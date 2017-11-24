Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив

Тарас ПАНЬО / Деловая столица

Когда некоторые политики два года назад утверждали, что от второго пакета минских соглашений не будет никакой практической пользы - они ошибались. Как минимум одному человеку эти соглашения сейчас спасают жизнь.

Игорь Плотницкий таки удрал в Москву. Автомобильный кортеж с главарем "ЛНР" - и несколькими близкими его сердцу сотрудниками, на которых имел особенно большой "зуб" "восставший Корнет", выехали с территории оккупированного Луганска в сторону России. Злые языки утверждают,что вместе с ним куда-то ушли немалые суммы из "республиканского" бюджета, но правда это или выдумки - неизвестно. Впрочем, Плотницкого заметили в Москве.





Как неизвестно и то, вернется ли Плотницкий в "ЛНР", и если вернется - то когда. Еще одним вопросом, в случае возврата, является будущий статус Плотницкого, где тоже есть немало разных вариантов. Руководитель "ЛНР", предатель "ЛНР", безвременно умерший руководитель "ЛНР" в нарядном гробу - здесь возможен полный спектр капризов фортуны, пишет "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

Но, как поняли вдруг в последние дни в высоких кабинетах как Москвы, так и Киева, от Игоря Венедиктовича таки что-то зависит в этом мире. В частности, зависит от него "работоспособность" Минских соглашений.

С точки зрения, к примеру, России, Минские договоренности - это почти что полноценный договор между Украиной и сепаратистскими анклавами (пардон, "непризнанными республиками"). И факт смены руководства этих "республик" вроде ни на что не должен влиять. Адекватные страны не переподписывают все международные договоры в случае смены президента или премьера - так чем донбасские сепаратисты хуже?

Но эротические мечты Сергея Лаврова - это одно дело, а реальность - немного другое. А в реальности Минские соглашения по - своему уникальный документ. Поскольку его подписывали... ну очень разные люди. Которые на подписание международных договоров не имели никаких прав.

Со стороны России соглашения подписал тогда еще посол Михаил Зурабов. Со стороны ОБСЕ - посол Хайди Тальявини. Со стороны Украины - не действующий президент, а экс-руководитель нашего государства Кучма Леонид Данилович. А со стороны "ДНР" и "ЛНР" - Захарченко и Плотницкий. Вообще без какого-либо указания на должность (!). С юридической точки зрения, подобные подписи и так стоили мало. А теперь, если с Плотницким случится какая-нибудь случайная неприятность, станет окончательно понятно, что "священная корова" процесса примирения на Донбассе со стороны одной из сторон процесса не гарантирована никем и ничем. И долгий и утомительный процесс придется ли начинать сначала, то, по крайней мере приводить в соответствие с изменениями в реальности. Если добавить к этому факт, что вместо уставшего от своего безрадостного президентства Олланда за столом переговоров будет энергичный и злой на Россию Макрон, а Ангела Меркель, статус которой сейчас является временным, и которой хватает собственных проблем, может вообще отказаться участвовать в новых переговорах - картина открывается безрадостная.

Похоже, именно поэтому Игорь Венедиктович до сих пор жив. Более того - в списке возможных сценариев его будущего добавляется еще один. От руководства "ЛНР" его таки устранят - но вместо того, чтобы в придачу устранить и из списка живых, Плотницого объявят чем-то вроде "спецпредставителя "ЛНР" в минском переговорном процессе". И для лучшего сохранения такой важной особы - оставят на России под спец надзором.

Заниматься прибыльным бизнесом, как это было в Луганске, Плотницкий там, конечно, не сможет. А вот живым, скорее всего, он таки останется. По крайней мере, до того момента, когда Путин решит чем-то заменить "вторые минские соглашения". Миром - войной - пока до конца еще не понятно.