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В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
19:18 04.12.2017 |
Вице-премьер Павел Розенко уверен, что повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн не ускорит инфляцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривень в 2018 году неинфляционным образом", - говорится в сообщении.
Розенко считает правильной инициативу президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. грн.
"Такой шаг также даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, что позволит нам возможности для очередного повышения пенсий", - добавил Розенковице-премьер.
Ранее сообщалось, что в октябре 2017 г. средняя номинальная заработная плата по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с сентябрем месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн.
Минимальная зарплата в Украине с 2017 г. составляет 3200 грн.
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