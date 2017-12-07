Финансовые новости
- |
- 07.12.17
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сколько евроблях в Украине и что с ними делать?
10:27 07.12.2017 |
Автомобиль. Какой мужчина не мечтал о собственном железном коне? Последние пару лет эту мечту пытаются воплотить с помощью "дешевых" машин из Европы. Как водители, так и пешеходы нашей страны не могли не заметить значительный рост количества автомобилей с "иностранными" номерами. Это номера Польши, Литвы, Болгарии и других стран Евросоюза. В конце прошлого года, да и в текущем вопрос авто с "еврономерами" стал остро. Все началось с первых "заоблачных" штрафов за пользование такими автомобилями.
Но владельцы таких авто решили отстоять свои права и собрались в так называемую "Авто Евро Силу". Думаю, все помнят протесты "евробляхеров" в правительственном квартале, блокировку въездов в столицу из пригородов и другие новости на эти тематику. Все свелось к тому, что, по мнению владельцев таких авто, депутаты должны подготовить законопроект, который позволит узаконить водителям авто на европейских номерах своих "коней" в Украине.
Українським Новинам удалось пообщаться с представителями Государственной Фискальной Службы, получить последнюю статистику по ввозу машин с иностранными номерами и ответы на другие, не менее волнующие вопросы по этой теме.
Для начала немного статистики по количеству ввезенных автомобилей для личного и коммерческого пользования (по состоянию на 22 ноября текущего года). Будем четко придерживаться формулировки, чтоб не получилось путаницы.
Всего на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 млн транспортных средств с иностранной регистрацией. Львиная доля автомобилей - 1,313 млн - была ввезена в режиме временного ввоза нерезидентами. Резиденты Украины ввезли более 105,4 тыс. авто в режиме временного ввоза. В режиме транзита в Украину было ввезено 332,9 тыс. транспортных средств, из них более 300 тыс. - ввезено резидентами.
По состоянию на 22 ноября на территории Украины фактически находится около 294,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из этого количества - 150 тыс. автомобилей с нарушением сроков пребывания в Украине.
Из всех находящихся в Украине авто - 221,5 тыс. - ввезено в режиме временного ввоза. Из них более 82,4 тыс. пребывают на территории Украины с нарушением сроков. Из 73 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме транзита, почти 67,2 тыс. авто с нарушением сроков пребывания.
Информация о странах, из которых ввезены в Украину транспортные средства для личного пользования и коммерческого назначения по состояния на 22 ноября 2017 года. Автомобили еще находятся на территории Украины.
|
Код страны
|
Название страны
|
Количество авто
|
PL
|
Польша
|
72 779
|
LT
|
Литва
|
43 633
|
BG
|
Болгария
|
10 804
|
CZ
|
Чехия
|
8 754
|
HU
|
Венгрия
|
7 223
|
SK
|
Словакия
|
7 192
|
DE
|
Германия
|
5 387
|
MD
|
Молдова
|
4 354
|
GB
|
Великобритания
|
3 076
|
RU
|
Россия
|
2 663
|
BY
|
Беларусь
|
2 472
|
RO
|
Румыния
|
2 213
|
IT
|
Италия
|
1 601
|
EE
|
Естония
|
1 039
|
GE
|
Грузия
|
883
|
LV
|
Латвия
|
838
|
FR
|
Франция
|
663
|
ES
|
Испания
|
638
|
SE
|
Швеция
|
487
|
US
|
США
|
410
|
IE
|
Ирландия
|
319
|
BE
|
Бельгия
|
297
|
NL
|
Нидерланды
|
277
|
PT
|
Португалия
|
261
|
DK
|
Дания
|
242
|
AT
|
Австрия
|
232
|
CH
|
Швейцария
|
221
|
SI
|
Словения
|
185
|
FI
|
Финляндия
|
158
|
AZ
|
Азербайджан
|
143
|
AM
|
Армения
|
116
|
AI
|
Ангилья
|
86
|
GR
|
Греция
|
86
|
CA
|
Канада
|
84
|
RS
|
Сербия
|
81
|
NO
|
Норвегия
|
77
|
TR
|
Турция
|
51
|
LY
|
Ливия
|
41
|
KZ
|
Казахстан
|
36
|
AE
|
ОАЭ
|
24
|
HR
|
Хорватия
|
23
|
KG
|
Киргизстан
|
18
|
MK
|
Македония
|
16
|
LU
|
Люксембург
|
16
|
BA
|
Босния и Герцеговина
|
11
В каких случаях украинцы могут пользоваться автомобилем на еврономерах?
Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля ГФС:
Таможенный Кодекс гласит, что резидент для личного использования, а не для платной перевозки пассажиров, платной либо бесплатной коммерческой перевозки товаров или иной коммерческой деятельности, может ввозить транспортное средство личного пользования на таможенную территорию Украины на срок до одного года при условии письменного декларирования, уплаты всех таможенных платежей, предусмотренных при импорте автомобилей, и предоставления письменного обязательства об обратном вывозе. Речь идет об уплате НДС, акциза и пошлины. Граждане Украины, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, могут ввозить одно легковое транспортное средство товарной позиции 8703 в соответствии с УКТВЭД и прицеп к нему (товарная подпозиция 8716 10) на срок, не превышающий 60 дней суммарно (непрерывно либо з перерывами) в течение одного календарного года.
В то же время от письменного декларирования, от уплаты таможенных платежей и финансовых гарантий, от прохождения предусмотренных статьей 319 Таможенного кодекса видов контроля освобождаются нерезиденты при временном ввозе в Украину зарегистрированных за границей транспортных средств личного пользования.
Добавлю, что временно ввезенные в Украину автомобили могут использоваться исключительно теми лицами, которые их ввозили, и не могут использоваться для предпринимательской деятельности.
Однако, как известно, далеко не единичны случаи передачи нерезидентами автомобилей с иностранной регистрацией гражданам Украины. При этом, фактически, резидент, купив такой автомобиль, не приобретает право собственности на него, не имеет документов, подтверждающих это право. Поэтому все мы и являемся свидетелями того, что при ДТП водитель просто покидает место происшествия и найти его практически невозможно.
Также автомобили могут ввозиться в режиме транзита. Здесь сроки ограничены 5-10 днями. Максимальный срок действует, если авто перемещается в зоне деятельности нескольких таможен.
Зарегистрированные за границей транспортные средства личного пользования могут ввозиться без письменного декларирования и без гарантирования как нерезидентами, так и резидентами Украины.
Хочу заметить, что это лишь общие положения о временном ввозе и ввозе транзитом транспортных средств личного пользования. Для получения более полной информации необходимо обратиться к Таможенному кодексу Украины.
По каким статьям и за что штрафуют водителей, которые ездят на "евробляхах"?
Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:
Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования определена ст. 481 Таможенного Кодекса. Так установлено, что превышение сроков временного ввоза товаров в Украину не более чем на трое суток тянет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).
Если же превышение сроков временного ввоза составляет более трех суток, но менее 10, то штраф составляет 300 необлагаемых налогом минимумов или 5 100 гривен. Такой же уровень штрафных санкций, если физлицо в течение календарного года привлекалось к ответственности по данной статье. При превышении срока временного ввоза товаров в Украину более 10 дней штраф составляет 1 тыс. необлагаемых минимумов или 17 000 гривен. Ответственность за нарушение сроков транзита, установленная ст. 470 Таможенного кодекса Украины, менее ощутима. Минимальный штраф - 170 грн или предупреждение, максимальный - до 8500 грн.
Ранее не раз мы все читали новости, что владельцев "евроблях" штрафуют на значительные суммы, которые иногда превышают миллион гривен. Это происходит в случае, если таможенники установили, что автомобиль в режиме временного ввоза использовался, например, в коммерческих целях, что не предусмотрено правилами временного ввоза. В таких случаях в соответствии со статей 485 Таможенного кодекса Украины штраф составляет 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.
Сколько удалось привлечь в бюджет средств за счет таких штрафов?
Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:
В случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа. На данный момент, по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статями 470, 481 Таможенного кодекса Украины в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.
Если водителя на еврономерах уже оштрафовали за нарушение сроков пребывания в стране, возможно ли повторное составление такого протокола? Гарантирует ли чек об уплате первого штрафа, что второй уже не придется платить?
Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:
По каждому выявленному нарушению таможенник составляет соответствующий протокол в установленной форме. В то же время, если лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьями 470, 481 Таможенного кодекса, продолжает пользоваться или распорядилось автомобилем, то таможня составляет новый протокол и решает вопрос о привлечении к ответственности по статье 485 Таможенного кодекса.
Принимаете ли вы участие в разработке законодательства о решении вопроса с этими автомобилями? Если да, то на какой стадии находится законопроект и можете ли назвать хоть какие-нибудь наработки?
Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля:
В настоящее время Министерство финансов Украины наделено полномочиями по формированию государственной налоговой и таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства.
В то же время ГФС, согласно Таможенному Кодексу, реализует мероприятия по усовершенствованию процедур пропуска через таможенную границу товаров, транспортных средств коммерческого назначения.
Так как ситуация, которая сложилась с нашествием автомобилей на еврономерах, может быть урегулирована исключительно на законодательном уровне, представители ГФС участвовали в межведомственных координационных совещаниях, проводимых Минфином. В их ходе Государственной Фискальной Службой был предоставлен ряд предложений по урегулированию вопросов ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, по усилению ответственности за нарушение таможенных правил, в том числе и сроков временного ввоза в страну транспортных средств личного пользования. Некоторые предложения были учтены Минфином. Далее документ был передан профильному комитету Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. К дальнейшей работе представители ГФС не привлекались.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках
ТОП-НОВОСТИ
|Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019
|Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад
|Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета
|Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен со 2-го полугодия 2018 согласовано, - депутат Рады Геращенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла правки в Бюджетный кодекс - первый закон из бюджетного пакета-2018
|Полиция подозревает служебных лиц НБУ в сговоре с руководителями 37 банков
|Ближайшие три месяца Путин будет делать вид, что у него есть план, которого в реальности нет
|Порошенко внесет свой законопроект об Антикоррупционном суде, если до 11 декабря не увидит прогресса по этому вопросу в Раде
|Сколько евроблях в Украине и что с ними делать?
|Бои на фронте: Где и почему зашевелились террористы
|Семенченко, Соболев и другие: Кого привалит деньгами Курченко
Это интересно
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus