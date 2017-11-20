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АНАЛИТИКА

Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам

14:38 20.11.2017 |

Экономика

Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам

 Николай Топалов / Экономическая правда

Новый руководитель "Укрзалізниці" рассказал о влиянии братьев Дубневичей на компанию, миллиардных хищениях, тарифах на пассажирские и грузовые перевозки и ноу-хау, которые в ближайшее время планируют ввести в УЗ.

"После завершения "балчуниады" чрезвычайно важно не получить ситуации, когда Балчун №2 заменит Балчуна №1. Это огромная компания, она формирует 5% ВВП страны, это вам не шутки", - говорил министр инфраструктуры Владимир Омелян после увольнения польского менеджера, который рукводил "Укрзализныцей" 16 месяцев.

На место Балчуна временным руководителем был назначен Евгений Кравцов - его Омелян тоже пытался уволить с должности своего заместителя.

Хотя новый глава УЗ уверяет, что с министром у него никакого конфликта нет, и позиция Омеляна в его отношении уже поменялась. Теперь министр-"фронтовик" якобы возлагает большие надежды на молодого менеджера, которого собеседники ЭП в окружении премьера называют креатурой главы МВД Арсена Авакова.

Сам Кравцов говорит, что перед назначением согласований ни с кем не проходил и считает себя, в первую очередь, менеджером-технократом.

Несмотря на "технократическое наполнение" молодого менеджера, со времени его назначения разговоров о коррупции и олигархах вокруг "Укрзалізниці" меньше не стало. Уже после записи этого интервью министр инфраструктуры сообщил о проведении 50 обысков по делу о коррупции в УЗ.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне ЭП поговорила с Кравцовым о планах и главных скандалах, связанных с "УЗ" - о влиянии братьев Дубневичей на компанию, миллиардных хищениях, тарифах на пассажирские и грузовые перевозки и ноу-хау, которые в ближайшее время планируют ввести в компании.

Кто такой Евгений Кравцов? В первую очередь, он юрист. Кравцов закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с отличием (магистр права) Европейский университет, также с отличием (магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности). С 2008 до 2015 года работал в юридической фирме "Астерс".

С 2015 года он начал свою карьеру в "УЗ". Сначала работал советником, а потом начальником Департамента реформирования и корпоративного развития госкомпании. В ноябре 2015 стал членом правления "УЗ". С 30 марта по 25 мая 2016 года - и. о. председателя правления.

С мая 2016 до августа 2017 - заместитель министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

О ДУБНЕВИЧАХ, КОНФЛИКТЕ С ОМЕЛЯНОМ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

- После увольнения ваш предшественник Войцех Балчун сказал, что его наибольший успех в том, что он выжил и вернулся домой. Работать в "Укрзалізниці" опасно для жизни?

- Работа объективно сложная. Она находится на пересечении значительного количества экономических, политических и геополитических интересов. Наверное, Войцех воспринимал многие вещи в том числе как риск для него.

- Он мог получать угрозы?

- Возможно. Я ничего не могу сказать по этому поводу, он со мной этим вопросом не делился. Украинцам на этой позиции работать проще, потому что мы в этом государстве выросли. Понимаем реалии и многие вещи, которые у нас необдуманно говорят. Понимаем, что это не угрозы, а элемент политических баталий.

- Вы с этим не сталкивались?

- Ну... да. Стараюсь браться за вопросы, которые не поднимались долгие годы. Эти вопросы потенциально затрагивают интересы очень многих групп.

- Экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер говорил, что перед назначением Балчун проходил согласование у главы транспортного комитета Ярослава Дубневича. Вы проходили эту процедуру?

- Нет.

- Кто вас пригласил на должность?

- До этого я был первым заместителем министра, главой наблюдательного совета и какое-то время исполнял обязанности главы правления. Нет ничего удивительного в мировой практике, когда уходит СЕО компании и на его место назначается глава Набсовета или кто-то из топ-менеджмента, кто хорошо погружен в работу компании.

- То есть в компании, которая дает 5% ВВП, обошлось без политики?

- Компания дает 4% ВВП.

