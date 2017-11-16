Пять фактов о монетизации субсидий

Правительство мотивирует украинцев экономить. 26 апреля Кабинет министров принял постановление №300, согласно которому физическим лицам - получателям субсидий выплатят компенсацию за неиспользованный газ или электричество для отопления дома. Это пилотный проект, в рамках которого правительство решило выплачивать потребителям часть неиспользованных субсидий.

Списки претендентов на компенсацию в органы социальной защиты подавали поставщики услуг. Заявление могли написать и сами потребители до 1 сентября. Затем срок подачи документов продлили до 1 ноября. Распорядитель средств на государственном уровне - Министерство финансов, на местном - управления социальной защиты.

LIGA.net вместе с директором Департамента государственной социальной помощи Виталием Музыченко подготовили перечень самых важных фактов о монетизации неиспользованных субсидий.

Монетизация не для всех

Получить компенсацию могут только те потребители, которые установили индивидуальные газовые или электрические котлы для отопления жилья. Это владельцы не только жилых домов, но и квартир во многих небольших городах страны.

Субсидию оформили около 2 млн таких домохозяйств, из них 1,76 млн могут претендовать на возврат части денег за неиспользованный газ или электричество. Например, в Киеве компенсацию получат 1200 собственников домохозяйств.

Установлен лимит

Потребители получат компенсацию не за весь неиспользованный газ или электричество. Есть и так называемый потолок - 100 куб м газа или 150 кВт электричества. Максимальная сумма - 797 и 135 грн соответственно.

Деньги по желанию собственника выплатят через отделения Укрпочты или перечислят на счет в банке.

Источник выплат

На монетизацию неиспользованных субсидий Министерство финансов выделит 1,1 млрд грн. Средний размер выплаты для потребителей с газовыми котлами - 636 грн, а с электрическими - 128 грн.

Деньги выделят из дополнительной субвенции государственного бюджета на 7,6 млрд грн.

Для этого Верховная Рада в начале ноября внесла изменения в Закон "О государственном бюджете на этот год".

Нормы снизили

В этом году снижается социальный норматив потребления газа на один квадратный метр площади. Если в прошлом отопительном сезоне при оформлении субсидии он составлял 5,5 куб м, то в этом году - 5 куб м за один квадратный метр жилья.

Повышать предельные показатели экономии правительство не планирует.

Субсидий станет меньше

В этом году на субсидии в государственном бюджете выделено 61,4 млрд грн, еще 7,6 млрд грн депутаты добавили в начале ноября.

План на следующий год - 55 млрд грн. Повышение минимальной зарплаты и пенсий в этом году приведет и к сокращению выплат для тех, кто сэкономил на субсидиях.

Сейчас субсидии в Украине получают собственники около 6,7 млн из 14 млн домохозяйств.