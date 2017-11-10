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Финансисты допускают снижение курса доллара на межбанке до уровня 26,35
21:50 10.11.2017 |
Под конец недели курс доллара перестал резко падать вниз: 10 ноября он потерял лишь 2 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,51-26,53 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За неделю валюта упала в цене на 45 копеек.
Несмотря на короткий рабочий день (межбанк закрылся в 16:00) торговля шла очень живо, и объем сделок с долларом вырос на треть - до $404,32 млн. В течение дня рынок поднимался к 26,56 грн./$, и скатывался к 26,51 грн./$, однако пройти следующую психологическую отметку в 26,50 грн./$ все же не смог.
Экспортеры постепенно готовятся к уплате квартальных налогов, для которых им потребуются на следующей неделе крупные суммы гривни: чтобы обзавестись ими, конвертируют валютную выручку. Одновременно оживились и импортеры, которые вышли на скупку доллара. Так что сегодня Нацбанку ничего не досталось - валютного излишка на торгах не наблюдалось, и регулятор СКВ не выкупал.
«С одной стороны по мере снижения валютного курса все более привлекательной становилась цена доллара - спрос на него рос по этой причине. А с другой - компании начинают постепенно
Ресурса стало немного меньше, но в целом для сделок его хватало.
«Объем свободной ликвидности снизился на 0,7 млрд грн., и составил 75,3 млрд грн. При этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,4 млрд грн. - до 36,8 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,7 млрд грн. до 38,5 млрд. грн.», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Удешевление доллара на безналичных торгах сказалось и на ценах в кассах.
«Котировки наличного рынка снижались вслед за межбанком, до уровня 26,67-26,70 грн./$ к середине дня», - сообщил Куринной.
На следующей неделе финансисты допускают дальнейшее удешевление американской валюты. Причем, с пробиванием сразу двух очередных психологических уровней.
«Думаю, межбанк будет стартовать в понедельник в рамках 26,48-26,52 грн./$, а дальнейшая торговля будет зависеть от объема экспортных продаж. В целом же на протяжении недели котировки могут проседать до 26,35-26,40 грн./$», - считает Игорь Гриненко.
Более широкий курсовой диапазон спрогнозировал Олег Куринной - 26,40-26,50 грн./$.
«Факторами влияния на валютные котировки на следующей неделе будут завершение периода квартальных бюджетных платежей, уровень свободной гривневой ликвидности и остатков на корсчетах банков, которые определяют величину спекулятивного ресурса для раскачивания курса в сторону повышения. А также динамика мировых цен на энергоносители, которая в значительной степени определяет активность импортеров, ну и конечно величина разрыва наличного рынка с межбанком», - перечислил он.
Более существенную курсовую раскачку финансисты ожидают только после глобального увеличения гривневой массы.
«Как только з центрального бюджета пойдут платежи на местные уровни, появится больше гривневых средств, которые будут сильнее давить на межбанк. Ну и, конечно, на наличный рынок - начнет расти наличный курс доллара», - резюмировал Юрий Гриненко.
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