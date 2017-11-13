Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине

Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе намерена рассмотреть законопроект, которым предлагают определить 25 декабря праздничным и нерабочим днем.

Согласно повестке парламента на предстоящую пленарную неделю, опубликованной на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект (№ 5496 от 6 декабря 2016 года, включенный в повестку дня 3 октября 2017 года под №2149) о внесении изменений в Кодекс о труде народные депутаты намерены рассмотреть во вторник.

Данным законопроектом авторы предлагают в перечень праздничных и нерабочих дней в Украине добавить 25 декабря - Рождество Христово.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник в парламенте председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий попросил внести на рассмотрение парламента данный законопроект.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал он.

На заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в парламенте спикер верховной Рады Андрей Парубий заявил, что включение законопроекта в повестку дня на вторник обусловлено тем, чтобы фракции смогли провести по поводу дискуссии.

"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", - сказал он и выразил мнение, что в случае нахождения консенсуса, инициатива может быть поставлена на голосование одной из первых.

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Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней" №5496 зарегистрирован в парламенте 6 декабря группой из 23 депутатов.

"На сегодня в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Учитывая указанное, необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества день, соответствующий их религиозным и мировоззренческим убеждениям, и включить его в число официальных праздничных дней Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, признание 25 декабря официальным праздничным днем будет способствовать объединению и лучшему взаимопониманию между христианскими религиозными общинами как в пределах, так и за пределами Украины, а также оптимизации празднования Рождества Христова и Нового года.

Как известно, в Украине официальный праздничный день 7 января - Рождество по юлианскому календарю, которым пользуется православная и греко-католическая церкви.

