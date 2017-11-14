Доллар на межбанке перестал резко дешеветь из-за новогодних закупок магазинов

Новая неделя на межбанке началась снижением курса доллара на 2 копейки: 13 ноября торговля завершилась в рамках 26,49-26,51 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Почти незаметно меняется тональность торгов: валютные продавцы больше не доминируют на торгах, заваливая рынок долларом. Его стало меньше появляться на продаже: объем торгов сократился с пятничных $404,32 млн. до $254,26 млн. И он практически сразу раскупается компаниями.

«Уровни на 26,50 грн./$ - очень привлекательны с точки зрения покупки (а сегодня рынок выходил и на 26,49 грн./$), потому на них появляется все больше спроса. Особенно со стороны розничных предприятий. Те используют нынешнее удешевление валюты, чтобы подешевле сделать закупки на новогодние праздники», - отметил Гриненко.

Разумеется, то, что нравится валютным покупателям совсем не подходит экспортерам, заинтересованным в максимально выгодной распродаже своей выручки. С одной стороны, накануне завершения периода уплаты квартальных налогов они нуждаются в гривне, и должны были бы сбрасывать доллар, но с другой - как только валютный курс начинает активно скатываться вниз, они тут же приостанавливаю свои распродажи, и начинают выжидать. Тем более, что время еще есть: бюджетный период завершится лишь через пять дней - 18 ноября.

Потому валютного излишка на межбанке сегодня не накопилось, и Нацбанку уже нечего было скупать себе в золотовалютные резервы.

«В понедельник регулятор на рынок не выходил. В этом не было потребности», - подтвердил заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

«В целом спрос и предложение на торгах выровнялись», - согласился с ним директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Из числа валютных продавцов в понедельник выделяли ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и Укргазбанк. Хотя госбанк лишь активно предлагал свой доллар, и вряд ли много его продал, поскольку ставил достаточно высокую цену. На покупке валюты говорили в основном об Альфа Банке и УкрСиббанке.

На завтра финансисты делали осторожные прогнозы.

«Скорее всего, мы увидим старт в рамках 26,48-26,52 грн./$, а дальше многое будет зависеть от покупателей доллара, которых становится все больше», - заметил Юрий Гриненко.

Более оптимистично настроен директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, который ждет во вторник торговлю в рамках 26,40-26,50 грн./$, включая в свой прогноз совокупность всех факторов.

«В пользу укрепления гривны играют следующие факторы: потребность в гривне как экспортеров, так и импортеров для проведения квартальных бюджетных платежей, а также низкий уровень остатков на корсчетах банков, что ограничивает спрос на валюту на фоне растущего предложения и умеренный разрыв наличного рынка с межбанком», - сказал Куринной.

В тоже время есть и те, кто верит в просадку ниже отметки 26,50 грн./$, хотя и не сразу.

«До конца текущей недели есть шансы уйти ниже текущих курсовых значений, посмотрим насколько они реализуются», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.