Последний день осени стал переломным для валютного рынка

Безналичный курс доллара целый день раскачивали в пределах 10 копеек, но по итогам торгов он поднялся лишь на 1 копейку - к 27,07-27,10 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Активнее всего межбанковские котировки росли после 11 часов, когда они, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигали 27,20 грн./$ - среднегодового расчетного уровня Минфина на 2017 г. Может потому на этой цифре у нацбанковцев сердце забилось сильнее. И они вышли продавать доллар на открытом валютном аукционе.

Совокупно реализовали $29,1 млн. грн. из запрошенных банками $37,7 млн. с курсом отсечения 27,12 грн./$. Поначалу эти продажи не сказывались на котировках, удерживаясь на уровне 27,15 грн./$. Но после все-таки пошли вспять: говорят, что ряд банков прикупили валюту под перепродажу, и устроили сброс доллара сегодня после обеда.

Сброс был не паническим, он произошел по результатам информации об истинных причинах резкого подорожания доллара сегодня и вчера. Оказалось, что главным образом, его спровоцировало размещение Минфином внутренних валютных облигаций госзайма на $575,1 млн., которое произошло еще во вторник, 28 ноября. Крупные портфели этих бумаг скупили госбанки (Укргазбанк и Укрэксимбанк), которые после этого два дня активно закупали доллар, чтобы закрыть свою валютную позицию.

Конечно, на ситуации сказались и сезонные факторы, - валютные закупки нефтетрейдеров, розничных сетей и энергетиков - однако они были сопутствующими, а не ключевыми.

«Факторы, работающие против гривны: последний день финансового месяца активизировал банки в отношении закрытия своих валютных позиций и увеличил дисбалансы спроса и предложения. Еще высокий уровень гривневой ликвидности в системе и спрос со стороны наличного рынка подогревают спекулятивную составляющую формирования курса», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все это вылилось в рост объема операций: со вчерашних $352,80 млн. до $485,58 млн. Кроме госбанков доллар сегодня активно приобретали Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, ОТП Банк. Из продавцов, кроме Нацбанка, выделяли Укрсоцбанк, ING Bank, ПУМБ (хотя он и сократил привычные объемы продаж). Говорят, что активнее всего валютный рынок затаривали не металлурги, а аграрии: ключевым продавцом назвали «Кернел», который распихал свою долларовую кубышку по нескольким банкам, и сегодня распродавал ее через них.

Анализируя вечером крупную валютную спекуляцию двух дней, казначеи не смогли ответить на ключевой вопрос: почему Нацбанк не скоординировался с Минфином и госбанками и заранее не провел продажи под правительственные долговые бумаги нужных объемов доллара Укрэксимбанку и Укргазбанку? Соответствующий механизм есть и был многократно обкатан - это прямые продажи валюты банкам по наилучшему курсу.

В итоге пострадали импортеры, которые за два дня накупились дорогим долларом. А в конечном итоге заплатят за все это потребители, которым снова поднимут цены в магазинах и на заправках.

Утешают в этой связи лишь прогнозы финансистов на завтра. Они обещают, что котировки межбанка не будут больше штурмовать новые высоты.

«По нашему мнению, 1 декабря торги будут проходить в диапазоне 27,10-27,20 грн./$, регулятор выйдет в открытые торги в случае существенной курсовой волатильности», - сказал Олег Куринной.

А Юрий Гриненко настроен еще более оптимистично - ждет движения межбанка в рамки 26,95-27,05 грн./$. «Спрос на валюту, конечно, будет, но вряд ли такой большой, как два последних дня», - сказал он.

Вслед за межбанком начнет откатываться и наличный рынок. Собственно, он уже начал.

«Наличный рынок симметрично реагировал на тренды межбанка: его котировки снизились к середине дня до 27,03-27,06 грн./$ с утреннего уровня 27,08-27,14 грн./$», - резюмировал Куринной.