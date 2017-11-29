Как изменится курс доллара до конца года

Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Чем ближе конец года, тем больше рисков, что гривна будет девальвировать. В банках и инвесткомпаниях допускают "проседание" национальной валюты по отношению к доллару в пределах 1-1,5 гривны. Все потому, что в преддверии зимних праздников импортеры наращивают закупку валюты. Экспортеры в свою очередь сокращают продажу валютной выручки, получая гривну впрок при возмещении НДС из госбюджета. Другими словами, спрос на валюту растет, а предложение падает. К тому же уже привычно для конца года курс "раскачивается" из-за пиковых расходов государственного и местных бюджетов. Подробнее о том, каким будет курс гривны, и что на него оказывает давление - в материале РБК-Украина.

В августе финансовые аналитики и казначеи банков прогнозировали постепенное ослабление гривны до 27 гривен/доллар после летнего укрепления. К этой отметке официальный курс вплотную приблизился в начале ноября, после чего снова укрепился. Но на прошлой неделе гривна "проиграла" доллару сразу 42 копейки - официальный курс снизился с 26,49 до 26,91 гривен за доллар.

"На денежном и валютном рынках Украины в последние месяцы отчетливо наблюдается фискальное доминирование, когда казначейские операции государства задают рыночную погоду. К примеру, укрепление гривны на межбанковском валютном рынке до уровня ниже 26,5 гривен/доллар в середине ноября было вызвано аккумулированием крупных сумм налоговых платежей в госбюджет, за чем последовало ослабление национальной валюты до более чем 26,9 гривен/доллар сразу после крупной разовой выдачи возмещения НДС в объеме свыше девяти миллиардов гривен", - поясняет главный экономист Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанка Алексей Блинов.

Возмещение НДС, упомянутое Блиновым, Госказначейство провело 21 ноября. Это была крупнейшая выплата за последние недели. Предыдущие возмещения не превышали 0,5 млрд гривен. Перед этим подобную крупную выплату НДС Госказначейство осуществляло в конце октября - более чем на 5 млрд гривен. Тогда в течение нескольких дней курс гривны "просел" почти на 26 копеек.

"После компенсации НДС, растущей от месяца к месяцу, экспортеры перестают продавать необязательную часть валютной выручки, пока не потратят полученную гривну", - пояснил РБК-Украина главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках ОТП Банка Никита Мишаков.

По его словам, буквально накануне возмещения НДС на 9 млрд гривен гривневые остатки банков вместе с размещенными депозитными сертификатами НБУ находились на двухлетнем минимуме. И курс национальной валюты также находился на осеннем минимуме. Как объяснил Мишаков, дефицит гривны в преддверии квартальной уплаты налогов вынуждал экспортеров наращивать продажи валютной выручки. Но, получив в один момент крупную сумму НДС, необходимость продавать валюту отпала.

На неравномерные выплаты НДС, оказывающие давление на валютный рынок, в интервью РБК-Украина ранее указывал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. "Во-первых, компании ждут до последнего, чтобы подать заявку на возмещение, а, во-вторых, налоговая до последнего проверяет. Но ситуация в этом году все равно стала лучше", - уверял РБК-Украина Сологуб.





Обратная сторона медали - импортеры. К концу осени - началу зимы они активно скупают валюту. "В преддверии новогодних праздников традиционно активизируются импортеры товаров сетевого ритейла и электроники, однако на растущем рынке практически все покупатели стараются не откладывать покупку", - говорит Никита Мишаков.

В предыдущие месяцы, в частности, в октябре, как следует из отчета НБУ, спрос на иностранную валюту рос со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли. В сентябре же аналитики Нацбанка зафиксировали увеличение скупки иностранной валюты нефте- и газотрейдерами. Кроме того, с осени снизились объемы продажи валюты населением одновременно с увеличением спроса на нее. В Нацбанке это объясняют сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.

Вместе с тем, благоприятная внешняя конъюнктура обеспечила высокие поступления иностранной валюты от основных экспортных отраслей - аграрной и металлургической. Впрочем, в последующие месяцы этот фактор будет менее ощутим. "Урожай уже распродан, цены на металл снова проседают, соответственно, для поддержания плавных темпов девальвации регулятору снова придется расходовать золотовалютные резервы, накопленные за летний и осенний периоды дефицита гривневой ликвидности", - разъясняет Никита Мишаков.

Расходы "под елку"

Тратить много в ноябре-декабре - "вредная привычка" правительства. Она объясняется неравномерными бюджетными расходами в течение года. Крупные бюджетные выплаты имеют непосредственное влияние на валютный рынок. Что можно было наблюдать в конце 2015 и 2016 годов, когда национальная валюта существенно девальвировала.

"Традиционное декабрьское увеличение расходов госбюджета, которые обычно в два раза больше, чем в среднем по году, это основной риск (для стабильности курса гривны, - ред.). Но к тому же мы все еще помним, что у нас на Едином казначейском счету аккумулирована огромная сумма. В основном это деньги местных бюджетов, которые сложно контролировать. В том смысле, что практически невозможно приказать тратить их более плавно. Есть ожидания, что к концу года они будут пытаться израсходовать эти средства на оплату работ, подрядов. И как минимум это может вылиться в большую ликвидность и ее часть может пойти на валютный рынок", - разъяснил РБК-Украина руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

В Министерстве финансов уверяют, что сейчас ситуация управляемая. "Мы делаем все возможное, чтобы избежать чрезмерного давления гривны на рынок, влияния на валютный рынок, чтобы ритмично распределять платежи в системе, и чтобы в конце года не было давления, - заявлял в интервью РБК-Украина замминистра финансов Сергей Марченко. - Но мы не можем работать вместо главных распорядителей бюджетных средств, у которых накопились остатки за предыдущие десять месяцев работы. Мы понимаем объем проблемы, которая может возникнуть в декабре, и пытаемся все это сглаживать".

Удастся ли правительству и НБУ сгладить девальвационные риски - вопрос открытый. Эксперты, говоря о девальвационных рисках, все же достаточно осторожны в прогнозах. К примеру, в Concorde Capital к концу года прогнозируют курс в пределах 28 гривен/доллар. "Год назад мы ожидали, что будет 28,5 гривен/доллар. Но с начала осени видим, что, скорее всего, будет меньше, - отметил Александр Паращий. - Самый неопределенный период - с середины декабря по конец февраля. Когда именно будет всплеск - точно не могу сказать. Скорее всего, это конец декабря - конец января".

"В декабре бюджетная активность возрастет, соответственно, монетарное доминирование может задавать еще большую волатильность обменного курса в оставшийся месяц года. Возможный диапазон колебаний курса гривна-доллар в декабре можно обозначить как 26,60-27,60 гривен/доллар", - спрогнозировал Алексей Блинов.

Заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса банка Пивденный Олег Ропяк допускает, что в начале декабря возможен рост курса, связанный с покупкой долларов под выплату дивидендов. "Но, скорее всего, движение вверх не выйдет за пределы 27,2 гривен/доллар. Дальше мы можем увидеть снижение курса в диапазон 26,6-26,8 гривен/доллар. По нашим оценкам, к концу года курс доллара останется на уровне 26,6-26,8 гривен/доллар", - полагает Олег Ропяк.