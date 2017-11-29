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Украина впервые вошла в рейтинг газовых хабов Европы – EFET
11:02 29.11.2017 |
Европейская ассоциация энерготрейдеров (EFET) впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов, поставив страну на 18 место, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По ее данным, в рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP (Великобритания), TTF (Нидерланды), ZTP (Бельгия), NCG (Германия), но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше нашей страны.
Для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневного балансирования.
"Принятие проекта изменений в Кодекс ГТС, разработанного "Укртрансгазом" и поданного в регулятор, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET", - отмечают в НАК.
Как сообщалось, в конце 2016 года "Нафтогаз Украины" стал ассоциированным членом EFET, в состав которой входит более ста компаний-энерготрейдеров из 27 стран Европы
Рейтинг газовых хабов за 2014-2017 гг., баллы:
|2014
|2015
|2016
|2017
|NBP
|20
|20
|20
|20
|TTF
|19
|19.5
|19.5
|19
|ZTP
|16
|17.5
|18
|19
|NSG
|15,5
|19
|19
|17,5
|France
|16
|16.5
|18.5
|17.5
|GASPOOL
|16
|19
|19
|17
|Zee Beach
|17
|17
|17
|16.5
|PSV
|10.5
|15
|15
|16
|VTP
|13
|13
|13.5
|16
|PVB
|7
|7
|13.5
|16
|GTF
|9
|11
|14
|15.5
|CZ
|8
|8.5
|9.5
|13
|Hungary
|5
|6.5
|9
|12.5
|Poland
|4.5
|5.5
|9.5
|10
|SK
|3.5
|7
|8
|8.5
|Greece
|4.5
|5.5
|5.5
|6.5
|Turkey
|5.5
|5
|4
|5.5
|Ukraine
|N/A
|N/A
|N/A
|3.5
|Romania
|2.5
|1.5
|2
|3
|Bulgaria
|1.5
|1
|1.5
|1
Данные: EFET
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