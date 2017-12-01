Валютный межбанк 1 декабря захватила волна новых валютных спекуляций

Ее итогом стал рост курса доллара на 6 копеек, и фиксация в рамках 27,13-27,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Еще утром ничего не предвещало беды. После вчерашней раскачки рынок был достаточно спокойным, экспортеры активно продавали СКВ, и дело шло к укреплению гривни. Однако неожиданно для большинства произошел курсовой разворот и курс пошел в обратную сторону.

«Межбанк открылся у отметки 27,07-27,11 грн./$. Ближе к 10 часам котировки начали снижаться: сначала до 27,04-27,07 грн./$, а затем и к 27,0-27,04 грн./$. Однако не закрепились на достигнутом уровне. Уже ближе к 11 часам с появлением на торгах большего количества банков доллар стал дорожать: достиг 27,04-27,08 грн./$, а затем и 27,12-27,16 грн./$», - описал ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Банкиры дали только одно объяснение резкому развороту торгов - спекулятивные закупки нескольких банков, которые стали готовиться к понедельнику. То есть к старту сезона дивидендов: инвесторы будут скупать валюту для вывода дивидендов на родину. Коль скоро спрос на валюту будет расти, у казначеев есть резоны для пополнения своей валютной позиции. Лучше сейчас закупиться долларом, чтобы подороже его продать на будущей неделе.

Нацбанк никак не отреагировал на выпад спекулянтов, и продавать валюту им не вышел. Что в принципе вполне логично. Потому расстановка сил на торгах была привычной. Из числа продавцов доллара выделяли ING Bank, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк и Укргазбанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Ситибанк и Альфа-Банк.

Объем торгов сократился со вчерашних $485,58 млн. до $356,42 млн.

Наличные курсы сегодня не двинулись за межбанком.

«Наличный рынок завершает неделю, сохраняя умеренный разрыв с межбанком: его котировки к середине дня составили 27,03-27,07 грн./$», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что дальше

На понедельник финансисты делают аккуратные прогнозы.

«Скорее всего, в понедельник безналичный рынок будет стартовать в широком диапазоне - 27,13-27,25 грн./$. Что будет потом - пока сложно сказать. По логике, спрос на валюту должен расти. Однако неизвестно, завели ли под эти продажи больше выручки экспортеры. Они давно наловчились это делать, так что вполне могли. Плюс банки готовились к продажам, и могут с позиции продавать. Потому еще до конца непонятно, возникнет ли долларовый дефицит по ходу увеличения объемов торгов», - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет на будущей неделе курсовых колебаний в рамках 27,0-27,20 грн./$.

«Курсовые тренды следующей недели будут определять высокий спрос на валюту со стороны нерезидентов под вывод дивидендов, импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров, которые традиционно активизируются в конце года. Также возможно увеличение гривневой массы в результате бюджетных расчетов с контрагентами и рост ажиотажного спроса со стороны наличного рынка, подогревающий спекулятивные настроения. Все перечисленные факторы являются рисковыми для гривны и потребуют активности регулятора для сглаживания пиков курсовой волатильности», - отметил он.