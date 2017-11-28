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Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
15:15 28.11.2017 |
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отверг предложение разделить между всеми членами взнос России в бюджет организации, чтобы остановить процесс безусловного возвращения россиян в ПАСЕ.
Об этом Кулеба заявил в комментарии "5 каналу".
"Генеральный секретарь стал выразителем той группы, которая поддерживает и работает над возвращением Российской Федерации в ПАСЕ. Я могу сказать, что возвращение планировалось еще на январь 2017 года, но тогда Украина успешно вместе с партнерами заблокировала эти процессы. И сейчас мы тоже прилагаем усилия, чтобы этот сценарий не был реализован. Хотя сегодня мы играем против гораздо более сильных сил, чем в 2016 году", - сказал он.
Кулеба опроверг информацию о том, что Украина якобы предлагала заплатить долю, которую платит Россия в организацию, чтобы остановить процесс возвращения россиян.
"Предложение было в том, чтобы государства-члены Совета Европы, кто сколько может, увеличили свои взносы в бюджет Совета Европы, чтобы компенсировать дефицит, возникший в связи с неоплатой России 22 миллионов евро. То есть это не катастрофическая сумма, и если ее разделить на все государства, для которых принципы и эффективность Совета Европы важны, то ее можно было бы закрыть. Но этот подход оказался категорически неприемлемым для генерального секретаря Совета Европы, который отрицал такую возможность", - сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы.
По его словам, несмотря на мощное давление вернуть россиян в ПАСЕ, не все в Совете Европы соглашаются на это, "поскольку для своего возвращения Россия прибегла к прямому финансовому и политическому шантажу".
"Сейчас фундаментальный вопрос - устоит Совет Европы или подчинит себя интересам России?" - добавил Кулеба.
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