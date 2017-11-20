Финансовые новости
- |
- 20.11.17
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Инвестиционный директор UBS: биткоин несет не поддающиеся оценке риски
20:49 20.11.2017 |
Один из крупнейших в мире банков, управляющих частными активами, не планирует инвестировать в биткоин или другие криптовалютные активы из-за отсутствия государственного надзора и отсутствия четкой стратегии выхода из инвестиций.
2017 год стал переломным для биткоина и его вероятно запомнят как рубеж, который превратил криптовалюту из любопытного эксперимента, в котором участвуют только технологические энтузиасты и либертарианцы, в основной финансовый инструмент, который, по словам генерального директора Pantera Capital Дэна Морхеда (Dan Morehead), будет «ожидаемым» компонентом хорошо сбалансированного финансового портфеля.
Тем не менее, UBS Group AG, одна из самых крупных мировых компаний, управляющих частными капиталами, не намерена добавлять криптовалюты в свой инвестиционный портфель. В интервью Bloomberg, Марк Хефеле (Mark Haefele), инвестиционный директор UBS, сказал, что отсутствие государственного надзора придает криптовалюте «не поддающийся оценке риск»:
«Все, что потребуется - это один теракт в США, финансируемый биткоином, для того, чтобы регулятор страны более серьезно вмешался и принял меры. Биткоин несет в себе не поддающийся оценке риск, который отсутствует у других валют».
Более того, ставя под сомнение, что покупку криптовалюты следует вообще классифицировать как инвестицию, он заявил, что фирмы не имеют возможности разработать четкую стратегию выхода для обеспечения прибыли.
«То, что сильно меня смущает - сильная разница между тем, когда вы начали инвестировать и когда вы захотели забрать деньги», - сказал Хефеле. «Как вы узнаете, когда продавать биткоин?».
С учетом этих факторов, Хефеле сказал, что биткоин вообще пока не рассматривается UBS в качестве инвестиции. Приуменьшив значительный рост отрасли в этом году, он заявил, что капитализация рынка, оцениваемая примерно в 230 миллиардов долларов, даже «не подошла близко к объему других валют», которые UBS включает в свой портфель.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После непродолжительного роста курс доллара на межбанке снова начал скатываться вниз
|Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
|Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки
|Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зимбабвийский вариант. Зачем Путину топить в ванне дипломата Барашкова
|Основные позитивные и негативные новшества закона о защите бизнеса при уголовных расследованиях
|Глава НАПК Корчак в среднем получает около 50 тыс. гривен премии каждый месяц
|Ангеле Меркель не удалось сформировать правительство
|Генпрокуратура утратила право начинать расследования
|Семь неприятных сюрпризов законопроекта "покупай украинское"
Это интересно
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды