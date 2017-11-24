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Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением на межбанке 23 ноября сохранился
21:39 23.11.2017 |
23 ноября безналичный курс доллара поднялся еще на 13 копеек, и достиг 26,87-26,89 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. С начала недели валюта подорожала на 41 копейку.
Долларовые платежи не ходили из-за выходного дня в США, где отмечали День благодарения. Сделки на межбанке заключались на условиях tom (с поставкой на следующий день) или через евро. Потому активность на торгах была небольшой: объем сделок сократился почти втрое - до $217,82 млн.
«Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением сохранился, что и обусловило дальнейший рост курса доллара», - отметил Куринной.
После того, как Госказначейство вчера выплатило по НДС гигантскую сумму - 10 млрд. грн., рынок захлебывается в гривне. Импортеры кинулись скупать за нее доллар, а экспортеры не торопятся его продавать, поскольку имеют предостаточно нацвалюты. В такой ситуации американская валюта продолжит дорожать, и может даже быстрее, чем прежде. Ведь из-за неработающих американских банков на счета экспортеров в четверг не поступила валютная выручка экспортеров, и завтра компании не будут ее продавать. Торговать будут только необязательной частью, накопленной за последнее время.
«24 ноября войдем в диапазон 26,90-27,0 грн./$. Сможет ли курс удержаться на этих значениях, или закончим снижение опять в область 26,80-26,85 грн./$, покажет завтрашняя торговая сессия», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Олег Куринной ждет завтра торговлю межбанка в рамках 26,80-26,90 грн./$.
«Высокий уровень гривневой ликвидности в системе продолжает оставаться катализатором курсовой игры на повышение и сдерживает предложение экспортеров, рассчитывающих на продажу валюты по более выгодному курсу. Завтра активность участников рынка усилится, что увеличивает вероятность выхода на рынок регулятора, с целью снижения курсовой волатильности», - резюмировал он.
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