- Эту цифру озвучил Омелян, но вернемся к вопросу.

- Я работой пытаюсь показывать, что я, прежде всего, менеджер, имею технократическое наполнение. Многие называют себя технократами, но при этом никаких реформ не проводили. Я же могу рассказать, чем я занимался до этого.

- Возвращаясь к Дубневичам. Есть много разговоров об их влиянии на компанию.

- Надо понимать, что Ярослав Дубневич - глава транспортного комитета, Богдан Дубневич - в комитете по вопросам бюджета Верховной Рады. Это органы, которые формально имеют инструментарий в части запросов взаимодействия с УЗ.

Поэтому говорить, что компания существует абсолютно беспривязно к ним, не могу. Разумеется, у нас есть формальное взаимодействие - заседание транспортного и бюджетного комитетов, где УЗ принимает участие, отвечает на вопросы депутатов.

- Они владеют предприятиями, которые занимаются поставками для УЗ, выигрывают миллиардные тендеры. В этом нет конфликта интересов?

- Вопрос не совсем ко мне. Мой вопрос - чтобы цены, номенклатура и объемы закупок отвечали интересам УЗ. Если есть другие производители, они должны выходить на тендер. Если они имеют лучшее предложение, они должны выигрывать.

- По словам Шульмейстера, в "Укрзалізниці" воруют около 2 млрд долл в год. Омелян говорил о 15 млрд грн в год. Какую цифру назовете вы?

- Откуда взялась цифра 2 млрд долл - вопрос на совести того, кто ее назвал. Чистый доход УЗ, к примеру, за десять месяцев составляет 60 млрд грн. Смотрите: 2 млрд долл - это примерно 55 млрд грн. Не могу представить, чтобы был такой объем воровства и неэффективности. Цифра, мягко говоря, популистская.

Говорить о цифрах воровства, не передав факты в правоохранительные органы, будет неответственно для руководителя компании. Могу назвать направления борьбы с воровством, неэффективностью и чрезмерным влиянием политики.

На крупном уровне - закупки и связанные с этим вопросы. Следующий момент - мы отказались от практики поднятия цены по договорам поставки дизеля. Также большой объем воровства в грузовых и пассажирских перевозках.

 


- Какие уголовные дела открыты против менеджеров УЗ?

- По нынешним мне ничего неизвестно. В отношении многих бывших определенные разбирательства ведутся. По какому они поводу - вопрос не совсем ко мне.

- Вердиктов судов нет?

- Был очень резонансный случай с задержанием бывшего руководителя департамента внутреннего аудита (Вахтанг Джакели. - ЭП). Это действительно был вопиющий случай. Подобных вещей я раньше не слышал.

- На известном заседании Кабмина, на котором впервые в публичную плоскость вышел конфликт Омеляна и Балчуна, министр заявил о фактах коррупции в "Укрзалізниці" и якобы передал в НАБУ документы, подтверждающие это. Есть какие-то последствия?

- Мне об этом неизвестно. Если бы они были, то мы бы об этом знали.

- После вашего назначения Омелян сказал: "Я счастлив по двум причинам: что уволен и Балчун, и мой первый заместитель" (Кравцов. - ЭП).

- Тем не менее, если вы читали его следующие интервью, он поддерживает мою деятельность и возлагает большие надежды на то, что я смогу показать результат.

- То есть у вас с ним нет конфликта?

- Я категорически против любых конфликтов. Тем более, внутри руководства государства.

- Конфликт все же был. Омелян хотел вас уволить с должности своего заместителя.

- Он также не хотел работать в министерстве, пока там находится госсекретарь, который выиграл конкурс. Тем не менее, как мне известно, они уже год прекрасно работают вместе.

- Кого вы можете назвать костяком вашей команды?

- Cложный вопрос. Нам нужно провести определенные корректировки на уровне топ-менеджмента. Есть вопрос, делать это до формирования набсовета или после. Я прислушиваюсь в этом вопросе к позиции акционера - Кабинета министров.

У меня очень критический подход к тому, что технические должности, связанные с железнодорожным движением, должны занимать железнодорожники. На остальные позиции я привлекаю максимально репутационных людей с рынка.

