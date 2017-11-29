Финансовые новости
- |
- 29.11.17
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хорошковский покупает дочку российского Сбербанка - источник
20:13 28.11.2017 |
Совладелец телеканал Интер Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в банковских кругах.
По словам источника, Валерий Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года.
Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.
В НБУ и Антимонопольном комитете Украины эту информацию не подтвердили.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мертвый Минск: Почему Аваков ставит под сомнение усилия Волкера
|КНДР провела новое испытание баллистической ракеты
|Хорошковский покупает дочку российского Сбербанка - источник
|Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
|Обмен пленными: Почему Л-ДНР затягивает процесс и что будет со схемой всех на всех
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
|Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
|Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
Это интересно
|5 крупнейших пузырей на рынке в истории
|Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано