Украина впервые вошла в рейтинг газовых хабов Европы – EFET

Европейская ассоциация энерготрейдеров (EFET) впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов, поставив страну на 18 место, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По ее данным, в рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP (Великобритания), TTF (Нидерланды), ZTP (Бельгия), NCG (Германия), но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше нашей страны.

Для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневного балансирования.

"Принятие проекта изменений в Кодекс ГТС, разработанного "Укртрансгазом" и поданного в регулятор, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET", - отмечают в НАК.

Как сообщалось, в конце 2016 года "Нафтогаз Украины" стал ассоциированным членом EFET, в состав которой входит более ста компаний-энерготрейдеров из 27 стран Европы

Рейтинг газовых хабов за 2014-2017 гг., баллы:

2014 2015 2016 2017 NBP 20 20 20 20 TTF 19 19.5 19.5 19 ZTP 16 17.5 18 19 NSG 15,5 19 19 17,5 France 16 16.5 18.5 17.5 GASPOOL 16 19 19 17 Zee Beach 17 17 17 16.5 PSV 10.5 15 15 16 VTP 13 13 13.5 16 PVB 7 7 13.5 16 GTF 9 11 14 15.5 CZ 8 8.5 9.5 13 Hungary 5 6.5 9 12.5 Poland 4.5 5.5 9.5 10 SK 3.5 7 8 8.5 Greece 4.5 5.5 5.5 6.5 Turkey 5.5 5 4 5.5 Ukraine N/A N/A N/A 3.5 Romania 2.5 1.5 2 3 Bulgaria 1.5 1 1.5 1

Данные: EFET