Сколько евроблях в Украине и что с ними делать?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сколько евроблях в Украине и что с ними делать?

10:27 07.12.2017 |

Экономика

 Сергей Жолобецкий / Українські Новини

Автомобиль. Какой мужчина не мечтал о собственном железном коне? Последние пару лет эту мечту пытаются воплотить с помощью "дешевых" машин из Европы. Как водители, так и пешеходы нашей страны не могли не заметить значительный рост количества автомобилей с "иностранными" номерами. Это номера Польши, Литвы, Болгарии и других стран Евросоюза. В конце прошлого года, да и в текущем вопрос авто с "еврономерами" стал остро. Все началось с первых "заоблачных" штрафов за пользование такими автомобилями.

Но владельцы таких авто решили отстоять свои права и собрались в так называемую "Авто Евро Силу". Думаю, все помнят протесты "евробляхеров" в правительственном квартале, блокировку въездов в столицу из пригородов и другие новости на эти тематику. Все свелось к тому, что, по мнению владельцев таких авто, депутаты должны подготовить законопроект, который позволит узаконить водителям авто на европейских номерах своих "коней" в Украине.

Українським Новинам удалось пообщаться с представителями Государственной Фискальной Службы, получить последнюю статистику по ввозу машин с иностранными номерами и ответы на другие, не менее волнующие вопросы по этой теме.

Для начала немного статистики по количеству ввезенных автомобилей для личного и коммерческого пользования (по состоянию на 22 ноября текущего года). Будем четко придерживаться формулировки, чтоб не получилось путаницы.

Всего на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 млн транспортных средств с иностранной регистрацией. Львиная доля автомобилей - 1,313 млн - была ввезена в режиме временного ввоза нерезидентами. Резиденты Украины ввезли более 105,4 тыс. авто в режиме временного ввоза. В режиме транзита в Украину было ввезено 332,9 тыс. транспортных средств, из них более 300 тыс. - ввезено резидентами.

По состоянию на 22 ноября на территории Украины фактически находится около 294,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из этого количества - 150 тыс. автомобилей с нарушением сроков пребывания в Украине.

Из всех находящихся в Украине авто - 221,5 тыс. - ввезено в режиме временного ввоза. Из них более 82,4 тыс. пребывают на территории Украины с нарушением сроков. Из 73 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме транзита, почти 67,2 тыс. авто с нарушением сроков пребывания.

Информация о странах, из которых ввезены в Украину транспортные средства для личного пользования и коммерческого назначения по состояния на 22 ноября 2017 года. Автомобили еще находятся на территории Украины.

Код страны

Название страны

Количество авто

PL

Польша

72 779

LT

Литва

43 633

BG

Болгария

10 804

CZ

Чехия

8 754

HU

Венгрия

7 223

SK

Словакия

7 192

DE

Германия

5 387

MD

Молдова

4 354

GB

Великобритания

3 076

RU

Россия

2 663

BY

Беларусь

2 472

RO

Румыния

2 213

IT

Италия

1 601

EE

Естония

1 039

GE

Грузия

883

LV

Латвия

838

FR

Франция

663

ES

Испания

638

SE

Швеция

487

US

США

410

IE

Ирландия

319

BE

Бельгия

297

NL

Нидерланды

277

PT

Португалия

261

DK

Дания

242

AT

Австрия

232

CH

Швейцария

221

SI

Словения

185

FI

Финляндия

158

AZ

Азербайджан

143

AM

Армения

116

AI

Ангилья

86

GR

Греция

86

CA

Канада

84

RS

Сербия

81

NO

Норвегия

77

TR

Турция

51

LY

Ливия

41

KZ

Казахстан

36

AE

ОАЭ

24

HR

Хорватия

23

KG

Киргизстан

18

MK

Македония

16

LU

Люксембург

16

BA

Босния и Герцеговина

11

В каких случаях украинцы могут пользоваться автомобилем на еврономерах?

Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля ГФС:

Таможенный Кодекс гласит, что резидент для личного использования, а не для платной перевозки пассажиров, платной либо бесплатной коммерческой перевозки товаров или иной коммерческой деятельности, может ввозить транспортное средство личного пользования на таможенную территорию Украины на срок до одного года при условии письменного декларирования, уплаты всех таможенных платежей, предусмотренных при импорте автомобилей, и предоставления письменного обязательства об обратном вывозе. Речь идет об уплате НДС, акциза и пошлины. Граждане Украины, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, могут ввозить одно легковое транспортное средство товарной позиции 8703 в соответствии с УКТВЭД и прицеп к нему (товарная подпозиция 8716 10) на срок, не превышающий 60 дней суммарно (непрерывно либо з перерывами) в течение одного календарного года.

