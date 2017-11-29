Хорошковский покупает дочку российского Сбербанка - источник

Совладелец телеканал Интер Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в банковских кругах.

По словам источника, Валерий Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года.

Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.

В НБУ и Антимонопольном комитете Украины эту информацию не подтвердили.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.