Финансовые новости
- |
- 13.11.17
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине
13:58 13.11.2017 |
Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе намерена рассмотреть законопроект, которым предлагают определить 25 декабря праздничным и нерабочим днем.
Согласно повестке парламента на предстоящую пленарную неделю, опубликованной на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект (№ 5496 от 6 декабря 2016 года, включенный в повестку дня 3 октября 2017 года под №2149) о внесении изменений в Кодекс о труде народные депутаты намерены рассмотреть во вторник.
Данным законопроектом авторы предлагают в перечень праздничных и нерабочих дней в Украине добавить 25 декабря - Рождество Христово.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник в парламенте председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий попросил внести на рассмотрение парламента данный законопроект.
"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал он.
На заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в парламенте спикер верховной Рады Андрей Парубий заявил, что включение законопроекта в повестку дня на вторник обусловлено тем, чтобы фракции смогли провести по поводу дискуссии.
"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", - сказал он и выразил мнение, что в случае нахождения консенсуса, инициатива может быть поставлена на голосование одной из первых.
Статьи по теме:
13.11.2017 Вятрович предложил внести изменения в календарь украинских праздников
Оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая и о переформатировании 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, причем предложено лишить его статуса выходного.
Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней" №5496 зарегистрирован в парламенте 6 декабря группой из 23 депутатов.
"На сегодня в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Учитывая указанное, необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества день, соответствующий их религиозным и мировоззренческим убеждениям, и включить его в число официальных праздничных дней Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов законопроекта, признание 25 декабря официальным праздничным днем будет способствовать объединению и лучшему взаимопониманию между христианскими религиозными общинами как в пределах, так и за пределами Украины, а также оптимизации празднования Рождества Христова и Нового года.
Как известно, в Украине официальный праздничный день 7 января - Рождество по юлианскому календарю, которым пользуется православная и греко-католическая церкви.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
ТОП-НОВОСТИ
|Яценюк начал накручивать цену "Народного фронта"
|Съезд судей назначил судьей КС Городовенко
|Тарас Чорновіл: Мене терзають сумніви туманні. Це знову про нашумілу справу Каськіва.
|Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюджет на девальвацию. Как местные власти могут обвалить гривню
|Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда
|Вятрович предложил внести изменения в календарь украинских праздников
|Война за true bitcoin продолжается: Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано
|Финансисты допускают снижение курса доллара на межбанке до уровня 26,35
|Скелет из шкафа. Лишится ли Сытник кресла из-за дела Гайсинского
Это интересно
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
|Ford оденет работников заводов в экзоскелеты
|Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров
|Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
|Робот SpinX создан для очистки унитаза
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека