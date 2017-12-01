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Налог на выведенный капитал может быть введен с 2019, потери госбюджета составят 20-23 млрд гривен, - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявляет, что налог на выведенный капитал может быть введен с 2019 года, а потери государственного бюджета могут составить 20-23 млрд гривен.
Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнес - ассоциациями, передают Українські Новини.
"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал он.
Ранее офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы оценил потери бюджета за 2 года, в случае принятия налога на выведенный капитал, в размере 80-100 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 4 октября Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.
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|Налог на выведенный капитал может быть введен с 2019, потери госбюджета составят 20-23 млрд гривен, - Порошенко
"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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