В то же время от письменного декларирования, от уплаты таможенных платежей и финансовых гарантий, от прохождения предусмотренных статьей 319 Таможенного кодекса видов контроля освобождаются нерезиденты при временном ввозе в Украину зарегистрированных за границей транспортных средств личного пользования.

Добавлю, что временно ввезенные в Украину автомобили могут использоваться исключительно теми лицами, которые их ввозили, и не могут использоваться для предпринимательской деятельности.

Однако, как известно, далеко не единичны случаи передачи нерезидентами автомобилей с иностранной регистрацией гражданам Украины. При этом, фактически, резидент, купив такой автомобиль, не приобретает право собственности на него, не имеет документов, подтверждающих это право. Поэтому все мы и являемся свидетелями того, что при ДТП водитель просто покидает место происшествия и найти его практически невозможно.

Также автомобили могут ввозиться в режиме транзита. Здесь сроки ограничены 5-10 днями. Максимальный срок действует, если авто перемещается в зоне деятельности нескольких таможен.

Зарегистрированные за границей транспортные средства личного пользования могут ввозиться без письменного декларирования и без гарантирования как нерезидентами, так и резидентами Украины.

Хочу заметить, что это лишь общие положения о временном ввозе и ввозе транзитом транспортных средств личного пользования. Для получения более полной информации необходимо обратиться к Таможенному кодексу Украины.

По каким статьям и за что штрафуют водителей, которые ездят на "евробляхах"?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования определена ст. 481 Таможенного Кодекса. Так установлено, что превышение сроков временного ввоза товаров в Украину не более чем на трое суток тянет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).

Если же превышение сроков временного ввоза составляет более трех суток, но менее 10, то штраф составляет 300 необлагаемых налогом минимумов или 5 100 гривен. Такой же уровень штрафных санкций, если физлицо в течение календарного года привлекалось к ответственности по данной статье. При превышении срока временного ввоза товаров в Украину более 10 дней штраф составляет 1 тыс. необлагаемых минимумов или 17 000 гривен. Ответственность за нарушение сроков транзита, установленная ст. 470 Таможенного кодекса Украины, менее ощутима. Минимальный штраф - 170 грн или предупреждение, максимальный - до 8500 грн.

Ранее не раз мы все читали новости, что владельцев "евроблях" штрафуют на значительные суммы, которые иногда превышают миллион гривен. Это происходит в случае, если таможенники установили, что автомобиль в режиме временного ввоза использовался, например, в коммерческих целях, что не предусмотрено правилами временного ввоза. В таких случаях в соответствии со статей 485 Таможенного кодекса Украины штраф составляет 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

Сколько удалось привлечь в бюджет средств за счет таких штрафов?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

В случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа. На данный момент, по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статями 470, 481 Таможенного кодекса Украины в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.

Если водителя на еврономерах уже оштрафовали за нарушение сроков пребывания в стране, возможно ли повторное составление такого протокола? Гарантирует ли чек об уплате первого штрафа, что второй уже не придется платить?

Василий Петрович Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия:

По каждому выявленному нарушению таможенник составляет соответствующий протокол в установленной форме. В то же время, если лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьями 470, 481 Таможенного кодекса, продолжает пользоваться или распорядилось автомобилем, то таможня составляет новый протокол и решает вопрос о привлечении к ответственности по статье 485 Таможенного кодекса.

Принимаете ли вы участие в разработке законодательства о решении вопроса с этими автомобилями? Если да, то на какой стадии находится законопроект и можете ли назвать хоть какие-нибудь наработки?

Алексей Леонидович Василенко - директор департамента организации таможенного контроля:

В настоящее время Министерство финансов Украины наделено полномочиями по формированию государственной налоговой и таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства.

В то же время ГФС, согласно Таможенному Кодексу, реализует мероприятия по усовершенствованию процедур пропуска через таможенную границу товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Так как ситуация, которая сложилась с нашествием автомобилей на еврономерах, может быть урегулирована исключительно на законодательном уровне, представители ГФС участвовали в межведомственных координационных совещаниях, проводимых Минфином. В их ходе Государственной Фискальной Службой был предоставлен ряд предложений по урегулированию вопросов ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, по усилению ответственности за нарушение таможенных правил, в том числе и сроков временного ввоза в страну транспортных средств личного пользования. Некоторые предложения были учтены Минфином. Далее документ был передан профильному комитету Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. К дальнейшей работе представители ГФС не привлекались.
 

