Многие инвесторы считают рынок биткоина одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших

Несмотря на ожидания «схлопывания пузыря», которые усиливаются в связи с тем, что биткоин со свистом проходит все новые рубежи, каждый новый уровень ему дается все легче и почти без серьезных коррекций. Утром 6 декабря был пройден очередной ценовой уровень в 12 000 долларов, на котором цена не остановилась и пошла дальше, приблизившись к $12 500, а биржа GDAX поднялась даже до $12 540.

И хотя многие видные фигуры финансового мира все чаще говорят, о том, что биткоин - это пузырь и откат цены неизбежен, битва за право выпустить первыми фьючерсы на биткоин толкает цену все выше. Сегодняшее обновление исторического максимума связано, вероятно, с заявлением генерального директора Межконтинентальной биржи и председателя правления Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), Джеффа Спречера:

«Возможно, мы сделали глупость, не став здесь [в запуске фьючерсов на биткоин] первыми. Я не знаю, что делать с криптовалютами».

Напомним, что уже 10 декабря первые деривативы биткоина будут запущены на CBOE, а 18 декабря - на CME.

Однако, стоит упомянуть о том, что не все разделяют эйфории от появления фьючерсов на биткоин. Существует распространенное и достаточно обоснованное мнение, что криптовалютные деривативы могут с легкость как поднять цену еще выше, так и обвалить ее. При помощи фьючерсной торговли можно играть как на повышение, так и на понижение цены.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких инвесторов, хедж-фонды, которые в основном сторонились биткоина, ждут старта торгов фьючерсов, чтобы начать ставить против криптовалюты.

«Фьючерсы сокращают препятствия для шортов больше, чем для длинных позиций, поэтому возможен медвежий эффект», - прокомментировал Крейг Пирронг (Craig Pirrong), профессор Хьюстонского университета. Далее он поясняет, что это может «приблизить цену биткоина к реальности».

Многие считают рынок биткоина «одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших», в их числе и Лу Кернер, партнер в компании Flight VC и криптоинвестор. Он подчеркнул, что наряду с фанатами есть и те, кто считает биткоин «пузырем и схемой Понци», и они могут начать крупную игру против биткоина.

Сооснователь хедж-фонда BlockTower Capital и бывший портфельный менеджер отделения инвестиций Университета Чикаго Ари Пол (Ari Paul), высказался против мнения Кернера:

«В то время как некоторые трейдеры будут играть на понижение биткоина, куда большие суммы пойдут на открытие "длинных" позиций».

Майкл Новограц, создатель хедж-фонд для инвестирования в криптовалюты со стартовым капиталом $500 млн, уверен, что возможность шортить валюты является «важной частью экосистемы», но предупреждает, что это может быть рискованным.

По мнению генерального директора Genesis Global Trading Майкла Моро (Michael Moro), до сегодняшнего дня способы открывать короткие позиции на биткоин были ограничены. Его платформа выдала в долг инвесторам около $20 млн на медвежьи позиции. GDAX, BitMEX и Bitfinex позволяют инвесторам маржинальную торговлю только с краткосрочными и достаточно дорогими займами. А одним из достоинством крупных бирж является дешевое обеспечение ликвидностью для крупных сделок.

«С существующими биржами никто не может войти и заработать шортами $1 млн. Фьючерсы CME открывают новые границы», - прокомментировал он.

Как именно отреагирует криптовалютный рынок на фьючерсы на биткоин - мы узнаем совсем скоро. Вполне вероятно, что рынок будет сильно лихорадить в эти дни и волатильность будет достигать невиданных, до сегодняшних дней, масштабов.