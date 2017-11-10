Денежная масса в Украине в октябре выросла на 0,1% - НБУ

Денежная масса в Украине в октябре 2017 года выросла на 0,1% - до 1 трлн 125,26 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 0,7%, до 308,608 млрд грн, тогда как остатки по депозитам сократились на 0,1% - до 816,333 млрд грн, что преимущественно связано с изъятием бизнесом валютных вкладов.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 0,2%.

Кредитный портфель банков в октябре возрос на 1,6% - до 988,297 млрд грн. При этом возрос объем кредитов как в национальной валюте - на 0,9%, до 548,335 млрд грн, так и в иностранной - на 2,5%, до 439,962 млрд грн. Нацбанк также уточняет, что новые кредиты в нацвалюте привлекало и население, и бизнес, тогда как в инвалюте - только бизнес.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) - до 14,2% годовых. С начала года снижение составило 2,6 п.п.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса не изменилась и составила 8,2% годовых. С начала года снижение составило 2,8 п.п.,

Процентные ставки по кредитам и депозитам в нацвалюте для населения по итогам октября выросли на 0,1 п.п. - соответственно до 28,9% годовых и 10,1% годовых. С начала года снижение составило 2,1 п.п. и 4,9 п.п. соответственно.

Денежная база в октябре выросла на 0,9% - до 376,617 млрд грн. Снижение с начала года составило 1,3%.

Чистые международные резервы возросли на 1,4% - до $6,151 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 0,4% - до 63,393 млрд грн.

С начала 2017 года чистые валютные резервы возросли на 45,6%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 15,2%.

