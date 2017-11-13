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Константин Кушнер
Вятрович предложил внести изменения в календарь украинских праздников
Инициатива Украинского национального института памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает в качестве выходного 1 мая, однако его формат будет изменен - речь идет о Празднике труда, а не о Международном дне солидарности трудящихся.
Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".
Он отметил, что оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая и о переформатировании 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, причем предложено лишить его статуса выходного.
"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", - подчеркнул Вятрович.
По его словам, была достигнута договоренность о проведении широких консультаций с участием общественности и Министерством культуры, чтобы, возможно, подавать этот законопроект как правительственный.
"Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором", - добавил глава Украинского института национальной памяти.
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