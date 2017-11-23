В Мининфраструктуры хотят соединить 13 портов бетонной дорогой

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Delo.ua в рамках II Украинского форума Шелкового пути удалось пообщаться с замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктором Довганем и уточнить, когда в столице появится ж/д сообщение с аэропортом "Борисполь", какие перспективы строительства в Украине бетонных дорог, а также почему в Киеве ближайшее время не появится метро на Троещину.

Ранее рассматривалось строительство "Воздушного экспресса", который должен связать вокзал "Киев-Пассажирский" с аэропортом "Борисполь", но дальше разговоров дело не пошло. На какой стадии проект сейчас?

Пока оба проекта по реализации сообщения с аэропортом "Борисполь" на рассмотрении правительства. Первый проект - это ж/д экспресс, новый поезд на дизель-тяге. Необходимо будет построить "перемычку", 8 км пути и запустить состав. Этот состав может пойти с двух ж/д вокзалов (от Центрального через Дарницкий вокзал). Стоимость проекта - $120 млн. Реализовать проект можно в течение одного года.

Второй вариант - Tram-Train. Это аналог скоростного трамвая, который может курсировать по ж/д путях. Он тоже должен идти от Центрального ж/д вокзала. Маршрут этого трамвая охватит собой часть Старой Дарницы и Троещину. Предполагается, что это проект не только решит вопрос сообщения с аэропортом "Борисполь", но и частично снимет вопрос транспорта на Левом берегу Киева. Стоимость проекта - $300 млн. Реализация этого проекта займет около 3-4 лет.

Мы рассматривали также и строительство метро в аэропорт "Борисполь", но это очень сложно, да и сам проект дорогой для Украины. Для понимания, чтобы реализовать этот проект, нужно разломать часть дороги на Борисполь. Стоимость проекта - около $300 млн.

Какой проект, по-вашему, оптимальный?

Я лично был бы рад, если бы мы построили метро - это было бы идеальным решением. Но в данных условиях я вижу оптимальным вариантом строительства ж/д экспресса. Кроме того, что он в принципе менее затратный, но и часть средств путем допсоглашения с банком можно будет направить, например, на закупку электровозов для УЗ, или терминалов.

А сколько денег осталось на этот проект? Ведь договор на выделение кредита Экспортно-импортным банком Китая на сумму $372,3 млн на "Воздушный экспресс" подписан еще в 2011 году.

Около $3 млн было освоено на подготовку проектной документации. Кроме того, еще $30 млн - оплаченная страховка. Остальные средства были на счету госпредприятия, которые я, честно говоря, не знаю, куда делись. Полагаю, что около $20 млн.

На счету сейчас более $300 млн. Напомню, что за год Украина платит за обслуживание кредита $26 млн.

Мы также ведем переговоры с банком, потому как процентная ставка в 6,5% нас не устраивает. МИУ ведет переговоры с банком, который готов дать ставку в 4,5%. Ждем решения Минфина.

Какие последующие действия?

Кабмин должен определиться, какой проект будет реализован.

Что со строительством метро на Троещину? Мэрия Киева хочет привлечь немецких инвесторов для достройки Подольско-Воскресенского моста.

Я уже говорил, что сейчас этот проект сделать невозможно. Есть несколько причин, почему в ближайшее время метро не появится: отсутствие моста на Троещину, который появится минимум через три года, дороговизна проекта и ограничения Международного валютного фонда.

Пока никаких договоренностей с немецкими инвесторами нет.

Вы упоминали о строительстве бетонной дороги Одесса-Николаев-Херсон. Эта дорога будет построена за кредитные средства?

Мы уже начали готовить проекты: это бетонная дорога первой категории, которая соединит порты Большой Одессы - Черноморск-Одесса-Южный-Николаевский порт и Херсонский порт. Это около 150 км, четыре полосы и отсутствие ограничений по весу фур. Собственно, это идеальное решение вопроса логистики в портах.

Планируемая стоимость и откуда будут взяты средства?

Стоимость проекта - $150-200 млн. Это кредитный ресурс от Эксимбанка Китая. Процентная ставка - 2%, строительство будет продолжаться около 1,5 лет.

Почему в Украине мало бетонных дорог?

Первое - такие дороги дороже в 1,5 раза, чем асфальтные. Второе - у нас очень мало украинских компаний, которые могут строить бетонные дороги. Изначально это иностранный подрядчик, а никому не интересно давать "подряд" иностранцам.

Кроме того, у нас последние 3 года в Украине вообще не строились дороги. В основном это был текущий средний ремонт. Думаю, что со 2018 года МИУ запустит строительство бетонной дороги, которая соединит порты.

Кроме того, в рамках конференции стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества обсуждался проект "Окружная вокруг Черного моря". По моему мнению, бетонная дорога должна соединить все действующие в Украине 13 портов от Рени до Мариуполя. Этот проект может стать частью кольца вокруг Черного моря.

В начале месяца сообщалось, что Украина стала частью Нового Шелкового пути. Что это может дать Украине?

Если смотреть российские СМИ, то Украина вне Пояса Шелкового пути. Но мы были на форуме, мы ведем переговоры, мы видим интерес. Вопрос стоит не только в запуске контейнерных поездов транзитом через Украину из Китая в ЕС. Это неизбежно, ведь загруженность Транссиба (Транссибирская магистраль, соединяет железнодорожные выходы РФ в Европу, с одной стороны, с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию), а именно ж/д ветки по России составляет 98%. Эту ветку никто не ремонтирует.

В любом случае, если Китай будет наращивать грузооборот контейнерными поездами, то они пойдут через Украину в том числе.

Вопрос в другом. Те страны, которые входят в Пояс Шелкового пути, на них идет финансирование. И на Украину есть большой объем финансирования. Это финансирование связанное, то есть китайцы хотят зарабатывать на том, что они дают кредиты и дают работу своим же компаниям. Но также делают европейцы.

Потому Украина должна брать кредитные средства и строить: мосты, новые этапы железных дорог (узкую колею из Польши до Львова, желдорогу Рени-Измаил), инфраструктуру и т.д. У нас есть множество проектов, но нам также нужны новые технологии и деньги.