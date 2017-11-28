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В Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"
14:32 28.11.2017 |
С 28 ноября Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу Доступное жилье и начинает прием заявлений граждан.
Об этом заявил глава фонда Сергей Комнатный на пресс-конференции.
По его словам, программа, которая фактически не работала 2 года из-за отсутствия финансирования, предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также 50% цены участникам АТО и внутренним переселенцам.
Принять участие в программе Доступное жилье можно в 4 шага:
1. проверить, имеют ли граждане право на пользование программой;
2. определить размер государственной поддержки;
3. подать необходимые документы в Госмолодежьжилья;
4. выбрать объект из Перечня, определенного Межведомственной комиссией Минрегиона, в соответствии с местом регистрации/проживания, а также заключить договоры.
Подробнее с условиями программы можно ознакомиться здесь.
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