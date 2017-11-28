Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти

Юрій Васильченко / Depo.ua

В течение нескольких дней были задержаны трое участников боевых действий, связанных с протестной акцией под парламентом. Это стало толчком для разговоров о "зачистке" добровольцев.

После депортации грузинских соратников Михаила Саакашвили правоохранители взялись за ветеранов АТО, которые поддерживают Михо под Радой. Такой "зрадой" переполнены соцсети. Несмотря на то, что силовики объяснили причины задержания бывших добровольцев.

Итак, напомним, в чем обвиняют указанных лиц. В 2014 году подозреваемый был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену другого бойца батальона "Донбасс", который на то время занимался кадровыми вопросами. Это про Александра Новикова ("Хаммера"). По словам пленника Александра Калашника, его 90 дней держали связанным, кормили раз в три дня, не разрешали вставать со стула и готовили к казни. Спецоперацию по его освобождению подготовили и провели сотрудники милиции Донецкой области. Калашник утверждает, что так с ним поступили после того, когда он начал требовать проверить благотворительный фонд батальона, которым тогда руководил Семен Семенченко. Бывший пленник дал свидетельские показания: похитители хотели заставить его взять на себя ответственность за слитые россиянам списки батальона. Эти списки якобы получил Киберберкут, и их публиковали сепаратистские ресурсы.

По решению суда Мариуполя Новиков ближайшие 60 суток проведет под арестом. Ему инкриминируются семь статей Уголовного кодекса, самые тяжелые из которых -пытки и незаконное лишение свободы или похищение человека. Но соратники Саакашвили настаивают: Новикова похитили, а не задержали. Так же и с "Галом" - Анатолием Виногродским. Это довольно колоритный мужчина, подполковник, который ушел добровольцем летом 2014-го, служил в "Донбассе" под командованием Семенченко, которого заменил, когда тот стал нардепом. Виногродский был в Иловайском котле, откуда вывел 12 бойцов. Сейчас он является помощником депутата Семенченко на общественных началах. И, очевидно, выполняет для него определенные задачи, далекие от законотворческой деятельности.

Виногродский руководил блокадой против "торговли на крови", за которой стоял Семенченко. После этого о нем ничего не было слышно вплоть до июля этого года, когда во время противостояний в селе Бережинка на Кировоградщине группа ветеранов АТО приняла участие в бизнес-разборках на стороне местного фермера. Громкая история была. Сам Виногродский говорил, что они просто помогали крестьянам в противодействии рейдерам. Именно за это, похоже, сейчас и приходится отвечать "донбассовцу", которому было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины. За что ему светит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

По этому же делу вчера в Новограде-Волынском, что на Житомирщине, задержали Леонида Литвиненко ("Бек"), бывшего бойца батальона ОУН Николая Коханивского, участника блокады ОРДЛО и акции под Радой. У Соболева и Семенченко связали это задержание с блокадой топливного терминала в Новограде-Волынском, через который в Украину поступает около 25% дизеля. По мнению экспертов, выгоду от блокады получит завод "Укртатнафта", который контролирует Игорь Коломойский. То есть, тот факт, что за акциями под ВР стоят бизнес-интересы Коломойского, получил дополнительное подтверждение.

Поэтому подведем итоги. Первое - Саакашвили должен признать, что его обида на власть и лично на Петра Порошенко подпитывается "приватовцами". Или публично отречься от Семенченко и Соболева, доказав, что "народный импичмент" - это не технология олигарха Коломойского.

Во-вторых, участие в АТО, даже героизм, проявленный в боях, не освобождает от ответственности. А существование "титушек" с удостоверениями УБД, которые участвуют в бизнес-разборках, - вообще позор. Вряд ли кто-то поверит, что Виногродский не понимает, кому на руку играла блокада ОРДЛО и кто собирает сливки от посиделок под ВР. Обе акции, кстати, очень активно освещала российская пропаганда.

В-третьих, есть предостережение и для милиции. Значительная часть нашего общества очень болезненно воспринимает любые попытки заключения участников АТО. Поэтому от сухого перечня статей, которые инкриминируются задержанным, правды на стороне правоохранителей не будет. Хотите, чтобы вам поверили - покажите показания пострадавших, проведите разъяснительную кампанию в СМИ, посчитайте, в конце концов, стоит ли овчинка выделки. Потому что тема преследования "добробатовцев", которую выгодно раскручивали оппоненты власти года два назад, как-то улеглась, а теперь ее взяли и оживили.