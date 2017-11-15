Рада приняла за основу выводы и предложения к проекту закона о госбюджете-2018

Верховная Рада приняла за основу проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете на 2018 год.

За принятие законопроекта №7000-п проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226.

После принятия в целом данного документа проект закона о госбюджете-2018 будет считаться принятым в первом чтении.

По словам замминистра финансов Сергея Марченко, к законопроекту поступило 2 280 поправок.

В средине октября комитет Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту предусмотреть увеличение отчислений Национальным банком в госбюджет на 2018 год на 1,725 млрд гривен до 49,549 млрд гривен.

Кроме того, Кабмину предложили в проекте госбюджета уменьшить предельный размер госдолга на конец 2018 года с 1,999 трлн гривен до 1,992 млрд гривен.

Также был ряд других поправок.

Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Андрей Парубий надеется, что парламент примет в целом закон "О государственном бюджете на 2018 год" в середине декабря.

Кабинет Министров внес в Раду проект закона о государственном бюджете на 2018 год 15 сентября.

Проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Дефицит госбюджета составит 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается, что доходы сводного бюджета в 2018 вырастут на 15% и составят 1,119 трлн гривен.

Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3 723 гривен.

Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 году до 122,7 млрд гривен в 2018 году.