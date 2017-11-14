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АНАЛИТИКА

Война за true bitcoin продолжается: Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано

08:23 13.11.2017 |

Финансы

 

После распада Нью-Йоркского соглашения и отмены хардфорка Segwit2x можно было подумать, что страсти на некоторое время утихнут и дальнейшая дискуссия продолжится в более конструктивном ключе. Однако, это событие послужило только поводом для того, чтобы основные игроки раскрыли карты и битва за «истинный биткоин» началась уже открыто.

За время существования SegWit2x стороны и их позиции сформировались еще не достаточно отчетливо - в них присутствовало множество "умеренных" и просто случайных сторонников. Навязанные пропагандой противопоставления, такие как «пользователи против майнеров» или «Америка против Китая» - не более чем штампы, так как в обоих лагерях есть представители разных групп их разных стран.

Нью-Йоркское соглашение распалось в первую очередь из-за несогласованности действий и разрозненности его членов, не объединенных общей идеей. Сейчас же вся наиболее радикально настроенная против курса Bitcoin Core оппозиция объединилась вокруг блокчейна Bitcoin Cash, образованного в результате хардфорка 1 августа. Однако, они потеряли наиболее сильных и уважаемых в сообществе игроков, таких как BitPay, Coinbase, Blockchain, Xapo, Shapeshift и других, которые могли сыграть решающую роль в успехе хардфорка, но теперь отстранились и заняли выжидательную позицию.

Теперь для оппозиции осталось только одно решение - открытый конфликт, направленный в первую очередь против разработчиков Bitcoin Core и дискредитацию продвигаемых ими технологий SegWit и Lightning Network. «Широкие массы» сообщества еще не имели времени и возможности сказать свое слово. Поэтому, наиболее верно будет привязать стороны противостояния именно к этим названиям: Bitcoin Core («оригинальный» Биткоин, который противники уже окрестили Legacy Bitcoin) и Bitcoin Cash.

Удар был нанесен в самый подходящий момент, и поэтому застал всех врасплох и оказался эффективным.

Взлет BCH и обвал BTC

Цена Bitcoin Cash уверенно пошла вверх после отмены хардфорка, совершив резкий прыжок 11 ноября и достигнув максимума утром 12 ноября. Она установила сразу два исторических максимума (по данным биржи Bitfinex): $2 799 в долларах и 0.5375 BTC в биткоинах. Эта цифра имела историческое значение и потому что еще ни один крупный альткойн с классической схемой эмиссии еще никогда не поднимался выше 0.5 BTC. Правда торжество оказалось недолгим - буквально через несколько минут курс BCH снова рухнул и стабилизировался между 0.2 и 0.25 BTC (то есть около 1 500$), что тоже очень неплохое достижение - почти все время своего существования BCH провел ниже 0.1 BTC.

Война за true bitcoin продолжается: Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано

 

В то же время, по данным Сoinmarketcap.com, общий суточный объём торгов валютными парами, включающими Bitcoin Cash, достиг 5 828 млрд долларов, ненамного превысив объём торгов оригинальным Биткоином. Наибольшая доля в мировом объёме торгов BCH принадлежит рынку Южной Кореи и составляет более 35%. Капитализация BCH на некоторое время вышла на второе место, потеснив Эфириум.

Рост цены BCH, претендующего на звание «настоящего Биткоина», сопровождался обрушением курса самого BTC к доллару. В ночь на 12 ноября биткоин обвалился на 2 500 долларов: с исторического максимума около 7 900$ до 5 400$, и вернулся на уровни середины октября. Пока биткоин продолжает оставаться в нисходящем тренде, и спустя сутки, похоже, стремится обновить локальный минимум после сильной но короткой коррекции, которая сумела восстановить цену только до 6 500$.

Война за true bitcoin продолжается: Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано

 
Растут все альткойны

Аномальное повышение цены BCH началось ещё 9 ноября - на следующий день после отмены хардфорка Bitcoin SegWit2X. Это событие открыло очередное ралли курсов альткоинов. Многие криптовалюты 8 ноября вновь начали расти к биткоину и доллару и индекс доминирования биткоина опять упал до 50%, в основном за счет рывка BCH - все остальные альткойны выросли значительно умереннее.

Оппозиция объединяется

Разумеется рост Bitcoin Cash начался не без причин. Уже на следующий день после отмены хардфорка SegWit2X стало понятно, что эта криптовалюта станет «оплотом» лагеря противников Bitcoin Core, и именно на нее сделают ставку те, кто захочет использовать момент для решающей атаки.

Еще в октябре Роджер Вер - один из главных противников Core - назвал Bitcoin Cash «настоящим Биткоином»:

 

А после того, как SegWit2x оказался несостоятельным, только BCH остался единственным реальным противовесом BTC, тем более что он уже успел завоевать определенную популярность, а главное - стал главным рычагом приложения китайских майнеров - главного козыря в борьбе против Bitcoin Core. Поэтому не удивительно, что когда важность моменты была осознана, все разрозненные силы оппозиции начали объединяться под знаменем Bitcoin Cash.

