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Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
14:42 09.11.2017 |
Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект "О приватизации государственного имущества" (№7066) - новую редакцию закона о приватизации, которая облегчает продажу неликвидных объектов, описывает условия привлечения советников по приватизации и является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" проголосовало 258 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов, в том числе фракции БПП, "Народного фронта", "Самопомочи" и Радикальной партии О.Ляшко, группа "Воля народа" и, частично, партии "Видродження".
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