Черная пятница: пять особенностей в Украине

Александра Некращук / ЛIГАБiзнесIнформ

В пятницу магазины по продаже одежды, обуви, аксессуаров, мебели, бытовой техники и электроники обещают скидки, приуроченные к Черной пятнице. Распродажи в украинских розничных магазинах отличаются от тех, которые проводятся в США. Ритейлеры снизят цены в среднем на 20-30% на ограниченный ассортимент, а во время ажиотажа постараются распродать остатки.

В Украине Черная пятница полноценно прошла только в прошлом году, признает совладелец компании Zeebra (сеть товаров для дома Butlers и косметики Glossip) Дмитрий Ермоленко. Сети смогли организоваться и массово снизили цены. Результат не заставил себя ждать. "Продажи выросли примерно в два раза. Это один дополнительный день работы наших магазинов", - подчеркивает Ермоленко.

В США распродажи в Черную пятницу устраивают с XIX века. Самый главный день шопоголика в году проходит сразу же после Дня благодарения. В конце ноября начинают покупать подарки на Рождество. Многие американцы берут в этот день выходной и отправляются за покупками задолго до открытия торговых центров. Страсть к покупкам объясняется неплохой экономией. Скидки достигают 70-90% от первоначальной цены. У крупного супермаркета может собраться до 15 000 человек.

Украинские ритейлеры постепенно перенимают опыт своих американских коллег. "В этом году мы проводим активную рекламную кампанию, посвященную Черной пятнице. Рассылаем СМС зарегистрированным пользователям, делаем анонсы", - рассказал LIGA.net директор обувной сети ССС Максим Кинаш. Таким же образом поступают и другие сети. Ритейлеры рассчитывают если не увеличить продажи в день шопоголика, то хотя бы достичь уровня прошлого года.

Но пока Черная пятница по-украински имеет свои особенности. Чем отличается День шопоголика в Украине и США?

Невысокие скидки

Основная масса ритейлеров не планируют существенно снизить цены. К примеру, ССС и Carlo Pazolini обещают скидку 20%, Brocard - 30%, а в магазинах группы Ультра (Levi's, Lagerfeld, Baldinini, Guess) - 50% на второе изделие.

Это гораздо меньше, чем в США. В Черную пятницу местные ритейлеры снижают цены на 70-90%. Готовность полностью распродавать товары привлекает в магазины толпы посетителей.

Ограниченный ассортимент

Скидки, которые предоставят украинские ритейлеры, как правило, не распространяются на весь ассортимент. По минимальным ценам будут продаваться 10-15 товаров, за все остальное придется платить практически полную стоимость. В первую очередь ритейлеры попробуют распродать наименее ходовой товар и изделия прошлых коллекций. Продавцы надеются, что скидка и атмосфера ажиотажа позволят им избавиться от неликвида.

Полная секретность

Украинские покупатели до последнего момента не знают о размере скидок в магазинах. Ритейлеры опасаются, что их конкуренты сделают более выгодные предложения и переманят клиентов.

В США клиенты магазинов осведомлены обо всех скидках на товары заранее.

Каждый сам по себе

Единой стратегии у ритейлеров, которые принимают участие в Дне шопоголика, нет. Одни планируют снизить цены только на три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Другие - торговать со скидками вплоть до старта предновогодних распродаж, которые начинаются в середине декабря.

Опыт прошлых лет показывает, что ритейлер может продавать товары со скидками до тех пор, пока не избавится от неликвида.

Скидки делят с поставщиками

Розничные магазины снижают цены не только за счет собственной маржи, но и за счет доходов поставщиков. Средняя наценка в магазинах одежды, обуви, аксессуаров - 55-70%, тогда как в супермаркетах по продаже бытовой техники и электроники - 25-40% в зависимости от производителя и наименования товара. Как правило, половину затрат несет поставщик, половину - розничный магазин.

При скидке на бытовую технику, например, на 30% - 15% платит розничная сеть, оставшиеся 15% - поставщик или производитель продукции. Поэтому распродажи выгодны ритейлерам.