Финансисты допускают снижение курса доллара на межбанке до уровня 26,35

Под конец недели курс доллара перестал резко падать вниз: 10 ноября он потерял лишь 2 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,51-26,53 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За неделю валюта упала в цене на 45 копеек.

Несмотря на короткий рабочий день (межбанк закрылся в 16:00) торговля шла очень живо, и объем сделок с долларом вырос на треть - до $404,32 млн. В течение дня рынок поднимался к 26,56 грн./$, и скатывался к 26,51 грн./$, однако пройти следующую психологическую отметку в 26,50 грн./$ все же не смог.

Экспортеры постепенно готовятся к уплате квартальных налогов, для которых им потребуются на следующей неделе крупные суммы гривни: чтобы обзавестись ими, конвертируют валютную выручку. Одновременно оживились и импортеры, которые вышли на скупку доллара. Так что сегодня Нацбанку ничего не досталось - валютного излишка на торгах не наблюдалось, и регулятор СКВ не выкупал.

«С одной стороны по мере снижения валютного курса все более привлекательной становилась цена доллара - спрос на него рос по этой причине. А с другой - компании начинают постепенно

Ресурса стало немного меньше, но в целом для сделок его хватало.

«Объем свободной ликвидности снизился на 0,7 млрд грн., и составил 75,3 млрд грн. При этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,4 млрд грн. - до 36,8 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,7 млрд грн. до 38,5 млрд. грн.», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Удешевление доллара на безналичных торгах сказалось и на ценах в кассах.

«Котировки наличного рынка снижались вслед за межбанком, до уровня 26,67-26,70 грн./$ к середине дня», - сообщил Куринной.

На следующей неделе финансисты допускают дальнейшее удешевление американской валюты. Причем, с пробиванием сразу двух очередных психологических уровней.

«Думаю, межбанк будет стартовать в понедельник в рамках 26,48-26,52 грн./$, а дальнейшая торговля будет зависеть от объема экспортных продаж. В целом же на протяжении недели котировки могут проседать до 26,35-26,40 грн./$», - считает Игорь Гриненко.

Более широкий курсовой диапазон спрогнозировал Олег Куринной - 26,40-26,50 грн./$.

«Факторами влияния на валютные котировки на следующей неделе будут завершение периода квартальных бюджетных платежей, уровень свободной гривневой ликвидности и остатков на корсчетах банков, которые определяют величину спекулятивного ресурса для раскачивания курса в сторону повышения. А также динамика мировых цен на энергоносители, которая в значительной степени определяет активность импортеров, ну и конечно величина разрыва наличного рынка с межбанком», - перечислил он.

Более существенную курсовую раскачку финансисты ожидают только после глобального увеличения гривневой массы.

«Как только з центрального бюджета пойдут платежи на местные уровни, появится больше гривневых средств, которые будут сильнее давить на межбанк. Ну и, конечно, на наличный рынок - начнет расти наличный курс доллара», - резюмировал Юрий Гриненко.