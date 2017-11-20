Инвестиционный директор UBS: биткоин несет не поддающиеся оценке риски

Один из крупнейших в мире банков, управляющих частными активами, не планирует инвестировать в биткоин или другие криптовалютные активы из-за отсутствия государственного надзора и отсутствия четкой стратегии выхода из инвестиций.

2017 год стал переломным для биткоина и его вероятно запомнят как рубеж, который превратил криптовалюту из любопытного эксперимента, в котором участвуют только технологические энтузиасты и либертарианцы, в основной финансовый инструмент, который, по словам генерального директора Pantera Capital Дэна Морхеда (Dan Morehead), будет «ожидаемым» компонентом хорошо сбалансированного финансового портфеля.

Тем не менее, UBS Group AG, одна из самых крупных мировых компаний, управляющих частными капиталами, не намерена добавлять криптовалюты в свой инвестиционный портфель. В интервью Bloomberg, Марк Хефеле (Mark Haefele), инвестиционный директор UBS, сказал, что отсутствие государственного надзора придает криптовалюте «не поддающийся оценке риск»:

«Все, что потребуется - это один теракт в США, финансируемый биткоином, для того, чтобы регулятор страны более серьезно вмешался и принял меры. Биткоин несет в себе не поддающийся оценке риск, который отсутствует у других валют».

Более того, ставя под сомнение, что покупку криптовалюты следует вообще классифицировать как инвестицию, он заявил, что фирмы не имеют возможности разработать четкую стратегию выхода для обеспечения прибыли.

«То, что сильно меня смущает - сильная разница между тем, когда вы начали инвестировать и когда вы захотели забрать деньги», - сказал Хефеле. «Как вы узнаете, когда продавать биткоин?».

С учетом этих факторов, Хефеле сказал, что биткоин вообще пока не рассматривается UBS в качестве инвестиции. Приуменьшив значительный рост отрасли в этом году, он заявил, что капитализация рынка, оцениваемая примерно в 230 миллиардов долларов, даже «не подошла близко к объему других валют», которые UBS включает в свой портфель.