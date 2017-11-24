Гройсман не видит оснований для отстранения и.о. главы ФГИ из-за фигурирования в деле о незаконной приватизации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не видит оснований для отстранения с должности исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова из-за его фигурирования в уголовном производстве о незаконной приватизации части здания Министерства аграрной политики.

"Я не вижу оснований сегодня отстранять его (В.Трубарова - ИФ), если ему вручено подозрение, то правоохранительные органы должны выполнить свою работу, провести расследование и доказать в суде его виноватость", - сказал премьер в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

По его словам, если суд признает В.Трубарова виновным, он будет уволен.

Ранее в этот день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура расследует уголовное производство о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики, в рамках дела допрошен бывший на то время руководитель киевского отделения ФГИ В.Трубаров.

Что касается В.Трубарова, то именно он не провел предусмотренные меры контроля и подписал незаконный договор.

По словам Ю.Луценко, еще в среду В.Трубаров должен был быть задержан, но "закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ, что и сделано".