Bitcoin Classic закрылся

В пресс-релизе, размещённом 9 ноября на сайте Биткоин Классик, сообщается, что разработчики прекращают развитие проекта, так как в этом более нет необходимости. Пользователям рекомендуется как можно скорее перейти... конечно же на Bitcoin Cash.

«Цели нашего проекта уже достигнуты. Bitcoin Cash успешно справляется с проблемой масштабирования. Уверен, что пройдёт не более 6 месяцев, как мы станем называть именно эту валюту настоящим Биткоином. Сейчас рынок должен решить, какая цепь наиболее перспективна» - пишет глава разработки Bitcoin Classic, Том Зандер.

Напомним, что проект Bitcoin Classic был запущен в начале 2016 года для увеличения размера блока до 2 Мб. После появления его идейного наследника - Bitcoin Unlimited - фактически потерял актуальность но формально продолжал существование.

Bitcoin Unlimited поддержал Bitcoin Cash

Bitcoin Unlimited, позже переименованный в Emergent Consensus, также поддержал Bitcoin Cash. 10 ноября разработчики выпустили очередное обновление своего клиента, включив в него поддержку Bitcoin Cash и его хардфорка, который запланирован на 13 ноября. Что наиболее важно - на сайте отмечено, что: «Bitcoin Cash - это улучшенный Биткоин, который даёт возможность реализации on-chain масштабирования и сокращения комиссий сети за проведение транзакций».

Примечательно, что в день релиза этого обновления, все оставшиеся на его поддержке китайские пулы (в том числе крупнейшие Antpool и BTC.TOP) одновременно прекратили голосовать за Emergent Consensus. Это голосование было начато еще в 2016 году и не прекращалось при голосовании Segwit2x. Прекращение этого голосования более чем красноречиво заявляет о том, что и ЕС больше не нужен - все майнеры объединяются для поддержки Bitcoin Cash

Гэвин Андресен присоединился

Гэвин Андресен - в прошлом глава разработки Bitcoin Core, в 2010 году получивший ключи от репозитория Биткоина от самого Сатоси, а в 2013 передавший их Владимиру ван дер Лаану - разработчику клиента Bitcoin-qt, переименованного в Bitcoin Core. В 2014 году стал первым оппозиционером против политики Bitcoin Core и фактически открыл широкую дискуссию по масштабированию сети. Стал соавтором проекта Bitcoin XT, а позже Bitcoin Classic.

Гэвин 11 ноября прямо высказался в поддержку Bitcoin Cash:

«Bitcoin Cash представляет собой именно то, над чем я начал работать в 2010 году: средство сбережения И средство обмена».

 

Видимо, Гэвин напоминает этим твитом о пока ещё низких комиссиях за проведение транзакций в сети Bitcoin Cash относительно сети оригинального Биткоина, а также о большей скорости их подтверждения. Его мнение уже мало значит для сообщества, но еще имеет вес среди разработчиков. Об этом говорит и то, что его, несмотря на открытое проявление оппозиционных взглядов, так и не удалили из репозитория Bitcoin на Гитхабе - в отличие от Джеффа Гарзика, который возглавлял разработку Segwit2x и за это попал в "черный список" Core.

Близость обновления Bitcoin Cash

Одиним из факторов роста курса BCH стал и близкий хардфорк, который в превую очередь направлен на введение механизма ускоренного регулирования сложности, которого до сих пор нет в Биткоине. А это достаточно сильный аргумент в пользу Cash, команда которого в последнее время развивает активность.

Как заявлено на официальном сайте проекта, 13 ноября будет проведён хардфорк в сети Bitcoin Cash для обновления алгоритма корректировки сложности (DAA). Разработчики преследуют следующие цели:

* Достижение среднего времени добычи блока в 600 секунд;

* Устранение скачков сложности при относительно стабильном хэшрейте;

* Повышение скорости корректировки сложности при резких скачках хешрейта и устранение колебаний, вызванных запаздыванием в обратной связи;

* Повышение устойчивости сети к манипуляциям с временными метками и другим атакам.

Первые результаты атаки оппозиции

Регулировка сложности уже давно необходима блокчейну Cash для стабилизации майнинга. Если хардфорк пройдёт успешно, то обновление повысит стабильности сети, а также отнимет у майнеров возможность в дальнейшем заработать на переключении между сетями BTC и BCH.

Например, 12 ноября произошло еще одно знаковое событие: на фоне взлета курса BCH его добыча стала на время почти втрое выгоднее, чем BTC, и почти все майнеры устремились на более выгодный блокчейн. Это привело к тому, что хэшрейт сети BCH впервые за время его существования превысил хэшрейт BTC.

Война за true bitcoin продолжается: Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано

 

Правда, торжество продолжалось недолго - после пересчета сложности в Cash прибыльность майнинга BTC снова стала вдвое выше, и майнеры опять ушли за деньгами. Хэшрейт BTC снова стал выше, однако прецедент уже создан и он может повториться. Кроме того, если хэшрейт оригинального Биткоина снова "просядет", майнеры в качестве "вишенки на торте" смогут провести "атаку 51%" и например провести двойную трату нескольких транзакций - не для того, чтобы обрушить блокчейн Core, а чтобы показать его уязвимость.

Итак, можно сказать что атака развернулась по всем фронтам. Курс биткоина обвалился на треть, и окончательное дно еще вероятно не показано. Одновременно с этим, BCH смог впервые в истории подняться выше 0.5 BTC, обогнав все остальные "биткоины" и прочие альткойны. Китайские майнеры показали, что сеть оригинального Биткоина далеко не самая надежная - они готовы перейти в тот блокчейн, майнинг в котором наиболее выгоден. Одновременно с падением хэшрейта, в блокчейне начала расти очередь неподтвержденных транзакций, в пиках доходя почти до 200 000 штук. И, наконец, оппозиция развернула кампанию на признание BCH настоящим Биткоином, хотя до сих пор он всегда позиционировался в качестве альткоина Все это значит, что «большая игра» действительно началась, и ее итог непредсказуем.

Разумеется, большая часть сообщества настроена за Bitcoin Core и значительную роль в этом сыграла кампания пропаганды, развернутая против Segwit2x. А в отличие от Нью-Йоркского соглашения, нынешняя оппозиция значительно менее популярна и потеряла экономическое большинство в лице крупных обработчиков платежей и операторов кошельков. Фактически, из весомых аргументов у нее осталось только большинство хэшрейта и деньги Роджера Вера. Как сообщают наблюдатели, он перевел крупные суммы биткоинов на биржи, в частности, для примера приводится одна из транзакций, которую связывают с одним из горячих кошельков Bitfinex.

За прошлую неделю оппозиция заметно консолидировалась и нанесла "медийный удар" в момент временной слабости оппонента - отмены хардфорка SegWit2x и связанной с ней волны оптимизма. Команда Core и ее сторонники оказались не готовы к такому натиску и потеряли инициативу, по крайне мере временно. Разумеется, говорить о переломном моменте или скорой поддержке Bitcoin Cash в качестве замены Bitcoin Core ещё рано. Сообщество еще не сказало своего слова.

Слабости Core

Отдельно следует упомянуть о существенных недостатках в работе команды Bitcoin Core, которые и привели к нынешнему кризису. Первое, и самое важное - технология SegWit, на которую возлагались большие надежды, так и не оказалась востребованной. За три с половиной месяца ее использование едва вышло за пределы 10%, а оно критично для всех последующих инициатив Core, особенно Lightning Network. Сама же идея вывода основной массы транзакций за пределы блокчейна крайне сомнительна, так как почти гарантированно приведет к снижению прозрачности и повышению централизации процессинга крупными операторами, что и является одним из основных предметов критики со стороны оппозиции.

Что еще более странно, Core не делает практических шагов к повышению внедрения SegWit. Уже готовый к выходу релиз Bitcoin Core 0.15.1 не содержит наиболее ожидаемых нововведений, в том числе генерации SegWit-адресов для сдачи, а также поддержки сегвит-транзакций в графическом интерфейсе. Этот релиз также фактически ничего не делает для решения проблемы масштабирования, которая во время кризиса все более обостряется.

Разработчики Core в последние месяцы потратили слишком много времени на политическую борьбу и дискредитацию оппонентов, но одержанная ими временная победа не приблизила решения основных проблем сети. А терпение и доверие сообщества вовсе не безграничны, и соперники в лице прямой оппозиции и многочисленных альткойнов всегда готовы занять место лидера.

По материалам: bits.media
 

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13.11 Qualcomm от­кло­ни­ла пред­ло­же­ние о по­куп­ке со сто­ро­ны Broadcom

13.11 Ин­же­нер Toyota пред­рек ско­рую смерть ДВС

13.11 Volkswagen ра­бо­та­ет над элек­тро­мо­би­лем Beetle

13.11 Bentley по­стро­ит но­вую мо­дель из че­ты­рех­двер­но­го элек­тро­ка­ра Porsche

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ла о по­до­зре­нии ли­цам по де­лу об ис­кус­ствен­ном внед­ре­нии в Укра­ине крип­то­ва­лю­ты SwisCoin

10.11 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де уже­сто­чить уго­лов­ную от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние ПДД в со­сто­я­нии опья­не­ния

10.11 Ка­б­мин ре­шил со­кра­тить срок дей­ствия впер­вые вы­дан­но­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния до 2 лет

10.11 МВД пред­ла­га­ет огра­ни­чить ско­рость дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах с 60 до 50 км/ч

10.11 Ford оденет ра­бот­ни­ков за­во­дов в эк­зоске­ле­ты

10.11 Элек­три­че­ская Vespa про­едет на од­ной за­ряд­ке 100 ки­ло­мет­ров

09.11 Xiaomi на­де­лит смарт­фо­ны си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния поль­зо­ва­те­лей по ли­цу

09.11 Ро­бот SpinX со­здан для очист­ки уни­та­за

09.11 Бес­пи­лот­ный ав­то­бус по­пал в ава­рию в пер­вый день ра­бо­ты. Из-за че­ло­ве­ка

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

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13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

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