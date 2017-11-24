Плотницкий ушел в отставку. Он назначен уполномоченным ЛНР по исполнению минских соглашений

Глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий ушел в отставку, сообщает сайт "Луганскинформцентр".

"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья", - говорится в обращении главы так называемого "министерства госбезопасности" "ЛНР" Леонида Пасечника.

Л.Пасечниик будет временно исполнять обязанности главы республики.

В заявлении Л.Пасечника отмечается: "В соответствии с его (И.Плотницкого - ИФ) решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов".

Как заявил Л.Пасечник, проблемы со здоровьем И.Плотницкого стали следствием боевых ранений. "Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", - говорится в заявлении.

По словам Л.Пасечника, совет министров "ЛНР" продолжит работу.

Игорь Плотницкий назначен уполномоченным от "ЛНР" по реализации минских соглашений.

"Он (И.Плотницкий - ИФ) является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Статьи по теме:

24.11.2017 Но­вый Минск: По­че­му Плот­ниц­кий до сих пор жив

Ко­гда не­ко­то­рые по­ли­ти­ки два го­да на­зад утвер­жда­ли, что от вто­ро­го па­ке­та мин­ских со­гла­ше­ний не бу­дет ни­ка­кой прак­ти­че­ской поль­зы - они оши­ба­лись. Как ми­ни­мум од­но­му че­ло­ве­ку эти со­гла­ше­ния сей­час спа­са­ют жизнь.