- Планируются ли кадровые чистки?

- Кадровые изменения уже проводятся, причем существенные, по тем критериям, которые я назвал. Компания однозначно требует обновления кадров.

- Можете назвать фамилии тех, к кому у вас есть вопросы?

- Как только я их назову, они сразу уйдут на больничный. Потом их придется очень долго "доставать". Уже есть такие прецеденты.

- Есть ли люди, которых вам навязали на руководящие должности?

- Нет.

О ТАРИФАХ И ЗАРПЛАТЕ ГЛАВЫ "УЗ"

- Планируется ли повышение тарифов на пассажирские перевозки?

- До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет. В 2018 году нам необходимо критично взглянуть на эту проблему.

У нас есть несколько категорий качества обслуживания. Высокий уровень требует средств, чтобы окупать инвестиции в подвижной состав. В то же время у нас есть социальная функция при перевозке социальных категорий граждан.

До конца 2017 года мы презентуем инициативу о выделении нескольких классов поездов. Условно мы их разделили на три категории: комфорт, стандарт и эконом. Планируем выделить поезда, в которых можно обеспечить высокий уровень сервиса, но взамен просим отменить госрегулирование стоимости перевозки.

Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам

 

Это не социально незащищенные слои населения, а люди, которые осознанно покупают наиболее качественные услуги и готовы за это платить. Почему мы искусственно сдерживаем уровень цен на эти перевозки, мне не совсем понятно.

В то же время есть социальные перевозки, для которых мы оставляем категории стандарт и эконом. Здесь будет обеспечен разный уровень сервиса. При этом мы оставляем госрегулирование и согласовываем изменения в тарифе с государством.

- Как собираетесь повышать качество услуг?

- Чистота - один из наиболее болезненных моментов. Мы очень быстро потеряли стандарты и контроль за чистотой в вагонах. Это будет оперативно восстановлено. Я лично должен проводить внеплановые проверки поездов.

- Это больше похоже на пиар.

- Частично это дает результат. После того, как я несколько раз провел проверки пригородных поездов, ситуация по киевскому узлу стала лучше. После того, как мы закрыто проверили Киевское депо и обнаружили, что там отсутствуют моющие средства для базовой уборки в поездах, они там через две недели появились.

- Вам нужно лично проводить проверки, чтобы появились моющие средства?

- Для меня это тоже вопрос. Если за работой людей нужно следить первому руководителю, наверное, с определенными процессами в компании что-то не так. Нужно навести порядок. Если дать понимание людям, что их работа контролируется даже на уровне первых руководителей, дисциплина и ответственность вернутся.

Это первый вопрос. Второй базовый сервис - отношение проводников и обслуживающего персонала. Здесь все не так просто. Это комплексный вопрос, связанный с обучением, вознаграждением и контролем.

Это работа "горячей линии" по контролю за сервисом и вопрос реагирования на жалобы. Здесь ситуация сложнее. Простыми инструментами вопрос отношения персонала к клиентам поменять не так легко. Если говорить в целом, то есть обширная программа внедрения новых сервисов по обслуживанию.

- Расскажите подробнее.

- Первое направление связано с питанием. Это уже работает. Второе направление - ланч-боксы, которые мы уже объявили и планируем запустить в течение месяца. Следующее направление - до конца 2017 года планируем внедрить продажу книг.

Еще один вопрос - мультимедийное обеспечение вагонов и поездов. Планируем в течение полугода ввести программу лояльности по всей сети УЗ.

- Тарифы на грузоперевозки с 31 октября выросли на 15%. Этого достаточно?

- Придя на должность, я открыто сказал, что тариф должен повышаться. Цена изделий из метала за первые восемь месяцев 2017 года для нас повысилась на 20-25%. Цена на перевозки для наших клиентов не повышалась до недавнего времени. Я сразу начал с диалога, что нам нужна индексация тарифа.

Процесс был сложный, было много выпадов со стороны бизнеса. В итоге нам удалось добиться того, что мы смогли согласовать повышение грузового тарифа на 15%. Достаточно этого или нет? На мой взгляд - нет. Я руководитель компании, я субъективен и считаю, что тариф должен повышаться.