ПО РУБРИКАМ

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

18:48 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 7 де­каб­ря из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

17:41 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 07.12.17

17:38 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 7 де­каб­ря со­ста­вил 27,1194 грн

16:43 Ак­ти­вы ФГВФЛ в но­яб­ре уве­ли­чи­лись на 2,2% до 14,6 млрд гри­вен

16:37 ФГВФЛ обес­по­ко­ен дей­стви­я­ми го­сре­ги­стра­то­ров в ча­сти сме­ны ру­ко­во­ди­те­лей не­пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков

16:33 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 266,4 млн гри­вен до 326,3 млрд гри­вен 7 де­каб­ря

15:50 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро, иене и фун­ту 7 де­каб­ря, ры­нок ждет сиг­на­лов из Ва­шинг­то­на

13:20 Пер­вое IPO на укра­ин­ском рын­ке бу­дет через 3-5 лет, - НКЦБФР

13:11 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии 7 де­каб­ря не по­ка­за­ли еди­ной тен­ден­ции

12:59 Боль­шие ко­мис­сии и во­ла­тиль­ность за­ста­ви­ли Steam от­ка­зать­ся от бит­ко­и­на

12:48 Юж­но­ко­рей­ский ре­гу­ля­тор за­пре­тил фью­черсы на бит­ко­ин

12:14 По­ли­ция по­до­зре­ва­ет слу­жеб­ных лиц НБУ в сго­во­ре с ру­ко­во­ди­те­ля­ми 37 бан­ков

11:16 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 07.12.2017

11:12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 06.12.2017

• дальше…

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

19:29 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект с нор­мой о до­ле то­ва­ра мест­но­го про­из­вод­ства в пуб­лич­ных за­куп­ках

18:18 Ра­да раз­ре­ши­ла пре­зи­ден­ту са­мо­сто­я­тель­но ком­плек­то­вать НКРЭКУ до кон­курс­но­го от­бо­ра но­вых чле­нов ре­гу­ля­то­ра

18:04 Це­ны на нефть уси­ли­ли рост 7 де­каб­ря, Brent по­до­ро­жа­ла до $61,89 за бар­рель

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

16:13 По­вы­ше­ние ми­ни­маль­ной зар­пла­ты до 4,1 тыс. гри­вен со 2-го по­лу­го­дия 2018 со­гла­со­ва­но, - де­пу­тат Ра­ды Ге­ра­щен­ко

15:42 Ра­да при­ня­ла прав­ки в Бюд­жет­ный ко­декс - пер­вый за­кон из бюд­жет­но­го па­ке­та-2018

13:03 Ра­да от­ме­ни­ла нор­му о со­кра­ще­нии ко­ли­че­ства про­ку­ро­ров с 2018 го­да

10:27 Сколь­ко ев­роб­лях в Укра­ине и что с ни­ми де­лать?

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

• дальше…

17:30 Не­ве­ро­ят­но, но факт: Рос­нефть про­сит суд вер­нуть ди­ви­ден­ды Баш­неф­ти на­зад

13:29 Visa при­оста­но­ви­ла об­слу­жи­ва­ние бан­ков Турк­ме­нии из-за дол­гов - СМИ

12:03 Бли­жай­шие три ме­ся­ца Пу­тин бу­дет де­лать вид, что у не­го есть план, ко­то­ро­го в ре­аль­но­сти нет

09:07 Пе­ре­го­во­ры о вы­хо­де Бри­та­нии из ЕС: Те­ре­за Мэй в коль­це вра­гов

08:42 Кто сле­ду­ю­щий: по­сле по­ра­же­ния в Си­рии ИГ ме­тит в Аф­га­ни­стан?

