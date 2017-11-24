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Плотницкий ушел в отставку. Он назначен уполномоченным ЛНР по исполнению минских соглашений
20:01 24.11.2017 |
Глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий ушел в отставку, сообщает сайт "Луганскинформцентр".
"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья", - говорится в обращении главы так называемого "министерства госбезопасности" "ЛНР" Леонида Пасечника.
Л.Пасечниик будет временно исполнять обязанности главы республики.
В заявлении Л.Пасечника отмечается: "В соответствии с его (И.Плотницкого - ИФ) решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов".
Как заявил Л.Пасечник, проблемы со здоровьем И.Плотницкого стали следствием боевых ранений. "Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", - говорится в заявлении.
По словам Л.Пасечника, совет министров "ЛНР" продолжит работу.
Игорь Плотницкий назначен уполномоченным от "ЛНР" по реализации минских соглашений.
"Он (И.Плотницкий - ИФ) является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений", - говорится в заявлении.
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Когда некоторые политики два года назад утверждали, что от второго пакета минских соглашений не будет никакой практической пользы - они ошибались. Как минимум одному человеку эти соглашения сейчас спасают жизнь.
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