Если смотреть на европейские директивы, тариф не должен быть регулируемым. Он должен быть четко рассчитан и привязан к затратам. Объективно понимаю: на перестройку системы понадобится пять лет или даже больше.

- Эти 15% преподносятся как большая "победа", хотя тарифы стоило поднимать раньше. Открытым остается вопрос, достаточно ли этого.

- На 15% надо было поднять с февраля. Мы бы за это время получили 6 млрд грн. Не подняли, потому что не могли найти компромисс. 6 млрд грн - это 6 тыс грузовых вагонов. Конечно, 15% недостаточно, но, зная ситуацию изнутри, поверьте, это очень большая, кровавая и сложная "перемога".

- Может, расскажете подробности?

- В другой раз (смеется).

- Закупка вагонов и локомотивов. Будет ли выполнен годовой план?

- До конца 2017 года купим более 2,5 тыс вагонов. План составлял 3 тыс. Он был под угрозой срыва, но я уверен, что мы его почти выполним.

По локомотивам находимся на стадии переговоров с американской корпорацией General Electric. Для меня это важный вопрос. Он состоит в том, чтобы мы могли привлечь новую тепловозную технику в Украину в 2018 году.

Много проблем с локомотивным парком. Это связано с дефицитом тепловозов. В Украине было мощнейшее предприятие по тепловозостроению - "Лугансктепловоз". Сейчас оно безвозвратно потеряно. Ранее вопросов, связанных с тепловозной тягой, не возникало. Теперь нужно быстро перестраивать систему.

- Назовите пять изменений в УЗ, которые произойдут за время вашего руководства.

- Во-первых - реформа корпоративного управления. Это основа любых дальнейших изменений.

Во-вторых - реформа системы закупок и реформа сектора грузовых перевозок. Дерегуляцию как первую часть реформы надеюсь провести до конца 2017 года.

В-третьих - дерегуляция вагонной составляющей, тоже до конца 2017 года.

В-четвертых - реформа пассажирских перевозок.

И последнее - реформа повышения эффективности труда сотрудников.

- Вместе с проблемами "Укрзалізниці" вы унаследовали и зарплату Балчуна. Напомните, сколько вы будете получать.

- Руководитель два года назад получал 12 тыс грн. Я не верю, что на такую зарплату он может честно работать. Я пришел из бизнеса, где получал рыночную зарплату. Не могу найти аргумент, почему руководство компании такого размера, как УЗ, продолжительный период "волонтерило" за 12 тыс грн.

В прессе назывались суммы в пределах 1,5-3 млн грн. К моему большому сожалению, это неправда. Должна быть приблизительно такая же сумма, какая была у моего предшественника. Я ее задекларирую, вы сможете увидеть.

- Зарплаты должны быть рыночными, но вопрос в другом. Если сравнивать с другими госкомпаниями, в частности из нефтегазового сектора, в которых также существенно выросли зарплаты, то там разговоров о миллиардных хищениях и олигархах стало намного меньше. Почему этого нет в УЗ?

- Об отсутствии олигархов вокруг некоторых госкомпаний перестали говорить после существенного поднятия тарифа, к примеру, на газ. Если на такой же процент поднять железнодорожный тариф, то часть проблем была бы снята.

- У вас нет аккаунта в Facebook, вы предпочитаете Twitter. С чем это связано?

- До прихода в УЗ я не пользовался соцсетями. Когда пришел в компанию, понял, что необходим канал публичной коммуникации. Для начала я выбрал Twitter как более простой, на который банально хватает времени. Facebook как инструмент коммуникации тоже нужен. В ближайшее время буду и в Facebook.
 

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18:33 По­сол о за­яв­ле­ни­ях бе­ло­рус­ско­го КГБ: Идет на­гне­та­ние об­ста­нов­ки

17:46 Лу­цен­ко счи­та­ет це­ле­со­об­раз­ным оста­вить рас­сле­до­ва­ние дел про­тив вы­со­ко­по­став­лен­ных чи­нов­ни­ков у ор­га­нов про­ку­ра­ту­ры

08:37 Гла­ва НАПК Кор­чак в сред­нем по­лу­ча­ет око­ло 50 тыс. гри­вен пре­мии каж­дый ме­сяц

17.11 Семь не­при­ят­ных сюр­при­зов за­ко­но­про­ек­та "по­ку­пай украинское"

17.11 Схе­ма при­ват­ний кор­дон. Що відо­мо про спе­цо­пе­рацію на За­кар­патті

17.11 Ко­гда Гос­бю­ро рас­сле­до­ва­ний начнет пу­гать VIP-чи­нов­ни­ков

17.11 НАБУ за­ве­ло де­ло на Лу­цен­ко по за­яв­ле­нию бег­ло­го экс-за­ме­сти­те­ля ген­про­ку­ро­ра Ре­на­та Кузь­ми­на

17.11 Штра­фы за дра­ки и боль­шая два­дцат­ка: По­че­му нар­де­пы тор­мо­зят ре­фор­му пар­ла­мен­та

17.11 Обо­рон­ный ко­ми­тет Ра­ды под­дер­жал от­ре­дак­ти­ро­ван­ный за­ко­но­про­ект о ре­ин­те­гра­ции Дон­бас­са

17.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра воз­бу­ди­ла уго­лов­ное про­из­вод­ство про­тив ди­рек­то­ра НАБУ Сыт­ни­ка

17.11 Кон­гресс США одоб­рил во­ен­ную по­мощь Укра­ине на 350 млн дол­ла­ров

16.11 Ди­рек­то­ром Гос­бю­ро рас­сле­до­ва­ний из­бра­ли Ро­ма­на Тру­бу

16.11 Хор­ват­ский сце­на­рий Но­вин­ско­го. За­чем Пу­тин сам се­бя от­гу­ма­ни­зи­ро­вал

16.11 Ми­ро­твор­че­ский гам­бит. Ка­кое одол­же­ние Пу­тин сде­лал Мед­вед­чу­ку

16.11 Ок­но воз­мож­но­стей для Ки­е­ва: удаст­ся ли за­мо­ро­зить кон­фликт с Поль­шей

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16:33 Ис­па­ри­тель­ная ка­ме­ра в си­сте­ме охла­жде­ния смарт­фо­нов мо­жет по­явить­ся в 2019 го­ду

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

17.11 Ту­рец­кая по­ли­ция пой­ма­ла бан­ду по­хи­ти­те­лей вла­дель­цев бит­ко­и­нов

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17.11 Пред­став­лен об­нов­лен­ный элек­тро­мо­биль Tesla Roadster, ко­то­рый раз­го­ня­ет­ся до 400 км/ч и име­ет за­пас хо­да 1000 км

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16.11 На­уш­ни­ки Vinci 2.0: под­держ­ка Alexa, управ­ле­ние же­ста­ми, 20 ча­сов ав­то­ном­но­сти, дат­чик ЧСС, мо­дем 3G и мо­дуль GPS

16.11 Ка­б­мин пред­ло­жил вве­сти ре­ги­стра­цию ав­то на ев­ро­но­ме­рах

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15.11 Быв­ший тех­ди­рек­тор Hyperloop при­ду­мал до­ро­ги, раз­го­ня­ю­щие ма­ши­ны до 320 км/ч

15.11 Firefox Quantum — са­мое круп­ное об­нов­ле­ние бра­у­зе­ра со вре­мён пер­вой вер­сии, ес­ли ве­рить Mozilla

14.11 Fisker на­учит элек­тро­ка­ры за­ря­жать­ся за ми­ну­ту

14.11 На­ло­го­ви­ков по­до­зре­ва­ют в по­мо­щи рос­сий­ским мо­шен­ни­кам в со­зда­нии крип­то­ва­лют­ной пи­ра­ми­ды

14.11 Ки­тай обо­шел США по чис­лу са­мых быст­рых су­пер­ком­пью­те­ров

14.11 В США одоб­ри­ли таб­лет­ку с мик­ро­чи­пом, за ко­то­рой мож­но сле­дить

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17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

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13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

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11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

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