Just business. Кто такой Трубаров, и откуда проблемы у главы ФГИ

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о незаконной приватизации части здания Минагрополитики в центре Киева. Один из подозреваемых в деле - и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, сообщил сегодня генпрокурор Юрий Луценко. Что произошло и при чем здесь экс-министр агрополитики Николай Присяжнюк - в материале LIGA.net.

КТО ТАКОЙ ТРУБАРОВ.

Виталий Трубаров, 1973 г. рождения, окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке.

В 2010-2015 гг. он занимал должности заместителя, а затем начальника регионального отделения ФГИ Киева. В 2015-2017 гг. Трубаров был помощником главы Фонда госимущества, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ. С апреля по сентябрь этого года занимал должность руководителя аппарата Фонда. 6 сентября Кабмин назначил Трубарова исполняющим обязанности главы ФГИУ.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

Сегодня генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники ГПУ допросили и.о. главы Фонда госимущества Трубарова. По словам Луценко, в 2010 г. тогдашний министр агрополитики Присяжнюк и его протеже (Трубаров, - ред.) "решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике, конечно, даром". "Они действовали посредством схемы аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения. Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", - отметил генпрокурор. По словам Луценко, еще вчера Трубаров должен быть задержан, но "закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ, что и сделано".

ДЕТАЛИ ДЕЛА.

Речь идет о незаконной приватизации помещения в здании Минагрополитики в центре Киева. В 2010 г. министр агрополитики Присяжнюк создал ГП Агроинвест, которому на баланс перешло здание площадью 11 646 кв. м по адресу ул. Крещатик, 24. Часть этого помещения площадью 516,6 кв. м арендовало ООО Крона-2 для размещения там ресторана ШАТО.

В период с 5 октября 2010-го по 7 февраля 2011-го Присяжнюк и неустановленное лицо из ООО Крона-2 решили провести незаконную приватизацию, передав помещение в аренду с правом выкупа якобы за "неотъемлемое улучшение арендованных нежилых помещений".

В октябре 2011 г. тогдашний начальник РО ФГИ по городу Киеву Трубаров подписал договор аренды с ООО КПШ в лице директора Пидкипного А.М. при участии ГП Агроинвест. Был составлен акт приема-передачи. В июне 2013 г. стороны подписали договор купли-продажи. Покупатель оплатил лишь стоимость государственной доли объекта - 13,05 млн грн, "забыв" об "неотъемлемом улучшении объекта аренды".

По данным следствия, государству был нанесен материальный ущерб в размере 4,2 млн грн. Генпрокуратура заявляет, что именно Трубаров не провел предусмотренные меры контроля и подписал незаконный договор.

Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В июне 2017 г. бывшему министру Присяжнюку и еще двум лицам объявлено о подозрении в незаконной приватизации, принадлежавшего министерству, площадью 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24. Дело расследуется по ч. 2 ст. 364 (в редакции от 07.04.2011), ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Присяжнюк объявлен в розыск с весны 2014 г.

Глава Фонда госимущества ответил на обвинения генпрокурора

Виталий Трубаров, и. о. главы Фонда госимущества Украины, отвергает обвинения в своей адрес, выдвинутые генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом он написал в Facebook.

Трубаров назвал обвинения в причастности к нарушениям при приватизации части помещения МинАПК "политической игрой окружения генерального прокурора накануне прозрачной и конкурентной приватизации".

"Имущество, о котором идет речь, принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было МинАПК и не было запрещено к приватизации... В 2011 году в соответствии с законом об аренде был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества. Положениями законодательных актов Украины предусматривается право арендатора осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также право на приватизацию этого имущества", - написал Трубаров.

По его словам, осуществление неотъемлемых улучшений было подтверждено заключением независимой аудиторской компании, отчетом об оценке, выполненным независимым субъектом оценочной деятельности, а также заключением эксперта Киевского института судебных экспертиз.

"Поэтому органом приватизации было правомерно заключен договор купли-продажи государственного имущества", - резюмировал Трубаров.