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НКРЭКУ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для промышленности с января на 10-15%
09:29 10.11.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине с 1 января 2018 года на 10-15%. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Дмитрий Вовк.
По его словам, на изменение тарифов существенно влияет инфляция, изменение курса гривны, а также рост заработной платы в стране.
"Если это все подытожить, вероятно, что изменение будет в пределах 10-15%", - сказал Вовк.
Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 года НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.
В конце декабря 2016 года НКРЭКУ впервые утвердила на январь 2017 года дифференцированные тарифы на электроэнергию для промышленности. С тех пор ставки тарифов ежемесячно пересматриваются регулятором на основе поданных документов от облэнерго.
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