08:11 В КНДР за­яви­ли о не­из­беж­но­сти вой­ны на Ко­рей­ском по­лу­ост­ро­ве

06.12 Тур­ция сто­ит на по­ро­ге ги­пе­рин­фля­ции

06.12 В ЕС пред­ста­ви­ли план со­зда­ния Ев­ро­пей­ско­го ва­лют­но­го фон­да

06.12 Прочь из НАТО: кто на­стра­и­ва­ет Ан­ка­ру на вы­ход из Аль­ян­са

06.12 Пу­тин объ­явил об уча­стии в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах

06.12 Бри­тан­ское пра­ви­тель­ство не оце­ни­ва­ло сек­то­раль­ные по­след­ствия Brexit - Дэ­вис

06.12 Бри­тан­ским топ-ме­не­дже­рам при­дет­ся ждать пре­мий в фор­ме ак­ций по 5 лет

06.12 Экс-гла­ву контр­раз­вед­ки Поль­ши за­дер­жа­ли из-за до­го­во­ра с ФСБ

06.12 ЕС вклю­чил в чер­ный спи­сок 17 оф­шо­ров

06.12 ЕС при­зы­ва­ет Трам­па не при­зна­вать Иеру­са­лим сто­ли­цей Из­ра­и­ля

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

17:03 Ра­да ото­зва­ла Со­боле­ва с по­ста гла­вы ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го ко­ми­те­та

15:54 Суд ре­шил до­про­сить По­ро­шен­ко, Тур­чи­но­ва, Ава­ко­ва, Па­ру­бия и Яце­ню­ка по де­лу Яну­ко­ви­ча

10:51 По­ро­шен­ко вне­сет свой за­ко­но­про­ект об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де, ес­ли до 11 де­каб­ря не уви­дит про­грес­са по это­му во­про­су в Ра­де

10:01 Бои на фрон­те: Где и по­че­му за­ше­ве­ли­лись тер­ро­ри­сты

09:26 Се­мен­чен­ко, Со­болев и дру­гие: Ко­го при­ва­лит день­га­ми Кур­чен­ко

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

06.12 По­че­му ООН уре­за­ет гум­по­мощь Дон­бас­су

06.12 Лу­цен­ко про­тив Са­а­ка­шви­ли. Кто по­бе­дит в пи­ар-войне

06.12 Лу­цен­ко анон­си­ро­вал спец­кон­фис­ка­цию ме­диа­хол­дин­га UMH Сер­гея Кур­чен­ко. О чем идет речь?

05.12 Кри­ми­наль­ная се­мья. Кто та­кой Дан­гад­зе, ко­то­рый про­сил день­ги у Кур­чен­ко для Са­а­ка­шви­ли

05.12 Не ис­клю­че­но, что хит­рый гру­зин и его со­рат­ни­ки про­сто раз­во­ди­ли Кур­чен­ко на день­ги

05.12 Ак­ти­ви­сты осво­бо­ди­ли Са­а­ка­шви­ли

05.12 Ген­про­ку­рор Укра­и­ны утвер­жда­ет, что Са­а­ка­шви­ли по­лу­чил от скры­ва­ю­ще­го­ся Кур­чен­ко пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров

05.12 По­ли­ция на­ча­ла рас­сле­до­вать из­би­е­ние пра­во­охра­ни­те­ля де­пу­та­том Ра­ды Па­ра­сю­ком в Апел­ля­ци­он­ном су­де в Ма­ри­у­по­ле

• дальше…

07:44 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

06.12 YouTube обу­ча­ет ма­ши­ны ис­кать экс­тре­мист­ские ви­део

06.12 Па­ра­мет­ры смарт­фо­нов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus бы­ли рас­кры­ты до анон­са

05.12 Lamborghini пред­ста­ви­ла са­мый быст­рый вне­до­рож­ник в ми­ре

04.12 Google уве­до­мит поль­зо­ва­те­лей о при­ло­же­ни­ях, со­би­ра­ю­щих дан­ные без их ве­до­ма

04.12 В Samsung пред­ло­же­на тех­но­ло­гия ска­ни­ро­ва­ния ла­до­ни при по­мо­щи ка­ме­ры смарт­фо­на

04.12 Ги­гант­ская ба­та­рея Tesla за­ра­бо­та­ла в Ав­стра­лии

04.12 3 глав­ные финан­со­вые ошиб­ки мо­ло­дых лю­дей

04.12 Samsung раз­ду­мы­ва­ет над смарт­фо­ном с пол­но­стью за­круг­лён­ным дис­пле­ем

04.12 Не­мец­кий ав­то­экс­перт: Бу­ду­щее элек­тро­мо­би­лей Tesla ту­ман­но

04.12 Бри­тан­ский банк Barclays пре­кра­тил пред­ла­гать кли­ен­там ан­ти­ви­рус Кас­пер­ско­го

30.11 Volkswagen вы­пу­стит пол­но­стью элек­три­че­ский крос­со­вер в 2020 го­ду

30.11 Lincoln пе­ре­име­но­вал крос­со­вер MKX в Nautilus

• дальше…

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно