С 28 ноября Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу Доступное жилье и начинает прием заявлений граждан.

Об этом заявил глава фонда Сергей Комнатный на пресс-конференции.

По его словам, программа, которая фактически не работала 2 года из-за отсутствия финансирования, предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также 50% цены участникам АТО и внутренним переселенцам.

Принять участие в программе Доступное жилье можно в 4 шага:

1. проверить, имеют ли граждане право на пользование программой;

2. определить размер государственной поддержки;

3. подать необходимые документы в Госмолодежьжилья;

4. выбрать объект из Перечня, определенного Межведомственной комиссией Минрегиона, в соответствии с местом регистрации/проживания, а также заключить договоры.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться здесь.



