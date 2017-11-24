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Программа макрофинансовой помощи ЕС Украине будет продлена на 2018-2019 годы - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности относительно программы макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине на 2018-2019 годы.
"Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном плане макрофинансововй помощи на 2018-2019 годы, три транша. Такой же объем и начинает работать с января 2018 года", - сказал он на итоговой пресс-конференции саммита Восточного партнерства в Брюсселе в пятницу.
По его словам, суть макрофинансовой помощи в том, чтобы стимулировать Украину в проведении реформ .
"У нас есть договоренность не разглашать цифры, но поскольку вы очень хорошо осведомлены, мы договорились, что объемы будут приблизительно те же, как и третий транш в объеме четвертого транша", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, будет ли данная программа помощи от ЕС соответствовать предыдущей, объем которой составлял EUR1,8 млрд.
Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде" сообщил, что Украина вскоре может потерять возможность получить EUR600 млн последнего транша действующей программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, если не выполнит ряд требований.
В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила уверенность, что, несмотря на то, что Украина выполнила не все условия для получения третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме EUR600 млн, будет найден компромиссный вариант и страна получит хотя бы часть средств.
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