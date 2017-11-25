Финансисты допускают движение курса доллара на межбанке к 27 гривнам

После мощной раскачки валютчики смогли завершить неделю на мажорной ноте: к вечеру 24 ноября курс доллара откатили на 1 копейку, и закрепили в рамках 26,86-26,88 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Копейка, конечно, это мизер, особенно с учетом совокупного недельного подорожания валюты сразу на 40. Тем не менее, даже такой финиш можно считать успешным для гривни. Ведь на протяжении пятницы безналичная торговля уходила достаточно высоко - к 26,94-26,95 грн./$. И были опасения, что курс достигнет психологической отметки 27,0 грн./$.

«Подорожание было недолгим. Достаточно скоро котировки сузились к 26,90-26,92 грн./$. А ближе к 11 часам котировки опустились до 26,88-26,90 грн./$. До обеда волатильность на межбанке была в диапазоне 26,86-26,92 грн./$, и коррекция вниз пришлась на вторую половину дня», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Несмотря на вчерашний выходной в США, и непоступление в Украину свежей валютной выручки от экспортеров, дефицита доллара на межбанке не наблюдалось. Бизнес успел завести выручку за несколько дней до этого, и потому мог себе позволить вовсю сегодня торговать свободной частью поступлений (напомним, что компании обязаны продавать на следующий день после прихода на счета лишь 50% выручки, а вторую половину могут хранить/продавать, как пожелают).

Конечно же, продавцы были заинтересованы в максимально выгодной реализации припасенных долларов, потому манипулировали межбанком как могли. Ставили высокий курс и придерживали валюту, пока не находили тех, кто был готов переплачивать. Отсюда и раскачка курса на межбанке, которая завершилась курсовым откатом после того, как пошли продажи крупным потребителям.

Из числа продавцов безналичного доллара в пятницу выделяли госбанки - Укргазбанк и Укрэксимбанк, которые вероятно торговали валютой НАК «Нафтогаз», а также Райффайзен Банк Аваль и ING Bank. Самыми активными покупателями СКВ назвали Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк и ProCredit Bank.

Активнее всего валюту скупали нефтетрейдеры, пополнявшие складские запасы топлива, а также розница - магазины, которые продолжают активно делать импортные закупки перед новогодними праздниками.

Ценники в кассах пока не дотягивают до безналичного уровня, и наличный доллар можно приобрести дешевле межбанка.

«Наличный рынок умеренно отстает от межбанка: его котировки к середине дня составили 26,78-26,82 грн./$», - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры не обещают сильно взвинчивать валютные ценники и на будущей неделе. И пока говорят о возможном удорожании доллара лишь на межбанке.

«В понедельник, скорее всего, существенных изменений не будет. Предполагаемый торговый диапазон 26,85-26,95 грн./$», - спрогнозировал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Более сдержанную оценку выдал Юрий Гриненко, который рассчитывает, что на протяжении всей будущей недели курсовые колебания уложатся в рамки 26,70-26,90 грн./$.

А самый пессимистический прогноз нам озвучил Олег Куринной - 26,85-27,0 грн./$.

На межбанк продолжит давить 10-миллиардная выплата по НДС, которую сделало Госказначейство на этой неделе. Ну и, конечно, закупки импортеров в конце месяца.

«Курсовые тренды будущей недели будут определять уровень гривневой ликвидности в системе, который пока остается высоким и дает ресурс для спекулятивной раскачки курса на фоне умеренной активности экспортеров и высоком спросе со стороны импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров. Окончание финансового месяца станет стабилизирующим фактором в середине недели. Регулятор будет выходить в открытые торги лишь в случае значительных курсовых колебаний», - резюмировал Куринной.