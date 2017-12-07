Сколько евроблях в Украине и что с ними делать?

Сергей Жолобецкий / Українські Новини

Автомобиль. Какой мужчина не мечтал о собственном железном коне? Последние пару лет эту мечту пытаются воплотить с помощью "дешевых" машин из Европы. Как водители, так и пешеходы нашей страны не могли не заметить значительный рост количества автомобилей с "иностранными" номерами. Это номера Польши, Литвы, Болгарии и других стран Евросоюза. В конце прошлого года, да и в текущем вопрос авто с "еврономерами" стал остро. Все началось с первых "заоблачных" штрафов за пользование такими автомобилями.

Но владельцы таких авто решили отстоять свои права и собрались в так называемую "Авто Евро Силу". Думаю, все помнят протесты "евробляхеров" в правительственном квартале, блокировку въездов в столицу из пригородов и другие новости на эти тематику. Все свелось к тому, что, по мнению владельцев таких авто, депутаты должны подготовить законопроект, который позволит узаконить водителям авто на европейских номерах своих "коней" в Украине.

Українським Новинам удалось пообщаться с представителями Государственной Фискальной Службы, получить последнюю статистику по ввозу машин с иностранными номерами и ответы на другие, не менее волнующие вопросы по этой теме.

Для начала немного статистики по количеству ввезенных автомобилей для личного и коммерческого пользования (по состоянию на 22 ноября текущего года). Будем четко придерживаться формулировки, чтоб не получилось путаницы.

Всего на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 млн транспортных средств с иностранной регистрацией. Львиная доля автомобилей - 1,313 млн - была ввезена в режиме временного ввоза нерезидентами. Резиденты Украины ввезли более 105,4 тыс. авто в режиме временного ввоза. В режиме транзита в Украину было ввезено 332,9 тыс. транспортных средств, из них более 300 тыс. - ввезено резидентами.

По состоянию на 22 ноября на территории Украины фактически находится около 294,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из этого количества - 150 тыс. автомобилей с нарушением сроков пребывания в Украине.

Из всех находящихся в Украине авто - 221,5 тыс. - ввезено в режиме временного ввоза. Из них более 82,4 тыс. пребывают на территории Украины с нарушением сроков. Из 73 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме транзита, почти 67,2 тыс. авто с нарушением сроков пребывания.

Информация о странах, из которых ввезены в Украину транспортные средства для личного пользования и коммерческого назначения по состояния на 22 ноября 2017 года. Автомобили еще находятся на территории Украины.

Код страны Название страны Количество авто PL Польша 72 779 LT Литва 43 633 BG Болгария 10 804 CZ Чехия 8 754 HU Венгрия 7 223 SK Словакия 7 192 DE Германия 5 387 MD Молдова 4 354 GB Великобритания 3 076 RU Россия 2 663 BY Беларусь 2 472 RO Румыния 2 213 IT Италия 1 601 EE Естония 1 039 GE Грузия 883 LV Латвия 838 FR Франция 663 ES Испания 638 SE Швеция 487 US США 410 IE Ирландия 319 BE Бельгия 297 NL Нидерланды 277 PT Португалия 261 DK Дания 242 AT Австрия 232 CH Швейцария 221 SI Словения 185 FI Финляндия 158 AZ Азербайджан 143 AM Армения 116 AI Ангилья 86 GR Греция 86 CA Канада 84 RS Сербия 81 NO Норвегия 77 TR Турция 51 LY Ливия 41 KZ Казахстан 36 AE ОАЭ 24 HR Хорватия 23 KG Киргизстан 18 MK Македония 16 LU Люксембург 16 BA Босния и Герцеговина 11

В каких случаях украинцы могут пользоваться автомобилем на еврономерах?

Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля ГФС:

Таможенный Кодекс гласит, что резидент для личного использования, а не для платной перевозки пассажиров, платной либо бесплатной коммерческой перевозки товаров или иной коммерческой деятельности, может ввозить транспортное средство личного пользования на таможенную территорию Украины на срок до одного года при условии письменного декларирования, уплаты всех таможенных платежей, предусмотренных при импорте автомобилей, и предоставления письменного обязательства об обратном вывозе. Речь идет об уплате НДС, акциза и пошлины. Граждане Украины, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, могут ввозить одно легковое транспортное средство товарной позиции 8703 в соответствии с УКТВЭД и прицеп к нему (товарная подпозиция 8716 10) на срок, не превышающий 60 дней суммарно (непрерывно либо з перерывами) в течение одного календарного года.

В то же время от письменного декларирования, от уплаты таможенных платежей и финансовых гарантий, от прохождения предусмотренных статьей 319 Таможенного кодекса видов контроля освобождаются нерезиденты при временном ввозе в Украину зарегистрированных за границей транспортных средств личного пользования.

Добавлю, что временно ввезенные в Украину автомобили могут использоваться исключительно теми лицами, которые их ввозили, и не могут использоваться для предпринимательской деятельности.

Однако, как известно, далеко не единичны случаи передачи нерезидентами автомобилей с иностранной регистрацией гражданам Украины. При этом, фактически, резидент, купив такой автомобиль, не приобретает право собственности на него, не имеет документов, подтверждающих это право. Поэтому все мы и являемся свидетелями того, что при ДТП водитель просто покидает место происшествия и найти его практически невозможно.

Также автомобили могут ввозиться в режиме транзита. Здесь сроки ограничены 5-10 днями. Максимальный срок действует, если авто перемещается в зоне деятельности нескольких таможен.

Зарегистрированные за границей транспортные средства личного пользования могут ввозиться без письменного декларирования и без гарантирования как нерезидентами, так и резидентами Украины.

Хочу заметить, что это лишь общие положения о временном ввозе и ввозе транзитом транспортных средств личного пользования. Для получения более полной информации необходимо обратиться к Таможенному кодексу Украины.

По каким статьям и за что штрафуют водителей, которые ездят на "евробляхах"?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования определена ст. 481 Таможенного Кодекса. Так установлено, что превышение сроков временного ввоза товаров в Украину не более чем на трое суток тянет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).

Если же превышение сроков временного ввоза составляет более трех суток, но менее 10, то штраф составляет 300 необлагаемых налогом минимумов или 5 100 гривен. Такой же уровень штрафных санкций, если физлицо в течение календарного года привлекалось к ответственности по данной статье. При превышении срока временного ввоза товаров в Украину более 10 дней штраф составляет 1 тыс. необлагаемых минимумов или 17 000 гривен. Ответственность за нарушение сроков транзита, установленная ст. 470 Таможенного кодекса Украины, менее ощутима. Минимальный штраф - 170 грн или предупреждение, максимальный - до 8500 грн.

Ранее не раз мы все читали новости, что владельцев "евроблях" штрафуют на значительные суммы, которые иногда превышают миллион гривен. Это происходит в случае, если таможенники установили, что автомобиль в режиме временного ввоза использовался, например, в коммерческих целях, что не предусмотрено правилами временного ввоза. В таких случаях в соответствии со статей 485 Таможенного кодекса Украины штраф составляет 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

Сколько удалось привлечь в бюджет средств за счет таких штрафов?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

В случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа. На данный момент, по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статями 470, 481 Таможенного кодекса Украины в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.

Если водителя на еврономерах уже оштрафовали за нарушение сроков пребывания в стране, возможно ли повторное составление такого протокола? Гарантирует ли чек об уплате первого штрафа, что второй уже не придется платить?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

По каждому выявленному нарушению таможенник составляет соответствующий протокол в установленной форме. В то же время, если лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьями 470, 481 Таможенного кодекса, продолжает пользоваться или распорядилось автомобилем, то таможня составляет новый протокол и решает вопрос о привлечении к ответственности по статье 485 Таможенного кодекса.

Принимаете ли вы участие в разработке законодательства о решении вопроса с этими автомобилями? Если да, то на какой стадии находится законопроект и можете ли назвать хоть какие-нибудь наработки?

Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля:

В настоящее время Министерство финансов Украины наделено полномочиями по формированию государственной налоговой и таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства.

В то же время ГФС, согласно Таможенному Кодексу, реализует мероприятия по усовершенствованию процедур пропуска через таможенную границу товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Так как ситуация, которая сложилась с нашествием автомобилей на еврономерах, может быть урегулирована исключительно на законодательном уровне, представители ГФС участвовали в межведомственных координационных совещаниях, проводимых Минфином. В их ходе Государственной Фискальной Службой был предоставлен ряд предложений по урегулированию вопросов ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, по усилению ответственности за нарушение таможенных правил, в том числе и сроков временного ввоза в страну транспортных средств личного пользования. Некоторые предложения были учтены Минфином. Далее документ был передан профильному комитету Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. К дальнейшей работе представители ГФС не привлекались.