Напор покупателей на межбанке 22 ноября был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк

Курс доллара штурмует новые высоты. 22 ноября он поднялся сразу на 22 копейки, и зафиксировался в рамках 26,73-26,76 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. За два дня валюта прибавила в цене уже 30 копеек.

Объем торгов вырос в полтора раза и вышел на рекордный для этой осени уровень - $594,56 млн.

Все потому что Госказначейство расщедрилось: после скандалов и разборок по блокированию налоговых накладных и сразу после ресурсного голода (пару недель на рынке ощущается нехватка гривни), чиновники решили не разбивать выплаты по НДС на части. Всем деньги упали сразу, и совокупно вышла огромная сумма - 10 млрд. грн.

Импортеры тут же кинулись скупать доллар. Ведь выплата оказалась как никогда кстати: 23 ноября не будут работать американские банки (в США отмечают День Благодарения), и сегодня лучше расплатиться по платежам сразу за два дня - за 22-23 число. При этом экспортеры стали придерживать продажу необязательной части выручки.

«Выплаты по НДС сдерживают уровень предложения экспортерами валюты на фоне растущего спроса со стороны импортеров. А также играет роль рекордный рост гривневой ликвидности, как ресурса для спекулятивной раскачки курса», - признал Куринной.

«Может быть Госказначейство решило не тянуть с выплатами и не дробить суммы возмещений из-за ресурсных проблем, которые ощущали предприятия. Решили им помочь и все сразу выплеснули на счета», - заметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напор покупателей был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк. Но только 20-ке уполномоченных банков.

«Через запрос наилучшего курса он реализовал $20 млн.», - сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк. А Юрий Гриненко уточнил, что НБУ отдавал валюту по 26,73-26,7310 грн./$.

Если бы не госбанки, регулятор проводил открытый аукцион по продаже доллара всей банковской системе. Однако Укргазбанк и Укрэксимбанк сегодня распродавали валюту не менее активно чем НБУ, говорят, что они торговали долларом, заработанным НАК «Нафтогаз». Как известно, госкорпорация любит подавать доллар на максимальных курсовых пиках, потому ее активная позиция в разгар обвала курса гривни, выглядела вполне логично. На продаже доллара сегодня стояли и металлурги, однако объемы реализации ПУМБа, по словам казначеев, заметно уступали госструктурам.

Много банков было на покупке валюты: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Ситибанк и др.

Доллар дорожал не только на межбанке, но и в кассах.

«Наличный рынок пока удерживает умеренный разрыв с межбанком, хотя его котировки к середине дня выросли до 26,75-26,79 грн./$», - рассказал Олег Куринной.

При этом финансисты отмечали активизацию покупателей в своих отделениях: больше доллара стало приобретать и население, и небольшой бизнес.

По мере роста курса, интерес к валюте продолжит увеличиваться. В том, что доллар подорожает уверены все.

«Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 26,75-26,80 грн./$, и не исключаю дальнейшего повышения котировок даже несмотря на выходной в США. Слишком уж много свободной ликвидности в одночасье оказалось на финансовом рынке. В тоже время не думаю, что до конца недели мы выйдем на 27,0 грн./$. К этому уровню можем прийти в понедельник, 27 ноября», - отметил Юрий Гриненко.

Самый оптимистический прогноз на завтрашние торги дал Олег Куринной - 26,70-26,80 грн./$.

«23 ноября ждем продолжения движения вверх и вхождения курса в диапазон 26,80-26,90 грн./$», - высказался за пессимистов Олег Ропяк.