Доллар на межбанке дорожает из-за американского праздника и НДС

На межбанке началось подорожание американской валюты, которое банкиры прогнозировали с прошлой недели. 21 ноября курс доллара поднялся сразу на 8 копеек, и закрепился в рамках 26,52-26,54 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Экспортеры выручку не придерживают, продают валюту так же активно, и даже немного энергичнее: объем безналичных торгов подрос со вчерашних $334,76 млн. до $371,20 млн.

Но заметно увеличивается спрос на доллар. С одной стороны, по рынку пошли гулять слухи о первых выплатах НДС - у импортеров появляется свободная гривна для валютных покупок, а с другой - закупки хотят провернуть до американского Дня благодарения. В этот день не будут работать банки США и не будут проводиться долларовые платежи.

«Спрос со стороны импортеров растет из-за его отложенной части. На росте гривневой ликвидности нарастает спекулятивный ресурс. И дополнительным фактором выступает выходной в США 23 ноября», - расставил все факторы по важности Куринной.

«Межбанк открывался в рамках 26,47-26,48 грн./$, после чего котировки росли из-за повышения спроса на нехватке текущего валютного предложения», - добавил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Объем свободной гривневой ликвидности 21 ноября вырос на 1,9 млрд грн. (до 69,8 млрд грн.), а остатки банков на корсчетах в НБУ - на 1,6 млрд грн. (до 48,7 млрд. грн.).

Удивил наличный курс в кассах банков, который не двинулся вслед за межбанком.

«Наличный рынок удерживает умеренный разрыв с межбанком, его котировки к середине дня составили 26,70-26,74 грн./$», - уточнил Олег Куринной.

Почти не двигался и черный рынок, который вечером закрепился в рамках 26,68-26,74 грн./$.

В тоже время финансисты признают, что это ненадолго, и обещают поднимать свои ценники в кассах по мере роста котировок на безналичном рынке. А они подниматься точно будут.

Завтра последний платежный день по доллару перед Днем Благодарения. 22 ноября наши импортеры будут стараться рассчитаться с иностранными партерными сразу за два дня (22 и 23 число), потому будут активно скупать валюту на межбанке. Скорее всего, ее там будет больше: на прошлой неделе банки активно закупали доллар себе на позицию, чтобы через несколько дней перепродать ее по повышенному курсу. Но все равно может не хватить на всех желающих. Потому финансисты снова прогнозируют рост курса доллара.

«По нашему мнению, завтрашние торги пройдут в диапазоне 26,50-26,60 грн./$», - сказал Куринной.

«22 ноября ожидаю продолжения тенденции к росту. Цена должна войти в диапазон 26,60-26,70 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua, заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.