Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском

Новоград-Волынский терминал предприятия «Прикарпатзападтранс» работает в нормальном режиме, активисты в полном составе покинули объект. Об этом сообщают источники enkorr.

«На выходных приезжал Парасюк, обещал перекрыть железнодорожные пути... Сейчас никого нет, все уехали на Киев», - сообщил источник в Новограде-Волынском. Между тем, по его словам, на подъездах к терминалу остается палаточный городок активистов.

Как сообщалось ранее, 23 ноября активисты «Правого сектора» и движения «Визволення» во главе с народными депутатами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком объявили о намерении блокировать наливной терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся основные отгрузки дизельного топлива, поступающего по нефтепродуктопроводу «Самара - Западное направление» из России. Активисты утверждают, что на терминале имеет место контрабанда.

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24.11.2017 Се­мен­чен­ко пы­та­ет­ся влезть в топ­лив­ный ры­нок

По­ли­ти­че­ские ана­ли­ти­ки свя­зы­ва­ют Се­мен­чен­ко с Ко­ло­мой­ским, ко­то­рый через свои СМИ не­од­но­крат­но тор­пе­ди­ро­вал по­став­ки по неф­те­про­дук­то­про­во­ду «Са­ма­ра - За­пад­ное на­прав­ле­ние». Сей­час кон­ку­рент­ная борь­ба за­хо­дит на но­вый ви­ток.



В свою очередь владелец нефтепродуктопровода компания «Прикарпатзападтранс» категорически отвергает любые обвинения, утверждая, что оформление дизельного топлива осуществляется в полном объеме, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо претензий со стороны фискальных органов.

Ранее операционный менеджер «Инспекторат-Швейцария» Андрей Матвеевский в интервью enkorr описал систему контроля за количеством и качеством дизельного топлива в нефтепродуктопроводе. По его словам, на территории Украины контроль осуществляется тремя организациями: таможней, «Прикарпатзападтрансом» и независимым международным сюрвейером «Инспекторат», который работает по контракту с оператором поставок швейцарской Proton Energy Group и европейским банком, осуществляющим финансирование проекта, перед которым сюрвейер отчитывается в ежедневном режиме о движении топлива.