Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении и.о. председателя ФГИ Трубарову

Генеральная прокуратура подготовила сообщение о подозрении исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталию Трубарову.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК. История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром. Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения", - написал Луценко.

По его словам, выполнение ремонтных работ находилось только на бумаге, которые были нужны для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частным обществом с ограниченной ответственностью.

22 ноября, по его словам, был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ Трубаров, который в настоящее время является руководителем Фонда госимущества.

"Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор.

Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - заявил Луценко.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия Парфененко и возложил его обязанности на Виталия Трубарова.

С апреля Трубаров занимал должность руководителя аппарата ФГИ, а с 2015 года был помощником председателя ФГИ.