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Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
11:41 28.11.2017 |
Новоград-Волынский терминал предприятия «Прикарпатзападтранс» работает в нормальном режиме, активисты в полном составе покинули объект. Об этом сообщают источники enkorr.
«На выходных приезжал Парасюк, обещал перекрыть железнодорожные пути... Сейчас никого нет, все уехали на Киев», - сообщил источник в Новограде-Волынском. Между тем, по его словам, на подъездах к терминалу остается палаточный городок активистов.
Как сообщалось ранее, 23 ноября активисты «Правого сектора» и движения «Визволення» во главе с народными депутатами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком объявили о намерении блокировать наливной терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся основные отгрузки дизельного топлива, поступающего по нефтепродуктопроводу «Самара - Западное направление» из России. Активисты утверждают, что на терминале имеет место контрабанда.
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Политические аналитики связывают Семенченко с Коломойским, который через свои СМИ неоднократно торпедировал поставки по нефтепродуктопроводу «Самара - Западное направление». Сейчас конкурентная борьба заходит на новый виток.
В свою очередь владелец нефтепродуктопровода компания «Прикарпатзападтранс» категорически отвергает любые обвинения, утверждая, что оформление дизельного топлива осуществляется в полном объеме, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо претензий со стороны фискальных органов.
Ранее операционный менеджер «Инспекторат-Швейцария» Андрей Матвеевский в интервью enkorr описал систему контроля за количеством и качеством дизельного топлива в нефтепродуктопроводе. По его словам, на территории Украины контроль осуществляется тремя организациями: таможней, «Прикарпатзападтрансом» и независимым международным сюрвейером «Инспекторат», который работает по контракту с оператором поставок швейцарской Proton Energy Group и европейским банком, осуществляющим финансирование проекта, перед которым сюрвейер отчитывается в ежедневном режиме о движении топлива.
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