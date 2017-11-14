Похороны ЖЭКа и пеня. Что означает новый жилищно-коммунальный устав

Александр СУКОВ / Деловая столица

Верховная Рада в четверг прошлой недели приняла законопроект №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". Все причастные к разработке и принятию этого законопроекта уже прозвали его революционным в своей сфере.

Как отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Кругляк, этот закон для коммунальной сферы, как устав для военных. Он пояснил, что еще в феврале 2015 года был принят закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", который "вызволил" жителей многоэтажек из "ЖЭКовского" рабства, позволил им почувствовать себя собственниками своих домов, и разрешил брать бразды управления своим жильем в свои руки. Теперь же законом "О жилищно-коммунальных услугах" Верховная Рада урегулировала все вопросы, которые были неурегулированы до сегодняшнего дня.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства Алены Бабак пояснила, что теперь у жильцов многоквартирных домов на выбор есть три варианта организации управления своим домом. Первый вариант - это когда каждая квартира будет договариваться с компанией-монополистом (водоканал, теплоэнерго или облэнерго) об оказании услуг индивидуально для каждой квартиры. Второй вариант - коллективный договор с этими монополистами будет заключать ОСББ (общество совладельцев многоквартирного дома). И третий вариант - когда от имени каждой квартиры с монополистами будет заключать договор уполномоченное лицо, которое жильцы наймут для управления своим домом.

В принятом на прошлой неделе законе прописаны квалификационные требования к управляющим, и урегулированы его отношения с предприятиями-монополистами. Теперь на смену ЖЭКам придут профессиональные управляющие (частные предприниматели или компании), которые и будут оказывать услуги по управлению домом и будут на этом зарабатывать.

Координатор жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко отметила, что новый закон приведет к колоссальным изменениям в управлении жилым фондом, и все собственники жилья со временем почувствуют их. Коренное отличие, которое принесет закон - теперь не местная власть будет назначать жильцам ЖЭК, который будет обслуживать их дом, а сами жильцы будут выбирать себе управляющую компанию и договариваться с ним, на каких условиях он будет осуществлять управление домом. Кроме того, если сегодня тарифы на содержание дома устанавливает орган местного самоуправления, то после того, как новый закон заработает, тарифы между собственниками и управителем будут устанавливаться на договорной основе. Уже сегодня есть случаи, когда тариф на содержание дома, установленный местными властями на уровне 6,5 гривни за квадратных метр, может быть снижен до 4,5 гривни, если на смену ЖЭКа пришла управляющая компания. "Теперь есть инструмент, как отказаться от монополии ЖЭКов, и дан типовой договор для управителя и жильцов дома", - отметила Бойко. Договор на управление домом с управляющей компанией будет заключаться сроком на один год, и угроза его непродления будет дисциплинировать управляющую компанию. Не нашел хороших дворников за приемлемую цену, заключил сомнительный контракт на покраску стен в подъездах, не смог показать, на что были потрачены деньги, уплаченные каждым жильцом в квитанции по графе "содержание придомовой территории" - давай, до свиданья!

При этом принятый закон четко разделяет плату за коммунальные услуги и плату за управление домом. Казалось бы, это отличие - незначительное, однако именно отсутствие четкости и прозрачности в этом, казалось бы, незначительном вопросе позволяло ЖЭКам и управляющим за счет различных "темных" схем выводить немалые суммы из коммунальных платежей себе в карман. Даже отказ от диктата ЖЭКа, создание ОСББ и найм управляющего не давал 100%-ной гарантии, что деньги квартировладельцев не будут украдены. В Киеве есть немало случаев, когда ОСББ нанимало якобы профессионального управляющего, который за несколько лет работы по управлению многоквартирным домом умудрялся построить себе несколько коттеджей под Киевом, в то время как подъезды в вверенном ему многоквартирном доме так и оставались неотремонтированными.

Эдуард Кругляк отметил, что в новом законе также есть статья о коммерческом учете коммунальных услуг. Сегодня общедомовыми счетчиками холодной воды оборудованы лишь 26% домов, общедомовыми счетчиками тепла - 68% домов. Принятый закон указал, что общедомовые счетчики должны устанавливать поставщики услуг, поскольку затраты на это у них уже заложены в тариф на оказываемые услуги. Закон должен исправить ситуацию, когда семьи, в квартирах которых установлен квартирный счетчик, платят по нему, а потери воды (например, из-за дырявой трубы в подвале) перекладываются на плечи тех, у кого квартирного счетчика нет.

Закон также ввел пошлину за несвоевременную оплату коммунальных услуг - 0,01% за каждый день просрочки. Однако это очень незначительный процент - в сумме за год долг за счет пошлины вырастет всего лишь на 3,65%. К тому же пошлина вводится с 1 января 2019 года. Есть и хорошие новости - если собственнику квартиры задерживают зарплату, то он может рассчитывать, что пеня насчитываться не будет. Кроме того, закон предусматривает, что пользователь получает право на снижение платы по коммунальным услугам в случае, если они не предоставляются фактически, предоставляются не в полном объеме или не надлежащего качества. Например, потребитель может не оплачивать коммунальные услуги (кроме теплоснабжения), если не пользуется ими, отсутствуя в жилье более 30 календарных дней.