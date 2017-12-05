Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов

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Безналичный курс доллара вырос на 8,5 копеек: межбанковская торговля финишировала в рамках 27,22-27,245 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валюта дорожала целый день на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов. Они делают это в начале каждого месяца: скупают доллар и выводят дивиденды, заработанные в Украине.

Экспортеры готовились к этому спросу с конца прошлой недели, тем не менее, не смогли его удовлетворить (а кто-то не хотел - придерживал СКВ, чтобы подороже продать). Валюты не хватало, и Нацбанк провел аукцион по ее продаже. Поначалу тот выглядел очень солидно - был заявлен объем до $100 млн. и это произвело впечатление на казначеев: котировки просели с 27,28 грн./$ до 27,21 грн./$. Однако достаточно быстро стало ясно, что НБУ пускает пыль в глаза: из запрошенных банками $43,6 млн. он фактически продал лишь $29,4 млн., удовлетворив 11 из 30 поданных заявок.

Жадность регулятора тут же спровоцировала новое подорожание валюты: те, кто не получил доллар от чиновников, повыходили его скупать на межбанке. Благодаря этому котировки и дошагали к 27,22-27,245 грн./$. И, кстати, могли дойти и дальше, если бы часть предприятий не отказалась от приобретения валюты - порядка 10-15%.

«Многие компании снимали свои заявки - отказывались брать валюту по завышенному курсу. Будут ждать его отката обратно, у них еще есть время для совершения проплат по контрактам», - объяснил ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Тем не менее, объем торгов вырос с пятничных $356,42 млн. до $487,90 млн. Кроме Нацбанка, крупными продавцами доллара стали аграрии, металлурги значительно уступали им по объемам.

Казначеи рассказали о резко сократившихся объемах продаж ПУМБа, но отметили увеличение объемов у Укрсоцбанка, Райффайзен Банка Аваль и Укрэксимбанка. Из покупателей доллара выделяли Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк и ОТП Банк.

Вслед за межбанком подросли и наличные курсы: минимальный курс валюты в кассах банков поднялась на 3-5 копеек - до 27,15 грн./$, а максимальная прибавила сразу 10 - до 27,35 грн./$.

Интересно, что на большой ценник вышли на только небольшие финучреждения, но и крупные государственные структуры. В частности, Приватбанк, поставивший 27,30 грн./$ на продаже.

Большинство же банковских предложений по продаже валюты людям находилось в рамках 27,20-27,25 грн./$: Укргазбанк, ПУМБ, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк.

На черном рынке ценники приподнялись не так существенно: с утренних 27,06-27,17 грн./$ до 27,11-27,18 грн./$.





Прогноз курса доллара

На завтра банкиры хором прогнозируют дальнейшее подорожание доллара,

«Скорее всего, старт межбанка пройдет в рамках 27,20-27,30 грн./$. Спрос на валюту будет большим - ее продолжат скупать под дивиденды. Так что многое будет зависеть от возможностей регулятора по продаже валюты», - сказал Юрий Гриненко.

Такой же курсовой коридор на завтра спрогнозировал и Олег Куринной.

«Растущий тренд курса доллара продиктован повышенным спросом на валюту со стороны нерезидентов и импортеров над ее предложением экспортерами, которые заинтересованы в максимальном придерживании валюты. Особенно в условиях грядущих значительных бюджетных выплат в конце года и значительной спекулятивной составляющей, раскачивающей рынок. Регулятор с помощью валютных интервенций продолжит практику сокращения дисбалансов спроса и предложения», - считает он.