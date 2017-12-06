Курс доллара на межбанке резко развернули

Украинские банкиры вовсю раскачивают торговлю на валютном рынке. Не успел бизнес отойти вчерашнего подорожания доллара на 8,5 копеек, как произошел курсовой разворот и откат на 9,5. И по итогам межбанковских торгов был зафиксирован уровень 27,12-27,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Доллара было настолько много, что Нацбанк, который еще вчера распродавал свою валюту на аукционе (выбросил на рынок $29,4 млн.), сегодня вышел ее скупать. Причем вышел не один раз, а сразу три, и торговал с 20-кой банков по наилучшему курсу. По итогам дня НБУ совокупно приобрел ровно $35 млн. Но по разным курсам - от 27,13 грн./$ до 27,14 грн./$.

Если учесть, что вчера регулятор продавал доллар по 27,18 грн./$, то можно говорить об арбитражном доходе на уровне 4-5 копеек на каждом долларе. Закупки НБУ не дали валюте сильно упасть.

«Торги открылись на уровне 27,23-27,27 грн./$, после этого цена сначала ушла в диапазон 27,18-27,21 грн./$, а затем к 27,10-27,12 грн./$», - рассказал, заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Казначеи высчитали, что если бы центробанк не появился сегодня на рынке, то межбанк вполне мог скатиться к 26,90 грн./$. А сам разворот рынка объясняли размещениями Минфина.

«Правительство заявило размещение нескольких видов долговых бумаг. В том числе и гривневых краткосрочных. Потому банкам, которые готовились к их покупке потребовалось больше гривни, и они активнее прежнего продавали валюту», - объяснил Гриненко.

Из числа продавцов доллара сегодня выделяли ProCredit Bank, ПУМБ, ING Bank и Укрэксимбанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Укргазбанк и Альфа-Банк. Общий объем межбанковских вырос со вчерашних $487,90 млн. до $517,24 млн.

Главная загадка сегодняшнего дня - зачем Нацбанк так дорого скупал доллар. Обычно он собирал его по рынку ниже отметки 27,0 грн./$.

Единственное объяснение, которое финансисты видят в действиях центробанка - это грядущее подорожание валюты. Другого просто нет. Рост валютного курса может произойти после размещения Минфином внутренних валютных облигаций, под которые банки впоследствии могут откупать доллар себе на позицию. Этот сценарий уже обкатывался неделю назад, и теперь его снова могут прокрутить.

В этой связи финансисты пока делают аккуратные прогнозы по курсу.

«Думаю, завтра торговля на межбанке будет стартовать в широком диапазоне - 27,10-27,20 грн./$. И пока сложно предсказать дальнейшее движение котировок», - сказал Юрий Гриненко.

И такой же коридор предсказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Ситуативное снижение курса доллара продиктовано выходом на рынок нескольких крупных продавцов валюты и соответствующем увеличением предложения. В то же время сохраняются факторы, играющие против гривны: повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов и импортеров, высокая вероятность спекулятивной раскачки рынка на фоне высокой гривневой ликвидности в системе», - сказал он.

А их коллега Олег Ропяк допускает и другие возможности: «Верхнюю границу рынка на уровне 27,20-27,30 грн./$ пробить не удалось, поэтому риски смещаются к тестированию 27,0 грн./$. В случае пробития значения 27,0 грн./$, цена уйдет в торговый диапазон 26,80-27,0 грн./$».

А их коллега Олег Ропяк допускает и другие возможности: «Верхнюю границу рынка на уровне 27,20-27,30 грн./$ пробить не удалось, поэтому риски смещаются к тестированию 27,0 грн./$. В случае пробития значения 27,0 грн./$, цена уйдет в торговый диапазон 26,80-27,0 грн./$».