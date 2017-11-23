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Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении и.о. председателя ФГИ Трубарову
14:15 23.11.2017 |
Генеральная прокуратура подготовила сообщение о подозрении исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталию Трубарову.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК. История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром. Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения", - написал Луценко.
По его словам, выполнение ремонтных работ находилось только на бумаге, которые были нужны для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частным обществом с ограниченной ответственностью.
22 ноября, по его словам, был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ Трубаров, который в настоящее время является руководителем Фонда госимущества.
"Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор.
Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - заявил Луценко.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия Парфененко и возложил его обязанности на Виталия Трубарова.
С апреля Трубаров занимал должность руководителя аппарата ФГИ, а с 2015 года был помощником председателя ФГИ.
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