­ны утвер­жда­ет, что Са­а­ка­шви­ли по­лу­чил от скры­ва­ю­ще­го­ся Кур­чен­ко пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров

05.12 По­ли­ция на­ча­ла рас­сле­до­вать из­би­е­ние пра­во­охра­ни­те­ля де­пу­та­том Ра­ды Па­ра­сю­ком в Апел­ля­ци­он­ном су­де в Ма­ри­у­по­ле

• дальше…

07:44 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

06.12 YouTube обу­ча­ет ма­ши­ны ис­кать экс­тре­мист­ские ви­део

06.12 Па­ра­мет­ры смарт­фо­нов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus бы­ли рас­кры­ты до анон­са

05.12 Lamborghini пред­ста­ви­ла са­мый быст­рый вне­до­рож­ник в ми­ре

04.12 Google уве­до­мит поль­зо­ва­те­лей о при­ло­же­ни­ях, со­би­ра­ю­щих дан­ные без их ве­до­ма

04.12 В Samsung пред­ло­же­на тех­но­ло­гия ска­ни­ро­ва­ния ла­до­ни при по­мо­щи ка­ме­ры смарт­фо­на

04.12 Ги­гант­ская ба­та­рея Tesla за­ра­бо­та­ла в Ав­стра­лии

04.12 3 глав­ные финан­со­вые ошиб­ки мо­ло­дых лю­дей

04.12 Samsung раз­ду­мы­ва­ет над смарт­фо­ном с пол­но­стью за­круг­лён­ным дис­пле­ем

04.12 Не­мец­кий ав­то­экс­перт: Бу­ду­щее элек­тро­мо­би­лей Tesla ту­ман­но

04.12 Бри­тан­ский банк Barclays пре­кра­тил пред­ла­гать кли­ен­там ан­ти­ви­рус Кас­пер­ско­го

30.11 Volkswagen вы­пу­стит пол­но­стью элек­три­че­ский крос­со­вер в 2020 го­ду

30.11 Lincoln пе­ре­име­но­вал крос­со­вер MKX в Nautilus

• дальше…

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно