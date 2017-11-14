Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 9 ноября перенес предельный срок вынесения решений по делам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" по контрактам на поставку и транзит газа на 30 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года соответственно, сообщила НАК.

Как говорится в пресс-релизе украинской компании во вторник, такие действия арбитража связаны с подачей "Газпромом" 7 ноября апелляции на отдельное решение трибунала от 31 мая 2017 по контракту на поставку газа.

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что Стокгольмский арбитраж 10 октября завершил слушания в рамках тяжбы между двумя компаниями, а вынесение окончательных решений ожидалось до конца ноября текущего года.