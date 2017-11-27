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Совет Европы не исключает возможности снятия санкций с России
07:53 27.11.2017 |
Совет Европы опасается выхода России из состава организации. Члены организации рассматривают вопрос об отмене санкций, которые были наложены на Москву в 2014 году за агрессию в отношении Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в интервью британскому изданию Financial Times (FT), опубликованном в воскресенье, 26 ноября. По словам Ягланда, выход России может стать ударом по защите прав человека в мире. Он указал, что в этом случае жители России не смогут использовать положения конвенции о правах человека 1949 года и обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Глава Совета Европы указал, что выход стал бы негативным событием не только для россиян, но и для Европы. "У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - предостерег он.
Совет Европы хочет защищать права человека везде
"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - подчеркнул Ягланд. Он указал, что Совет Европы должен в перспективе иметь в виду мандат, предполагающий "защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте".
Financial Times указывает, что в настоящий момент Ягланд совершает поездку по европейским столицам, предупреждая членов Совета Европы о серьезном риске, который возникнет в случае выхода России из организации. Это лишит россиян доступа к ЕСПЧ, в котором на Россию приходится в данный момент треть дел.
В Киеве опасаются цепной реакции
Как отмечает газета, в Киеве считают, что Россия шантажирует Совет Европы угрозой выхода, требуя восстановления права голоса на Парламентской ассамблее (ПАСЕ) без подвижек в решении вопросов по Крыму и конфликту на востоке Украины. Возможное решение СЕ в ответ на это отменить санкции против России может вызвать "цепную реакцию" по ослаблению подобных ограничений и в других органах, опасаются в Киеве, пишет FT со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предупредил, что этот шаг "дискредитирует организацию в Украине и во всем регионе". "Если это произойдет, Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы", - заявил украинский дипломат.
Совет Европы был основан в 1949 году. В настоящий момент в него входят 47 государств. Россия присоединилась к этой организации в 1996 году. В 2014 году, однако, ее представители были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также возможности работать в ее руководящих органах. Кроме того, Москву лишили права участвовать в миссиях наблюдателей в связи с аннексией Крыма и российским вмешательством в события на востоке Украины.
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