Финансовые новости
- |
- 25.11.17
- |
- 02:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финансисты допускают движение курса доллара на межбанке к 27 гривнам
22:35 24.11.2017 |
После мощной раскачки валютчики смогли завершить неделю на мажорной ноте: к вечеру 24 ноября курс доллара откатили на 1 копейку, и закрепили в рамках 26,86-26,88 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Копейка, конечно, это мизер, особенно с учетом совокупного недельного подорожания валюты сразу на 40. Тем не менее, даже такой финиш можно считать успешным для гривни. Ведь на протяжении пятницы безналичная торговля уходила достаточно высоко - к 26,94-26,95 грн./$. И были опасения, что курс достигнет психологической отметки 27,0 грн./$.
«Подорожание было недолгим. Достаточно скоро котировки сузились к 26,90-26,92 грн./$. А ближе к 11 часам котировки опустились до 26,88-26,90 грн./$. До обеда волатильность на межбанке была в диапазоне 26,86-26,92 грн./$, и коррекция вниз пришлась на вторую половину дня», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Несмотря на вчерашний выходной в США, и непоступление в Украину свежей валютной выручки от экспортеров, дефицита доллара на межбанке не наблюдалось. Бизнес успел завести выручку за несколько дней до этого, и потому мог себе позволить вовсю сегодня торговать свободной частью поступлений (напомним, что компании обязаны продавать на следующий день после прихода на счета лишь 50% выручки, а вторую половину могут хранить/продавать, как пожелают).
Конечно же, продавцы были заинтересованы в максимально выгодной реализации припасенных долларов, потому манипулировали межбанком как могли. Ставили высокий курс и придерживали валюту, пока не находили тех, кто был готов переплачивать. Отсюда и раскачка курса на межбанке, которая завершилась курсовым откатом после того, как пошли продажи крупным потребителям.
Из числа продавцов безналичного доллара в пятницу выделяли госбанки - Укргазбанк и Укрэксимбанк, которые вероятно торговали валютой НАК «Нафтогаз», а также Райффайзен Банк Аваль и ING Bank. Самыми активными покупателями СКВ назвали Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк и ProCredit Bank.
Активнее всего валюту скупали нефтетрейдеры, пополнявшие складские запасы топлива, а также розница - магазины, которые продолжают активно делать импортные закупки перед новогодними праздниками.
Ценники в кассах пока не дотягивают до безналичного уровня, и наличный доллар можно приобрести дешевле межбанка.
«Наличный рынок умеренно отстает от межбанка: его котировки к середине дня составили 26,78-26,82 грн./$», - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Банкиры не обещают сильно взвинчивать валютные ценники и на будущей неделе. И пока говорят о возможном удорожании доллара лишь на межбанке.
«В понедельник, скорее всего, существенных изменений не будет. Предполагаемый торговый диапазон 26,85-26,95 грн./$», - спрогнозировал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Более сдержанную оценку выдал Юрий Гриненко, который рассчитывает, что на протяжении всей будущей недели курсовые колебания уложатся в рамки 26,70-26,90 грн./$.
А самый пессимистический прогноз нам озвучил Олег Куринной - 26,85-27,0 грн./$.
На межбанк продолжит давить 10-миллиардная выплата по НДС, которую сделало Госказначейство на этой неделе. Ну и, конечно, закупки импортеров в конце месяца.
«Курсовые тренды будущей недели будут определять уровень гривневой ликвидности в системе, который пока остается высоким и дает ресурс для спекулятивной раскачки курса на фоне умеренной активности экспортеров и высоком спросе со стороны импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров. Окончание финансового месяца станет стабилизирующим фактором в середине недели. Регулятор будет выходить в открытые торги лишь в случае значительных курсовых колебаний», - резюмировал Куринной.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Победа ФСБ: Кто такой и.о. главы ЛНР Пасечник, который съел Плотницкого
|Плотницкий ушел в отставку. Он назначен уполномоченным ЛНР по исполнению минских соглашений
|ЕС будет оказывать финподдержку странам-членам ВП лишь при проведении реформ – декларация саммита ВП
|Программа макрофинансовой помощи ЕС Украине будет продлена на 2018-2019 годы - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины
|Семенченко пытается влезть в топливный рынок
|Данилюк прогнозирует открытие нового дела против него
|Ад на Луганщине: Почему ВСУ понесли большие потери под Крымским
|Кравцов: Была задача корпоратизировать Укрзалізницю под ключ
|Новый президент Киргизии, кто он?
|Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением на межбанке 23 ноября сохранился
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT